Eduardo Constantini: "Hay que devaluar porque no hay reservas y la demanda de dólares es infinita"

En una jornada donde el dólar blue superó holgadamente el nuevo récord de $570, Eduardo Constantini consideró una devaluación del peso es "inexorable".

El economista sostuvo que Argentina "tiene un mal endémico que está por encima de los recursos que tiene, entonces la inflación es clásica, el déficit, la crisis de reservas, la disparidad de los precios relativos siempre desajusta la macro".

Agregó que el país "no tiene recursos, el Estado está quebrado, tiene cero reservas, un déficit estructural, falta crédito internacional".

Costantini advirtió que "los gobernantes deben asumir los costos políticos de ordenar la macroeconomía y para lograrlo debería ser una política de Estado".

Inversores y economistas le pusieron fecha a la devaluación argentina

"El primer pilar es ordenar las cuentas públicas, es decir que el Estado no gaste más, que es lo que lo termina llevando a emitir de más, a intervenir el Banco Central, a retrasar el dólar descompaginando todos los precios relativos" dijo el dueño del Malba en declaraciones periodísticas.

El creador del complejo Nordelta opinó que el dólar oficial "está muy barato y el libre demasiado elevado y la realidad está en el medio, pero es como tirarle un tiro en movimiento, porque cuando vos empezás a reajustar, a equilibrar, a calibrar las distintas variables se produce una devaluación que inexorablemente habrá".

"Hay que devaluar porque no hay reservas y la demanda de dólar es infinita, todo llevará a un salto en la inflación de corto plazo, entonces, obviamente el dólar de equilibrio va a subir pero tiene que ser mucho más bajo que el libre", expresó.

Al reclamar orden en las cuentas públicas Costantini señaló que "dentro del equilibrio fiscal hay que lograr la viabilidad social del cambio. No podes hacer un ajuste a mansalva, tenes que hacer que el Estado sea más eficiente y que la asignación de recursos también sea más eficiente".

"No es un problema que se puede resolver de la noche a la mañana con un plan de shock. Si se logra el equilibrio fiscal, el Gobierno no necesita endeudarse en exceso porque no tiene la necesidad de pagar ese exceso de gasto", añadió.

El empresario consideró que el país "tiene un problema político, no tiene ningún problema material insalvable, porque la potencialidad que tiene la Argentina es muy fuerte en todo".

Y opinó que "es la política la que tiene que dar esa respuesta que nunca termina de darla, porque no hay un estadista que ponga la prioridad en el orden".

Cómo debería ser un buen plan económico

Por otro lado, indicó que "un buen plan económico que tiene un sustento político lo que hace es modificar expectativas, cambiar la dirección de los flujos de dólares y eso lo tenés que administrar porque se va a producir un cambio de expectativa acelerado para bien".

Consideró que un plan económico "tiene que tener en orden las finanzas de la casa, no tiene que endeudarse, ese es el pilar para ordenar las variables monetarias y lograr la estabilidad de precios que es lo que hace que la moneda se fortifique y lo que hace que el ahorro aumente".

LM