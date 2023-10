Llegó el momento de la verdad. Este domingo, 22 de octubre, los argentinos irán a las urnas para comenzar a definir tanto el proceso electoral como el futuro del país. Sin embargo, sobres mediante, no estará en juego el panorama únicamente de cara a los próximos cuatro años, sino también de los siguientes 48 días, entre el 23 de octubre y el 10 de diciembre, los últimos del mandato de Alberto Fernández.

En estas elecciones, Sergio Massa, por Unión por la Patria, Patricia Bullrich, por Juntos por el Cambio, Javier Milei, por La Libertad Avanza, Juan Schiaretti, por Hacemos por Nuestro País, y Myriam Bregman, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, tratarán de imponerse y llevar los destinos de este país, uno que atraviesa una delicada situación económica, hasta diciembre del 2027.

Y así como el Doctor Strange visualizó múltiples escenarios previa a la batalla con Thanos en la aclamada película de Marvel "Avengers: Infinity War", este domingo pueden darse diversos futuros dependiendo de cuál sea el resultado final de los comicios; líneas de tiempo que se desprenden según qué búnker festeje.

Y aunque son muchas las bifurcaciones posibles, hay tres que, según las encuestas, son las más posibles: un triunfo de Javier Milei en primera vuelta, un primer puesto del peronismo, forzando a un balotaje con el libertario, o una derrota de Sergio Massa que lo saque de la definición de noviembre, colocando a Patricia Bullrich en el segundo lugar. Cada una de estas, con sus efectos y consecuencias, según los expertos.

Futuro 1: contundente triunfo de Javier Milei en primera vuelta

En las PASO del 13 de agosto, Javier Milei fue el candidato más votado, liderando a La Libertad Avanza, que se posicionó como el frente político con más boletas en las urnas.

En este escenario particular, la tendencia se profundizó y el exarquero de Chacarita y autoproclamado "outsider", alcanzó los parámetros establecidos (obtener el 45% de los sufragios o el 40% y una diferencia de 10 puntos con el segundo) y aseguró su ingreso a la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre.

De darse esta proyección, y según Martín Kalos, Director de EPyCA Consultores, "el dólar paralelo debería ser visto como barato, en comparación al escenario en el cual se aplicaría una dolarización", uno de los principales ejes de la campaña del candidato libertario, por lo que "debería dispararse mucho y rápido". En este sentido, y en diálogo con PERFIL, pronosticó que "podría subir, al menos, $3000".

En línea, la analista Natalia Motly coincidió, aunque con proyecciones más graduales, al afirmar que la "una corrección en el tipo de cambio" que se daría "no estaría por debajo de los $1.300". Según su opinión, sea cual sea el número final, el Gobierno Nacional "no buscará controlar" los efectos de éste ya que "descontarán que no tiene ningún sentido electoral seguir sosteniendo el atraso en un contexto de escasez de divisas".

Por su parte, el economista Pablo Tigani aseguró que, considerando las propuestas del libertario "de liberar la tasa de interés y el tipo de cambio y privatizar todo", los días finales de la gestión de Alberto Fernández "serían en verdadero caos". "Lo que cabe esperar son semanas de desastre total con el dólar, imposible de controlar. Un calvario", remarcó.

Por el contrario, Eugenio Marí, Economista Jefe de Libertad y Progreso, dijo que en el caso "de confirmarse un paso electoral que marque un cambio de rumbo a futuro", como puede ser un triunfo de Milei en primera vuelta, "los mercados van a estar más tranquilos", por lo que "deberíamos ver que los dólares paralelos bajen en términos reales, lo mismo que el Riesgo País".

Respecto a estos dos puntos, tras las PASO y hasta este miércoles, 18 de octubre, el Dólar Blue pasó de $605, el viernes 11 de agosto, a $985, lo que representa un alza del 62,8% en poco más de dos meses. Mientras que el Riesgo PAIS llegó a tocar, en este período, picos superiores a los 2.700 puntos. Aunque es para analizar si esto se produjo a partir del triunfo de Milei en las primarias o de las propias políticas del Gobierno Nacional.

Cabe resaltar, además, que la volatibilidad del dólar actual tras la última devaluación, aplicada precisamente el día después de las elecciones primarias, y que se profundizó en las últimas semanas, ha tenido su impacto en los precios, principalmente de productos alimenticios y de primera necesidad, afectando sobre todo a las personas, económica y socialmente hablando, más vulnerables.

