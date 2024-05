Eduardo Feinmann y Eduardo Belliboni tuvieron un áspero cruce en el programa del periodista en Radio Mitre. El "diálogo", con intervenciones superpuestas, alcanzó su pico cuando Feinmann calificó como "un asco" los supuestos manejos del dirigente piquetero en las convocatorias a las movilizaciones.

La entrevista se produjo luego de que se conoció la noticias de los 27 allanamientos a dirigentes sociales realizados por la Justicia Federal, bajo la denuncia de que habrían "exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’".

Los operativos se realizaron en la madrugada a integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha, Barrios de Pie y el Polo Obrero, la organización de la que es referente Belliboni La acusación, según el ministerio, está basada en denuncias telefónicas recibidas a través de la línea 134.

El cruce al aire entre el periodista y el dirigente social se dio de esta manera:

EF: ¿Sabe, Belliboni, que no es de buena persona aprovecharse de los pobres?

EB: Totalmente...

EF: ...hacer unas marchas obligatoriamente...

EB: No, hacer no...

EF: ...usarlos como esclavos del siglo XXI.

EB: ....pero no...

EF ...a cambio de un bolsón de comida, o sacarles el dinero si no marchan junto a usted ¿Sabe que es un asco?

EB ... eso eso no es así, pero supuesto que es un asco pero no algo que haga yo ¿Por qué no estoy procesado?

EF: Vamos, Belligoni, vamos... somos grandes.

EB: No sé adonde vamos, no sé por que dice "vamos" ¿Usted me está acusando de algo?

EF: Vamos, Belligoni, somos grandes...

EB: Mire, no es de buen periodista decir mentiras por radio...

EF: La gente...

EB: Ahora déjeme decir a mí lo que yo pienso. Usted me está diciendo qué piensa de mí, no lo de la causa...

EF: No, no, escucho a la gente que...

EB: Déjeme hablar ahora... usted me llamó para que yo diga algo.

EF: Escucho a la gente...

EB: ¿O me llamó para usted decirme a mí delincuente?

EF: No, no le dije delincuente, le dije mala persona, mala persona...

EB: Delincuente y mala persona...

