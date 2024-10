Tras el apoyo al veto, Macri “primerea” a Milei y se muestra con el círculo rojo cordobés

En la comidilla de la política vernácula se hace esta lectura del desembarco del líder del Pro una semana antes de que haga pie el ‘huracán Milei’: desde su entorno sostienen que la visita estaba agendada “mucho antes” de la confirmación del Presidente a la Mediterránea. Ambos, con algunos días de diferencia, se encargarán de trasmitir sus gestos al círculo rojo local, que celebra el ajuste -a lo libertario- sobre los gastos del Estado.

Tras su rol clave para aglutinar los votos amarillos que le permitieron al poder libertario blindar el veto a la ley de financiamiento universitario, el exmandatario Mauricio Macri le “primerea” la jugada al presidente Javier Milei mostrándose este lunes con el arco empresario local en el encuentro de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Mientras en el mundo de la política se advierte que Milei le terminó pagando muy caro a Macri su ayuda con el veto a las universidades, aunque esta vez necesitó un plus de gobernadores peronistas del norte del país, el exjefe de Estado desembarcará en “su provincia”, como le gusta decir, pero que luce teñida de violeta libertaria.

El desplazamiento de los votos cordobeses al cambio radical de la motosierra del libertario fue un golpe duro para el espacio amarillo al quedar desenfocada su identidad. El riesgo del Pro de quedar subsumido al poder libertario está siempre latente ante la lógica extrema que fogonea Milei que, ahora, polariza con Cristina Kirchner.

La jugada de la Casa Rosada retroalimenta la grieta que le reditúa con creces para compensar la debilidad en el Congreso. Sobre este escenario en la avenida del medio parece no haber nada ante la lucha de los polos. Por su parte, al tomar las riendas de la fuerza política que fundó, Macri se propuso recuperar la identidad del Pro.

En su círculo próximo admiten que el exmandatario está preocupado por la identidad del espacio amarillo. El plan de acción desde que asumió su conducción apunta a consolidar el partido y que “no se vea licuado -ni nada por el estilo- por el poder libertario”, aportó una voz que sigue de cerca los pasos de Macri.

Los libertarios quieren al presidente de Talleres como candidato en Córdoba, Caputo autoriza el juego

Ese proceder está atado a sostener aquellas políticas públicas que “el gobierno necesita para que Argentina salga adelante”, sostuvo el interlocutor. Sin embargo, ante el rol del Pro en el Congreso, remarcó: “En lo que estamos de acuerdo acompañamos y en lo que no estamos de acuerdo manifestamos nuestra diferencia”. “La voluntad es colaborar con el gobierno, pero no ser parte del ideario libertario... no ser subsumidos por el poder libertario”, resumió la fuente ante el poder de fuego de la Casa Rosada alimentado por un núcleo duro de apoyo que marcan las encuestas, aunque es evidente el desgaste.

Colaboración

En el territorio que supo ser la cuna del cambio del Pro, que luego viró el voto hacia el líder libertario, Macri reforzará su relación con el círculo rojo local. El hilo conductor de ese proceso de transferencia de votos se explica en el fuerte rechazo al kirchnerismo que Milei supo capitalizar en campaña.

Entre los hombres de negocio hay marcada expectativa por el mensaje del exmandatario. En el marco del ciclo de coyuntura de la entidad empresaria, el líder del Pro expondrá su mirada acerca del escenario político-económico a diez meses de haber iniciada la era Milei. Sobre ese andarivel, se estima que el exjefe de Estado exprese ante los empresarios “la necesidad de colaborar con el gobierno nacional en aquellas medidas que hacen falta para que Argentina salga adelante”, según razonó un amarillo cordobés.

Mestre reconoció que estaría dispuesto a trabajar por De Loredo

En su paso por territorio mediterráneo, Macri estará flanqueado por la concejala -en uso de licencia- Soher El Sukaria. La actual titular de la Defensoría del Público de la Nación es la encargada de coordinar la agenda acotada que desplegará el ex presidente en la capital cordobesa.

Se descuenta que diputados y senadores nacionales del Pro y aliados de Juntos por el Cambio de Córdoba acompañen al referente amarillo en el evento empresario. Además, dirán presentes dirigentes de la cúpula partidaria local. Horas antes, el líder de la fuerza amarilla tiene previsto reunirse con los 11 intendentes del Pro y mantener diálogo con legisladores. El encuentro con los jefes comunales “tiene el propósito de escucharlos, de establecer un vínculo”, aportó El Sukaria.

El exmandatario hablará de gestión al sentarse a la mesa junto a los intendentes. Lo partidario va por otro andarivel que esta vez no será parte de la agenda. En este plano, Macri puede ser un puente de diálogo con el poder que habita Casa Rosada. “Él se compromete con las necesidades cuando se las plantean. Si no lo hace él lo hará a través de algún vínculo establecido, como Cristian Ritondo, que hoy ocupa el rol de vínculo con la Casa Rosada, por delegación de Mauricio”, dijo la dirigente amarilla.

Influencia macrista

Al calor del poder libertario en medio del desgaste, el exmandatario sumó con la Secretaría de Energía, que quedó a cargo de su recomendada María Tettamanti, una influencia concluyente en el área económica. También tiene un pie en el mega ministerio que conduce Sandra Pettovello. En su avanzada de los últimos días, Macri puso al número dos de la Cancillería, Eduardo Bustamante, y va por puestos clave en YPF y el Banco Nación.

La experiencia es “fundamental” en el manejo de la botonera del Estado que “no es fácil”, se escudan en el entorno próximo a la hora de rechazar el planteo de que Macri pide cargos a cambio de apoyo. “No es un tema de pelea de cargos. Es trasmitir la experiencia para que no fracase el gobierno”, es el argumento que se escucha en su círculo íntimo.

Lo cierto es que Macri tendrá una visita fugaz por Córdoba para dejar definiciones al círculo rojo sobre la era Milei. Nueve días después, el miércoles 30, el presidente libertario reafirmará su plan de gobierno en la Fundación Mediterránea.