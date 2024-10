Milei les tiró la pelota a los empresarios: “La generación de riqueza depende de ustedes”

r.p.

El presidente Javier Milei participó este viernes de la jornada de cierre del 60° Coloquio de IDEA, el evento que se realiza año tras año en Mar del Plata y que reúne a los empresarios más importantes.

Precisamente, ellos fueron los destinatarios de uno de los mensajes que envió el mandatario en su discurso que se prolongó por más de una hora.

“Ustedes son emprendedores, los que crean riqueza, benefactores sociales, los que tienen la llave para hacer a la Argentina grande nuevamente”, sostuvo el Presidente, en su primera intervención en el foro empresarial. El año pasado visitó la ciudad balnearia mientras se realizaba el coloquio, en plena campaña presidencial, pero no participó del evento.

“Ustedes son los grandes responsables, los que pueden cambiar nuestra realidad. Nosotros les estamos dando reglas de juego y el marco, pero la generación de riqueza depende de ustedes, los que van a poner de pie a la Argentina”, manifestó Milei, tirando la pelota del lado de los privados.

En ese sentido, les recordó que “es ahora, porque esto nunca pasó en la historia Argentina y para que pueda perdurar requiere que sea exitoso y eso será cuando haya crecimiento y será cuando pongan al hombro su rol de emprendedores y salgan a ganar el mundo”.

El Presidente también hizo referencia al debate que comenzó en Diputados para intentar modificar la ley que regula el uso de los DNU y anticipó que también está dispuesto a vetarla porque “cambia las reglas del juego a mitad de camino”.

La oposición pretende poner ciertos límites al uso de los decretos, obligando a que el Congreso se expida de manera certera sobre la validez o no de los decretos, al revés de lo que sucede ahora. Sucede que Milei se encuentra ahora empoderado luego de vetar en dos oportunidades leyes ya sancionadas, que no pudieron ser sostenidas por Diputados.

Habló sobre la polémica sobre los fondos para las universidades y la posibilidad de que sean auditadas. “Es mentira que quiero cerrar las universidades o arancelarlas. La pregunta es: ¿ustedes están a favor de los chorros y que no los auditen? ¿y que utilicen las universidades para afanar con la política?” Las universidades no van a ser privatizadas, van a seguir siendo públicas y no aranceladas, lo único que queremos es auditarlas”.

Asimismo, presentó cálculos sobre la situación de las jubilaciones, otro de los ejes de conflicto con el Congreso. Según dijo, “las jubilaciones hoy están arriba 10% por encima de la inflación y arriba de lo que estaban en noviembre. Y no solo eso, además en dólares se triplicaron”.

Milei indicó también que a partir del mega DNU 70/2023 y la Ley Bases, “se hizo una reforma ocho veces más grande que la que hizo (Carlos) Menem. Es la reforma estructural más grande de la historia argentina. Eso implica que vamos a saltar 90 puestos en libertad económica, y aquellos países más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos”.

Sobre el ajuste, admitió que “nosotros teníamos claro que era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto, por decirlo de alguna manera, lo que estaba ocurriendo”.

En lo que se refiere al tipo de cambio, “estamos permitiendo que oferta y demanda de dólares se mapeen voluntariamente por los individuos, no van a tener una abrupta caída del tipo de cambio”. Dijo que el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Invesiones) ya tiene anuncios por más de 50 mil millones de dólares. “Con la presencia del RIGI, las inversiones en minería van a estar haciendo un gran aporte. Vamos a sacar las retenciones y el campo va a crecer, el agro y la ganadería tiene mucho para aportar”. Y auguró la llegada de una “tremenda oleada de dólares” del sector Oil & Gas.

“Nuestro programa de emisión cero asegura que el Banco Central no los va a molestar nunca más. Conforme avance la dolarización endógena o empiecen a avanzar las transacciones dólares, va haber un momento que va ser muy grande la operatoria en dólares y la operatoria de pesos muy chiquita, y ahí estaremos en condiciones de cerrar el Banco Central y que los políticos nunca más en la vida vuelvan a estafarlos con el impuesto inflacionario”.