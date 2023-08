Según un experto, el dólar futuro marca el rumbo de la divisa ¿a cuánto cotiza a junio '24?

"El dólar futuro se ubica en $ 755,5 al mes de junio del año 2024, esto implica una devaluación esperada del 176,7%, mientras la

media de mercado espera una devaluación del 190%", anticipa Salvador Di Stéfano al referirse a lo que va a venir en la cotización del dólar no sólo tras las PASO, sino bien entrado el 2024, allá por mediados del año próximo.

Para el asesor de empresas, el mercado ya está descontando una devaluación importante con la llegada del próximo gobierno. "El tipo de cambio oficial se ubica en el comienzo de agosto a $ 273, pero en el mercado de futuros hay valores emblemáticos", explica y agrega que "el dólar futuro a diciembre se ubica en $ 514, un 88,3% más elevado que la cotización hoy".

El FMI ayuda, pero el dólar sigue picante

El economista detalla que "por el lado de los pesos, los pasivos monetarios del Banco Central suman $ 22,6 billones, de los cuales el 73% son remunerados a una tasa del 97% anual, y un 27% son no remunerados. Los pasivos monetarios remunerados se incrementan a un ritmo de $ 1 billón al mes", explica y agrega que, "a este ritmo, a fin de año podrían ubicarse en torno de los $ 30,0 billones", y adelanta que, "si las reservas no se recomponen a niveles superiores a los U$S 30.000 millones, los dólares alternativos podrían ubicarse en torno de $ 1.000".

En este contexto, Di Stéfano recuerda que el gobierno lanzó un dólar especial de $ 340 para productos como el maíz, que de acuerdo a su mirada va a generar un impacto en los precios de la canasta básica.

Sumaron al maíz y la cebada cervecera al dólar agro a $340

"La carne bovina está a un paso de una fuerte suba, en el mercado agro ganadero de Cañuelas ingresaban 25.000 animales por semana, esta semana ingresaron 20.000 animales, esta contracción de la oferta con una demanda constante generaría una suba de precios, en un mercado que es de competencia perfecta", agregó. Y de esta manera, asegura que la suba en el precio de la carne bovina podría empujar a la suba a la carne porcina y aviar.

La inflación que viene

Respecto de la inflación futura, para el asesor de empresas "la tasa de inflación a 12 meses podría experimentar una fuerte suba" y toma como referencia el pronóstico de las 10 consultoras con mayor nivel de aciertos. Ellas presagian una inflación a 12 meses del 171,3%, y para junio del año 2024 ven al dólar mayorista en $ 744,3, lo que implicaría una suba del 190,0% anual.

Hay acuerdo con el FMI y el primer desembolso llegará después de las PASO

"Con estas tasas proyectadas de inflación y dólar mayorista, los créditos que se ofertan en el mercado a tasas del 130,0% anual están a muy buen precio", recomienda y agrega: "recordemos que el pago de intereses se desgrava de ganancias, con lo cual la tasa efectiva neta de ganancias sería del 84,5% anual, lo que se dice una ganga comparada con la inflación y la devaluación esperada del peso", aseguró.

Finalmente, el analista reflexiona sobre el mercado: "En las últimas jornadas hemos visto que las acciones argentinas se han desplomado, al igual que los bonos soberanos. El acuerdo con el FMI está firmado, pero los desembolsos vendrán luego de que el directorio del organismo se reúna, eso sucedería luego de las elecciones PASO. No hay duda que el desembolso llegará, pero no se podrá evitar la volatilidad del mercado, que hoy quiere ver para creer", concluyó.

