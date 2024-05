Andrés Rodríguez: "Reorganizar el peronismo no es volver atrás nostálgicamente"

El sindicalista Andrés Rodríguez opina que, a pesar de los cambios epocales, la movilización de los trabajadores sigue teniendo vigencia como "símbolo de descontento", y hoy se justifica frente a "un ajuste brutal que está empobreciendo al sector del trabajo". Además, criticó la idea de que el empleo estatal genera déficit fiscal. "Lo que se destina en materia salarial dentro de lo que es el presupuesto nacional es un mínimo porcentaje", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Andrés Rodríguez es secretario general nacional de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y secretario general adjunto de la CGT. Anteriormente se había desempeñado como consejero nacional y congresal nacional del PJ y presidente del PJ porteño.

Me gustaría aprovechar su experiencia para ir al fondo de la cuestión. Varios programas hacen la reflexión de la herramienta que era el paro nacional en épocas como el '70, en Francia o Argentina. Pero dado que hoy la mayoría de los trabajadores no están registrados, un paro general no es una herramienta del mismo peso que tenía hace 20, 30 o 40 años. ¿Cuál es su propia visión sobre eso?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por supuesto, eso es cierto. Hay una realidad cambiante en el mudo muy aceleradamente, que tiene que ver con la globalización y con muchos otros factores. Pero evidentemente, el paro sigue siendo una señal, un símbolo en el sentido del descontento.

Este descontento tiene fundamento, no es una cuestión caprichosa de un grupo de dirigentes. Tiene fundamento en un ajuste muy brutal que verdaderamente está empobreciendo aceleradamente al sector del trabajo y a otros sectores comunitarios, como por ejemplo los jubilados.

Y además esto está condimentado con algo, que quizás en este momento los medios no lo señalan con demasiado énfasis pero es muy importante, que son los despidos, no solamente en el Estado, sino también en la actividad privada.

Lo cual, frente a la carencia de otras ofertas laborales, esa gente está condenada a engrosar las filas de la desocupación. Por supuesto que somos conscientes que la organización sindical se basa en el trabajo formal, y por supuesto que es muy importante que ese casi 50% de trabajadores informales o semi desocupados, pasen a la política de empleo. Cosa que es responsabilidad de varios gobiernos, no solamente de este último. Hace varios gobiernos que se viene repitiendo la subsidiariedad en ese ambiente, y no la inclusión laboral o el trabajo genuino de verdaderamente incorporarlos con inversiones, como tiene que ser, a nuevos trabajos formalizados.

Este es un problema muy serio que tiene el movimiento sindical, no solamente argentino, sino mundial.

Manuel Adorni cargó contra los referentes sociales denunciados: "Se quedaban con la comida de los pobres"

Una de las columnas vertebrales del Peronismo es el movimiento sindical, concretamente, representar al proletariado. Al perder el Peronismo esa representación, nos aparece un fenómeno como Milei, que es votado por una cantidad de personas proletarias que no se sienten representados ni por el Peronismo, ni por el sindicalismo. ¿Ve usted una problemática en el cambio generacional, político, socioeconómico de la Argentina?

Si, también está fundamentado en eso, es cierto. Pero hay una suerte de principio de empezar a recuperar esa esencia del peronismo, que había sido marcada por su creador el general Perón, cuando dijo que el movimiento obrero es la columna vertebral del justicialismo.

No digo que vaya a ser igual que en aquellas décadas, pero sí hay un intento de que el peronismo debe nutrirse de la clase trabajadora. Más allá de que haya momentos electorales que pueden causar situaciones novedosas, como un outsider que llega a la política y es votado incluso por los trabajadores, si el peronismo se llega a reordenar con ciertos valores propios, puede volver en serio y la mayoría de los trabajadores pueden volver a confiar. Reorganizar el peronismo no es volver atrás nostálgicamente.

El trabajo está muy ligado a esta concepción doctrinaria, y por eso me parece que es recuperable a gran escala. Si se formaliza mucho más el sector de los trabajadores, indudablemente el ideario del peronismo sigue siendo cautivador.

Y esto lo estamos viendo. Porque a pesar de que se dice en muchas encuestas que se ve al sindicalismo deteriorado, esto no es cierto. Nosotros tenemos comprobaciones de encuestadores que, hoy por hoy, los que representan de alguna manera aspiraciones y reclamos por cuestiones concretas, como el caso del trabajo, estamos siendo considerados más satisfactoriamente.

Incluso cuando se atacó la educación pública, como una realidad legítima de lo que significa la defensa de la educación, salió la comunidad educativa y las familias a defender este concepto.

Lo que estoy marcando es que la sociedad verdaderamente se deja llevar, en cuanto son reclamos lógicos y concretos. Y por eso hoy la política como tal está bastante cuestionada, y hay que recuperarla también.

Porque la política es una de las bases lógicas de la democracia y de la representación de la gente, hoy está muy deteriorada, incluso en el propio oficialismo, porque hay interna en todos lados. Y a la gente ya no le interesan más las internas, no quiere más internas, quiere soluciones.

El Gobierno de Milei no descartó postergar el Pacto de Mayo ni sumar a la CGT: "Es una película de suspenso"

Alejandro Gomel: ¿Cómo están planteando el futuro inmediato? ¿Hay algún tipo de negociación en marcha con el Gobierno? ¿Es inevitable que se siga achicando la planta del Estado?

