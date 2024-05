En medio del debate sobre la Ley Bases, el senador de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Jujuy, Ezequiel Atauche, dirigió fuertes críticas al secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, quien participaba en calidad de expositor en el plenario de comisiones del Senado.

En su intervención, Atauche cuestionó el accionar de la central gremial al comparar los dos paros generales que realizaron contra Javier Milei cinco meses contra la actitud pasiva que mantuvieron frente al gobierno de Alberto Fernández, a pesar de la disparada inflacionaria, la caída de los salarios y la crisis económica.

"¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué pasó? ¿Cuántos paros hicieron? ¿Dónde estaban escondidos?", le preguntó el senador jujeño a Daer de manera directa, ante la sorpresa de presentes durante el debate. Tanto el jefe del gremio de Sanidad como Hugo Yasky, secretario general de CTERA, fueron invitados por los legisladores de Unión por la Patria para expones sus visiones sobre el proyecto de ley de desregulación económica y laboral.

El cruce entre el senador libertario y Héctor Daer

Ante la interpelación directa, el dirigente sindical forzó una sonrisa que escaló la tensión en la sala. No obstante, Daer respondió enfáticamente a los señalamientos del legislador, defendiendo la legitimidad de las acciones sindicales como parte de la democracia.

"El paro y la huelga son ejercicios de la democracia. No se ponga nervioso, senador. Cuando hubo agresiones, llevamos a cabo huelgas. Mi organización realizó 45 días de protesta durante la pandemia mientras usted estaba en Jujuy", afirmó Daer.

Sin embargo, la tensión llegó a su punto máximo cuando Atauche continuó cuestionando la presencia y acción de la CGT. "A nosotros nos hicieron uno a los cinco meses y uno a los 45 días. Quisiera saber dónde estaban", continuó el senador libertario.

Javier Milei tiene el peor récord de paros tras el regreso de la democracia: uno cada 75,5 días en el poder

La insistencia del legislador provocó la reacción inmediata del titular del gremio de Sanidad, quien se dirigió al presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala, yamenazó con retirarse del recinto si se le faltaba el respeto.

"Me parece una falta de respeto. Si no, me levanto y me voy. A mí no me van a faltar el respeto", declaró Daer, mientras se disponía a abandonar la sala.

Las diferencias expuestas en este tenso intercambio reflejan las divisiones profundas que persisten en el panorama político y sindical argentino, en un contexto marcado por la polarización y la urgente necesidad de abordar problemas económicos y sociales crecientes.

Héctor Daer expuso en el Senado durante el debate por la Ley Bases

El paro general

La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó el jueves 9 de mayo el segundo paro nacional en cinco meses de gobierno de Javier Milei, con la adhesión de la mayoría de los sindicatos enemistados con la administración libertaria a raíz de las políticas de ajuste, caída del salario y falta de homologación de paritarias.

La central obrera emprendió su segunda medida de fuerza en tan sólo cinco meses de gestión libertaria, con el trasfondo del debate de la Ley de Bases en el Senado, que toca temas que afectan a la dirigencia sindical, como la reforma laboral.

La masiva convocatoria generada semanas atrás en el contexto de la Marcha Universitaria Federal puso de manifiesto que la "motosierra y licuadora" de Milei logró unificar a varios sectores y agrupaciones de distinta orientación política contra el ajuste.

