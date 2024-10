El presidente Javier Milei se presentó este sábado en el Tech Forum Argentina, reconocido evento sobre las tecnologías disruptivas y criptomonedas. Allí, llamó a “no tenerle miedo al progreso tecnológico” y enfatizó en que “se destruirán empleos pero se generarán nuevos”. Además, volvió a disparar contra el exministro Ginés González García, quien falleció este viernes, dedicándole la soez expresión "fue un hijo de remil p...".

El encuentro se realizó en el Hotel Libertador, elegido por el Mandatario como búnker electoral y sede de sus primeros días de gestión, y reunió representantes del mundo de las blockchain, entre ellos, los cofundadores de Ethereum y autoridades de empresas como Binance, Microsoft, Google y Latam.

Milei: “No hay que tenerle miedo al progreso tecnológico”

El Presidente comenzó su discurso haciendo hincapié en que “no hay que tenerle miedo al progreso tecnológico” y cuestionó dos problemas en torno esto. Una vinculada a las discusiones sobre lo que va a pasar con los puestos de trabajo con las nuevas tecnologías, y la otra asociada al “caso distópico” en el que las máquinas controlan a los humanos.

Sobre la primera cuestión, señaló: "Se van a destruir empleos, pero se van a crear nuevos. En tanto y en cuanto haya flexibilidad en el mercado laboral no va a haber problemas y todos vamos a tener trabajo. El problema es que a los políticos les gusta el control y no la flexibilidad. Entonces, el problema son los políticos, no la tecnología”.

Javier Milei en el Tech Forum Argentina

“Hay otro problema que tiene que ver con el crecimiento económico, el tema del caso distópico. La respuesta está en Adam Smith y tiene que ver con que la división del trabajo está limitada por el tamaño del mercado, por lo tanto, todos esos escenarios distópicos que creen que directamente las máquinas se comen a los humanos, alguien lo va a tener que demandar”, explicó.

En este sentido, “habiendo ahuyentado los miedos”, el Presidente sostuvo: “El progreso tecnológico genera rendimientos crecientes y la teoría económica clásica no está desarrollada para contemplar estos eventos y, consecuentemente, cuando ven rendimientos crecientes lo asocian con monopolios y quieren regular, los políticos siempre quieren regular”.

Y añadió sobre su gestión: “Argentina es una gran oportunidad porque, más allá de las reformas estructurales que estamos haciendo, no hay nada que odiemos más que las regulaciones, de hecho tenemos un ministerio que se dedica a desregular”.

En otro momento de su discurso, Milei se calificó como un tecno-optimista. “Saben que hay un grupo que son los tecno-pesimistas y que ven todo mal, pero bueno que se vayan con los marxistas y se hagan un lugar solitos entre ellos que van a quedar como los hombres de la caverna... el marxismo es una profecía autocumplida”, ironizó luego.

"Su incompetencia le costó la vida a más de 100.000 argentinos": Milei apuntó contra Ginés González García tras la muerte del exministro

Asimismo, también se refirió a las tecnologías blockchain y las criptomonedas y dijo que “se proponen patear el tablero en muchos aspectos”. “El primero y más importante es que se proponen separar al poder político del control económico. Esto es una prueba de que el individuo le dijo basta al Estado y decidió ponerle un freno donde más le duele, que es el bolsillo”, comentó.

Los ataques a González García y los “aborteros”

El mandatario también se refirió a la muerte del exministro de Salud, Ginés González García, quien tuvo su gestión durante la pandemia de Covid-19. “En el día de ayer dejó este mundo ese ser siniestro que fue el impresentable y repudiable ministro de Salud que tuvimos, cómplice de la cuarentena cavernícola más grande de la historia y que además fue el responsable, junto al expresidente Alberto Fernández, de la muerte de 100 mil argentinos", arremetió.

Y agregó: "Si argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, hubiera habido 30 mil muertos, sin embargo nosotros pasamos los 130 mil. Parece que los muertos se vuelven buenos, pero no, este era un hijo de remil puta... Y será recordado como tal. En algún momento va a haber justicia por lo que se hizo con los barbijos y con los testeos”.

Además, cuestionó también a “los asesinos verdes" que plantean el problema del hombre con la naturaleza y "quieren arreglar el mundo matando inocentes, llámese los aborteros”. En esta línea, enfatizó en que "el progreso tecnológico es impulsado por el lado de la oferta, muy a contramano de todos estos que quieren asesinar niños en el vientre de la madre".

Para explicar que la sobrepoblación no es un problema, el mandatario tomo de referencia la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado en Mónaco y lo multiplicó por la extensión del país. “En la Argentina entrarían 13 veces y medio toda la población del planeta tierra y quedaría todo el resto del planeta para hacer lo que quieran. Se dan cuenta de que todos esos que andan asesinando gente o es porque son ignorantes o es porque son unos hijos de puta”, sostuvo.

RV / Gi