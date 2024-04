Ley de Bases: cuál es la posición de los sindicatos ante el tratado del proyecto

En la Cámara de Diputados se trata la Ley de Bases y también la reforma laboral. Los sindicatos prestan atención, especialmente al tratado de este tema por las formas en que, en caso de ser aprobada, podría modificar la actualidad del mundo laboral.

Los trabajadores: "el motor del sector"

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Facundo Aveiro, secretario general del Sindicato del Personal de Industria, Química y Petroquímica de la Ciudad de Buenos Aires, quien expresó que el sector “está atravesando un momento complejo al igual que todos los demás sectores de la economía”.

Según el entrevistado, en los últimos meses se registró una baja muy importante y “ni hablar” con la situación que están atravesando los trabajadores que, “son el motor del sector” porque “con los precios altísimos y las tarifas liberadas, son los que más padecen, junto con los jubilados el ajuste”.

Números esperanzadores y la afiliación en los gremios

Al ser consultado sobre si los números que informan desde el gobierno incentivan a un futuro próspero en el sector, Aveiro expresó que, “es una cuestión de opinión de esperanza que puede llegar a ser viable”. Sin embargo, destacó que, “habría que discutir, si una vez que haga este rebote y empieza a ir para arriba, eso también va a impulsar para arriba a los trabajadores y el poder adquisitivo”.

Con respecto a la crisis del sector y en cómo influye al momento de la afiliación a los gremios, el entrevistado sostuvo que seguramente va a contribuir a una baja. Y agregó: “Lo más preocupante, más allá de eso, es los derechos que van a tener estos trabajadores”.

Descontento de afiliados

Al ser consultado sobre la disconformidad que existe por parte de muchos afiliados en relación a sus respectivos sindicatos, Aveiro aseguró que no es el caso de este sindicato puntualmente, en donde “gracias al acompañamiento masivo de los trabajadores de la actividad se pudo normalizar la actividad”. Y aclaró: “Hoy se habla mucho del descuento compulsivo, que en el caso de químico es del 2.5%, que es el famoso aporte solidario”.

En relación a este tema, el entrevistado explicó que este aporte que hace el trabajador que no se afilia, “el sindicato igualmente tiene que aportarlo” y “esos trabajadores están haciendo uso de un convenio colectivo de trabajo y de convenciones colectivas”. Y siguió: “Ellos reciben todos los beneficios que esas convenciones otorgan, entonces a cambio de esto es que el trabajador tiene que realizar un aporte porque si no es injusto para con el trabajador que se afilia y realiza un aporte mayor”.

Para finalizar, agregó: “Tendríamos que abrir la discusión de si, a ese trabajador que no se va a afiliar y, por ende no va a sufrir descuento alguno, que se quede con la Ley de Contrato de Trabajo y que no reciba ninguna de los beneficios que le otorga el convenio colectivo”.