Una encuesta midió cómo impacta el ajuste de Milei a los argentinos

La mayoría de las consultoras suele dedicarse a medir imagen de políticos y aceptación o rechazo a determinadas medidas. Sin embargo, pocas veces se ven estudios que detallen cómo impacta en la sociedad y sus costumbres. Un informe combinó ambos aspectos y detalló cómo colisiona el ajuste del gobierno de Milei y qué aceptación y pronóstico futuro tiene según sus encuestados.

Se trata de Casa Tres, que recopiló 2400 casos de manera online y telefónicos a lo largo de febrero para confeccionar los siguientes resultados. En algunos casos, hay una clara alerta para la nueva gestión, pero en otros también se refleja un mensaje de apoyo a La Libertad Avanza. Una de las integrantes de la consultora es Mora Jozami, una analista vinculada al macrismo.

Los principales problemas son los mismos

En primer lugar, ante la consulta por los "principales problemas del país", no hubo sorpresas, ya que la más elegida fue la "inflación" con 23,6%, la opción que hace rato viene encabezando como respuesta.

En segundo orden, también esperado, se ubicó "La situación económica en general", con 20%. El podio lo completó la "inseguridad", con 7,6%, lejos de los dos primeros.

La consultora hizo eje en los sueldos, que ante la escalada inflacionaria que se viene registrando en los primeros tres meses de gobierno (25,5% para diciembre, 20,6% para enero y 13,2% para febrero) y la poca compensación que se viene registrando en la mayoría de rubros, comienza a generar un conflicto. El gobierno apunta hacia la gestión anterior por la escalada inflacionaria y la necesidad de hacer ese ajuste.

Ante la consulta de la situación de los ingresos, un 12% de los encuestados dice que con su sueldo (más los ingresos familiares) le "alcanza bien" para llegar a fin de mes, mientras que al 29% le "alcanza justo". En la otra punta, el 34% responde que "no alcanza" y el 22% que "no alcanza nada".

A partir de este análisis es que el informe se mete en el detalle de los recortes de gastos de la gente (cada uno podía elegir varias opciones). "Ocio en general con 45,4%", "Consume más segundas marcas un 41,7%", "Menos compra de indumentaria 39,3%", "Vacaciones 32,6%", "Plataforma de contenidos 27,2%", "Menos uso del vehículo particular 19,7%", "Actividades de mis hijos 10,2%", "Dio de baja en la prepaga 9,3%", "Cambio tipo de seguro 6,5%" y "Cambio a colegio público 3,5%", fueron las elegidas.

Expectativa optimista, pero con el pesimismo creciendo

En torno a las expectativas económicas, Milei viene manteniendo gran parte del apoyo que recibió en la segunda vuelta de las elecciones el año pasado. En este caso, se plantearon dos horizontes: de acá a un año y hasta el final del mandato de Milei.

Los que creen que el país va a mejorar de acá un año y hacia el final del mandato son 39% y 43% respectivamente. Y los que consideran que empeorará la situación, 38% y 36%. Números muy parejos.

¿A quiénes golpea más el ajuste?

Este es otro de los focos que podría preocupar al gobierno: los más afectados por el ajuste son los más vulnerables, luego de que Milei prometiera que el ajuste lo pagaría "la casta".

En el sondeo de Casa Tres, la lista queda de la siguiente manera: "Los pobres 23,5%", "Los trabajadores 18,7%", "La clase media 17,1%", "Los jubilados/Adultos mayores 14,2%", "Los desempleados 5%", "Los empresarios 0,9%", "Los niños 0,9%", "Los que invierten en el país 0,7%", "Los jóvenes 0,4%", "Otro 14,5%" y "Ns/nc 4,1%".

La mayoría coincide que había que hacer un ajuste

Hay un 56% que considera que el ajuste era necesario, mientra que un 34% piensa que no lo era. Un 10% restante que no sabe o no contesta.

Sin embargo, ante la consulta sobre si estaría dispuesto a pagar tarifas más caras para que el país mejore su situación, primó la negativa: un 34% dijo estar "nada dispuesto", un 19% "poco dispuesto", un 24% "algo dispuesto" y un 18% muy dispuesto. El 4% restante ns/nc.

JD / Gi