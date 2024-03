Sin número en Diputados, el Gobierno insiste en dilatar los tiempos para que el DNU siga vigente

Ante el rechazo de manera contundente del DNU en el Senado, el Gobierno tiene la intención de dilatar al máximo el tratamiento del decreto 70/2023 en la Cámara de Diputados. Sabe que hoy no tiene los números y entonces debe ajustar al máximo las negociaciones con los bloques parlamentarios. Pero por sobre todo con los gobernadores, de cara a los idas y vueltas, que ya comenzaron, en torno a la nueva ley ómnibus. Con la Justicia se evita cualquier tipo de fricción y se destaca que, pese a varios fallos adversos, el DNU no tiene puntos sensibles en suspenso.

En las últimas horas, los principales referentes del bloque de la cámara baja de La Libertad Avanza empezaron a activar conversaciones con el Ejecutivo para saber qué camino se iba a tomar en relación al DNU. La idea era tener un panorama claro y evitar el escenario explosivo que se dio de cara a la discusión parlamentaria en la Cámara Alta, en el que se coló la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel, con intentos de ambos lados de apaciguar el fuego tras lo sucedido, video de la vicepresidenta incluido en el que aclaró que está comprometida con el Presidente: “No me voy a convertir en cristina Kirchner”, sostuvo la titular del Senado luego de un revés que fue advertido por varios miembros del oficialismo desde el miércoles.

Bajo este contexto, tal como le consta a PERFIL, la principal orden que recibieron los diputados del espacio violeta fue clara y concisa: se avanzará en el tratamiento de una de las primeras medidas de peso del oficialismo siempre y cuando haya seguridad “total” en torno a los votos favorables para la aprobación. Como no existe seguridad alguna, el debate para el oficialismo puede demorar todo lo que sea necesario. Así lo remarcan fuentes de LLA que añaden que se empezarán a abrir las charlas con el PRO, el bloque de Miguel Ángel Pichetto y los integrantes de la UCR. La idea es abrir un primer sondeo en torno al decreto aunque también admiten que todo dependerá de la muñeca que exhiba el Ejecutivo con los gobernadores, con quienes debe todavía pulir y mucho los borradores de la nueva ley bases y el paquete fiscal.

Nadie lo dice abiertamente en Balcarce 50 pero saben que es una realidad que los mandatarios provinciales, tras lo sucedido el jueves, pueden poner en la mesa de discusión con el ala política del Gobierno la chance de dar el visto bueno al DNU en Diputados a cambio de obtener réditos en las iniciativa. La pelota pasó al campo de los dirigentes provinciales, quienes hasta el momento se prestaron al diálogo pero exhiben diferencias principalmente en torno al impuesto a las Ganancias: los hombres del sur no pretenden el regreso del tributo, los del norte están a favor y los de la región del centro tienen criterios divergentes. Alfredo Cornejo, de Mendoza,solicitó que el impuesto tenga un mecanismo de actualización vía inflación.

Milei, ante este escenario, es totalmente ajeno a la construcción política. Como dice un hombre que supo colaborar con su proyecto presidencial, principalmente porque “la odia y le aburre” y “detesta las idas y vueltas” que genera. No obstante, a diferencia de lo que pasó con el rechazo en particular de la ley ómnibus, se ocupó de cuidar su reacción. En sus entrevistas no acusó a ningún gobernador, tampoco usó sus redes para likear y compartir comentarios agresivos contra ellos y solo disparó contra Martín Lousteau. En definitiva, entendió que no es momento de detonar negociaciones clave a la vista, aunque hay un plan B si las cosas no salen como espera.

A su vez, en el oficialismo señalan que hay otro motivo para no apurar el debate del DNU en Diputados: que la Justicia, pese a algunas decisiones adversas en torno a ciertos artículos, no falló de forma suspensiva, salvo el capítulo laboral. Además, hubo rechazos a varios amparos, como el que presentaron los farmacéuticos. Y en LLA destacan que el decreto está en vigencia mientras las apelaciones están en tratamiento, por lo cual no existe ninguna disputa con el Poder Judicial.

Santiago Caputo, el consultor que forma parte del círculo áulico de Javier Milei, siguió y se metió de lleno en la negociación de la ley ómnibus que terminó en naufragio el mes pasado. En medio de los tironeos y la falta de consenso, en los últimos días de enero y febrero charló mano a mano con los líderes parlamentarios de la oposición y abandonó el bajo perfil que lo caracteriza para destrabar los principales desacuerdos.

De cara a un nuevo debate, el asesor presidencial, que tiene su oficina en el salón de los próceres, tampoco será ajeno. Como remarcan fuentes libertarias, está totalmente interiorizado sobre los proyectos que se colocan en debate con los gobernadores, mantiene diálogo y visitas constantes con el ministro del Interior, Guillermo Francos, el dirigente a cargo de las primeras charlas con los mandatarios. Y volverá a ser la cara de Milei si las negociaciones se empantanan siempre y cuando sea necesario, además de estar a cargo de la narrativa de un oficialismo que requiere mostrar resultados.