Para mí realmente es una cuestión que no debería ser. Considerar la posibilidad de eficientizar el Estado, no eliminarlo ni considerarlo una organización criminal, es base de todo país. ¿Qué país no tiene Estado? Preguntémosle a Estados Unidos o Alemania si pueden prescindir de su Estado. Al contrario, son Estados mucho más potentes que el nuestro.

Y la planta del caso particular, porque se está accionando en este caso por el Gobierno Nacional en lo que significa el Estado Nacional, en la administración pública central, no está sobredimensionado. Considerar que eso va a generar una suerte de ahorro de déficit es macana.

Lo que se destina en materia salarial dentro de lo que es el presupuesto nacional es un mínimo porcentaje. Yo puedo decir que sí es muy importante eficientizar el Estado con planes de capacitación, con incorporación de tecnología, pero lo que hace falta más que nada es la política que tienen que dar los responsables del Poder Ejecutivo.

Son las políticas públicas las que marcan en serio la calidad de la gestión, y eso son los dirigentes que manejan el gobierno, no los trabajadores.

El INDEC publica la inflación de abril de 2024 y se acerca a un dígito por primera vez en el gobierno de Javier Milei

AG: No está sobredimensionado porque es uno de los puntos claves que maneja el Gobierno.

No, para nada está sobredimensionado. Si sacamos lo que son fuerzas armadas de seguridad, que son casi el 50%, y en un crecimiento poblacional que se ha venido dado en los últimos años, realmente el plantel de la administración central, es justa.

Lo que se está haciendo, además, no tiene evaluación tampoco. Porque si usted me dice, "vamos a sacar a tal persona por determinadas características fundadas", me parecería bien. Pero este trabajo no se hizo, se hizo a mansalva aprovechando un sistema perverso como son las plantas transitorias, que no tienen estabilidad, y que lógicamente van renovando sus contratos sucesivos.

Usted sabe que la mayoría de la planta transitoria tiene más de cinco años de antigüedad, ni siquiera la puso el último gobierno. Hay muchos reclamos individuales y colectivos en la Justicia que están ganando amparos, que luego van a significar un costo para el Estado, porque esa gente va a empezar a ser reincorporada por los años que ha tenido y los sucesivos contratos que nunca resuelven su permanencia como tiene que ser.

AG: ¿Hay diálogo para frenar estos despidos?

Sí, por supuesto que sí. Estamos intentado, en muchos casos, negociar reincorporaciones. En unos casos nos fue bien, en otros no, hay muchos conflictos gremiales. Esta política no va a dar una eficiencia del Estado, todo lo contrario. Se están desprendiendo de cuadros con experiencia y con profesionalismo. Casi 48% del personal del Estado es profesional, por eso, no es tan desconsiderado generar una mecánica de utilizar a la gente correctamente en la implementación de una política pública que deben dar las autoridades políticas de un gobierno.

Fernando Meaños: En el caso de los empleados estatales,¿Juzga usted que tiene que ver alguna suerte de reforma? ¿No habría que hacer una renovación de las leyes laborales?

Bueno, justamente lo contrario. Cuando se da amplia facultad al Poder Ejecutivo para disolver un organismo, se dan barbaridades, como cuando se amenazó al área cultural. Una cuestión es ver cómo se reformulan estructuras, y otra es diluir o fusionar organismos a su propio antojo.

Esto es un poder demasiado delegado al Poder Ejecutivo. El trabajador del Estado tiene que tener permanencia en su función porque eso tiene el fundamento de no verse sometido a los avatares de los cambios políticos de un país, en que muchos de esos cambios de gobierno buscan hasta ocupar el cargo más insignificante del Estado.

Francos no descartó postergar el Pacto de Mayo: "Cuando sepamos qué fecha manejamos tomaremos la decisión"

FM: Ese mecanismo también ha sufrido cierta deformación, como nadie quiere afectar al personal por razones políticas, el personal se sigue acumulando.

SÍ, pero eso se logra justamente con una carrera establecida, con concursos. Nosotros desde el gremio, hemos sostenido en muchas oportunidades de los gobiernos sucesivos, generar verdaderos concursos, funciones ejecutivas como deben ser, que cada tanto se vayan revisando y se vaya generando una mecánica examinadora.

Esto es lo que salva una carrera administrativa, en la medida que se ejercita. Y los que deben obligar a ese ejercicio son justamente los que conducen el poder político del Gobierno.

FM: Los puestos estatales se heredan, ¿Usted está a favor o en contra?

No, no debería suceder en este siglo. Por supuesto que un familiar tenga posibilidad de hacerlo previo a un concurso me parece perfecto, pero no tendría que ser una obligación. Es algo que cuando se busca optimizar los cuadros del Estado deben ser los concursos abiertos para que se presenten los mejores y ganen los mejores.

FM: Pero usted sabe que ocurre siempre.

Hay que tratar de evitarlo, el gremio no está a favor.

Su lenguaje denota lecturas y formación, además de ser un sindicalista. ¿Cuál es su formación? Usted decía que la mayoría de los empleados del Estado son técnicos, personas que tienen algún grado de título universitario, de tecnicatura. ¿Cuál es la suya?

Yo soy Licenciado en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Se nota. Otra duda, ¿Qué es la medalla que tiene en el collar?

No es una medalla, le explico, yo soy tradicionalista, me gusta mucho la tradición gauchesca. Eso es un patacón, del año 1883, de plata. Cuando el paisano tenía patacones en su cinto, era sinónimo de que estaba en un buen momento. Este es un rasgo tradicionalista, más que nada.

MB VFT