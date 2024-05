En el marco del paro general que se llevará adelante este jueves contra la Ley Bases y el ajuste del Gobierno de Javier Milei, el dirigente social Eduardo Belliboni se sacó chispas con los periodistas Ricardo Canaletti y Esteban “el Pelado” Trebuq.

"Sos un juntapulgas que vive de los pobres, andá a laburar. Sáquenlo del aire", se quejó a los gritos Canaletti mirando a Carmen Barbieri, conductora del programa de El Trece. “¿A este querés escuchar? ¿a este tipo?” insistió hoy en el programa Mañanísima.

“Podemos tener un debate sin tener a este tipo ahí que encima no aporta nada. Es más, jode al país. Jode a la gente y encima te viene con un discurso sibilino y de víbora que es”, continuó en llamas el también conductor de Cámara del Crimen en TN.

"Lo quiero escuchar a Eduardo", replicó Barbieri, lo que provocó aún más indignación de su panelista. “Ah, ¿lo querés escuchar?”.

La conductora buscaba seguir con la nota al referente piquetero pero Canaletti no cesaba con sus críticas, lo que obligó a Belliboni a responderle: "Tenés un problema conmigo, nos encontramos donde y cuando quieras".

En menos de un minuto, Barbieri decidió cortar la comunicación y mandó al corte publicitario.

Cruce entre Esteban Trebucq y Eduardo Belliboni: "Vos cambiaste Pelado"

El martes por la tarde, Trebuq y Belliboni se cruzaron fuerte en la pantalla del canal de noticias LN+. El ida y vuelta entre ambos se dio horas después de la marcha de organizaciones piqueteras, nucleadas en el Polo Obrero, que se movilizaron por todo el país, con sede en Buenos Aires, y llegaron hasta las cercanías de la Quinta Presidencial de Olivos. “Qué haces, Eduardo querido, gracias por recibirnos”, empezó diciendo el periodista.

“Esteba Trebuq... cuánto tiempo hace que no te veo. Has hablado pestes de mí en América, después te pasaste a La Nación y nunca me llamaste. Eso no es periodismo”, le respondió Belliboni. “¿Pero te tengo que llamar para hablar pestes?”, retrucó Trebuq. “No, tenés que decir: ‘Le voy a dar la posibilidad de que se defienda’“, contestó el sindicalista.

“Si estamos hablando”, contestó el periodista. “Pero tirás, tirás y tirás... Ahora, me dejás hablar”, enfatizó el dirigente. “Y sí, es que es muy cuestionable lo que hacés”, interrumpió Trebuq. “Pero bueno, te perdono”, lo chicaneó Belliboni.

La charla continuó, por momentos en buenos términos y en otros no tanto, dado que el periodista interrumpía todo el tiempo, hasta que Belliboni se cansó y expresó: “Me llama la atención cómo has cambiado desde que estabas en otro canal, es cierto que antes nos peleábamos pero ahora estás más oficialista”.

LT