Dólar, bonos y plazos fijos: las mejores alternativas para resguardar tu dinero durante las elecciones

Se acercan las elecciones y cada vez son más las personas que eligen dolarizar sus carteras para evitar un evento similar al de las PASO presidenciales del 2019.

En este contexto, nos comunicamos con el economista Miguel Boggiano, quien habló sobre las mejores herramientas para poder ahorrar y preservar nuestro capital de cara a las PASO.

Instrumentos para ahorrar

“Hay que tener en cuenta que no hay ningún instrumento que ofrezca una cobertura perfecta porque los mercados están intervenidos”, dijo Boggiano, quien luego completó: “Los bonos dollar linked se benefician de una suba del dólar pero el oficial no se mueve y la brecha es cada vez más grande, por eso no te cubre tanto”.

“El dólar futuro se rige de una eventual devaluación del oficial pero el Gobierno hace devaluaciones sectorizadas”, explicó el economista. “Se pueden comprar bonos del tesoro de Estados Unidos”, detalló.

Luego, el experto en finanzas dijo que el plazo fijo es una buena herramienta pero que corre el riesgo de no saber que puede ocurrir con las LELIQs. “El mercado sabe que hay un riesgo manifiesto en los plazos fijos”, añadió.

“Si la masa de pesos sigue creciendo con las tasas astronómicas en algún momento tiene que cortarse”, dijo Boggiano sobre el riesgo de esta herramienta. “El inversor argentino corre riesgos que no son entendibles”, complementó.

En esa misma línea, el experto dijo que las reservas en negativo implica que en parte “se está usando la plata de la gente”. “Hay mucha gente que tiene pesos y no puede comprar dólares y se ve forzada a utilizar el plazo fijo”, concluyó.