Dólar: qué se espera para los días previos a las elecciones

Cuando falta menos de una semana para que el país elija nuevo Gobierno, la economía nacional está envuelta en una corrida bancaria que comenzó la semana pasada y con el correr de los días continúa por el temor de los inversionistas a que el peso argentino siga perdiendo valor.Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Gabriel Caamaño quien expresó que se espera que en los próximos días “el mercado esté caliente porque va a seguir produciéndose dolarización de carteras”.

Dolarización de carteras y plazos fijos

Según Caamaño, “lo que estamos teniendo es mucha intervención y cambio de normas para restringir aún más la operatoria en los distintos segmentos del mercado”. Y agregó que ese proceso de dolarización de cartera se va a ir moviendo “al calor de esas mayores restricciones” y se verá cómo algunas brechas se calman “pero otras se vuelven a calentar de nuevo”.

Con respecto a la posibilidad de quitar los pesos de los plazos fijos para dolarizarse, Caamaño sostuvo que, “lo que estamos viendo es un proceso de dolarización”. Y continuó: “Sucede que muchas personas no pueden dolarizarse, entonces el que no puede si quiere sacar los pesos lo que busca son acciones o las empresas, por ejemplo que adelantan pagos como el aguinaldo para no llegar con tantos pesos a las elecciones”.

Cepo y anclaje de expectativas

“No queda claro cómo se va a solucionar la medida del cepo y si el ganador fuera Milei, cómo va a lograr una dolarización”, expresó Caamaño. Y continuó: “Si hay algún triunfo en primera vuelta, hay alguna posibilidad de algún anclaje de expectativas, que está claro que hasta acá no lo hubo”.

Según el economista, el oficialismo se comportó de forma muy imprudente fiscalmente profundizando tanto el déficit presente como el futuro al emitir y “desde el punto de vista de las encuestas no hay ningún tipo de anclaje de expectativas sobre todo para la demanda de pesos con lo cual, es lógico que se produzca este proceso de dolarización”.

Para finalizar, y con respecto a qué deberían hacer los ahorristas con sus pesos, expresó: “Si no se quiere o no se puede tener cobertura en dólares, se podría recurrir a los bonos en dólares”.