Esto se puede ver reflejado en las últimas actualizaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) divulgado por el INDEC, del 12,4% en agosto y del 12,7% en septiembre, siendo las dos no solo cifras récord desde la última hiperinflación sino de dos dígitos de manera consecutiva e inédita también desde aquella descontrolada situación con los precios vivida en inicios de los 90'.

Futuro 2: Sergio Massa lidera al oficialismo hacia un balotaje histórico

El oficialismo sufrió un duro cachetazo en las primarias, quedando Unión por la Patria tercera como fuerza, por detrás de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio.

Tras esto, y a partir del delicado contexto económico, Sergio Massa asumió un rol más activo a nivel Ejecutivo, siendo incluso mayor que la del actual Presidente de la Nación, con un discurso más fuerte en torno a la peligrosidad de las ideas de Javier Milei, relacionadas, por ejemplo, con la eliminación de subsidios y distintos tipos de asistencia económica y social, y a la injerencia del Fondo Monetario Internacional en la coyuntura adversa y salió, en línea, a tomar distintas medidas económicas destinadas a salvaguardar los ingresos de los argentinos.

En este escenario, dichas disposiciones tuvieron su efecto electoral y el expresidente de la Cámara de Diputados, además de mandatario del Club Atlético Tigre, dio vuelta el panorama y llevó al peronismo a un triunfo en las generales, aunque no le alcanzó para imponerse en primera vuelta, tal y como hizo Alberto Fernández en 2019, y tendrá que medirse en noviembre vía balotaje con el libertario.

Para Motly, "si hay balotaje con Massa adentro, el Gobierno hará todo lo posible para no devaluar hasta las elecciones", utilizando el recientemente activado segundo tramo del swap con China, de unos US$6.500 millones, como ancla para controlar los dólares financieros (como el Contado con Liquidación y el MEP) y el paralelo. "En ese caso, puede ser que se contrarreste con el aumento de la demanda de dólares por unos días", manifestó.

Coincidió Tigani, quién proyectó que, de materializarse esta hipótesis, "probablemente el dólar va a seguir como está" ya que "los mercados, a pesar de que quieren liberalización de las variables, tienen en cuenta quiénes van a ser los presidentes" y, agregó "en eso, Sergio Massa representa la sensatez".

Cabe remarcar, en este sentido, que en las últimas horas el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, y el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, aseguraron que se mantendría el tipo de cambio fijo en $350 al menos hasta el 15 de noviembre. Tras esto, ambos funcionarios señalaron que se retomará el "crawling peg" con un ajuste gradual "de un 3% mensual", lo que llevaría la moneda, desde esa fecha, a $360,5.

Respecto al paralelo, Kalos sostuvo que, de darse una victoria oficialista, "deberían ser percibidos como caros en el corto plazo y no subir más".

Esto, en términos inflacionarios, podría llegar a estabilizar el alza en los precios, que se mantendría en dos dígitos en lo que resta del año, considerando las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, pero que no serían superiores a las registradas los pasados meses de agosto y septiembre.

Además, y a partir de la entrada de divisas dada la ampliación del programa con la nación asiática, presidida por Xi Jinping, habría mayor margen para controlar los dólares financieros y desarrollar nuevas medidas económicas enfocadas en los pequeños y medianos ingresos previa a la definición de noviembre; en el que, de darse este escenario, Massa se posicionaría como favorito.

Futuro 3: Sergio Massa afuera del balotaje con el oficialismo aún teniendo que administrar la Economía

Aunque también existe la posibilidad de que la crisis económica actual, con una pobreza actual del 40,1% y una indigencia que alcanza al 9,3% de la población, en un país en donde solo el 10% gana más de 280 mil pesos mensuales, mientras en paralelo se da el Caso Insaurralde, que deja al descubierto el desinterés por los problemas cotidianos de muchos integrantes de la clase política, que viven de lujo mientras la mayoría de la población resigna consumo o se endeuda para adquirir productos básicos, sea determinante en las urnas y exista, al igual que ocurrió las PASO, un "voto bronca" que sufra, principalmente, el oficialismo.

En esta proyección, no se revirtió la tendencia: Sergio Massa perdió votos ante Javier Milei y Patricia Bullrich, esta última con el apoyo del expresidente Mauricio Macri, y quedó afuera del balotaje, siendo éste un fracaso para el peronismo, para muchos la fuerza política más trascendente de Occidente a nivel histórico y coyuntural.

Eugenio Marí remarcó que tanto La Libertad Avanza como Juntos por el Cambio "tienen grandes coincidencias" en su agenda económica, "salvo por el norte monetario, que en un caso es la dolarización y en otro el bimonetarismo" por lo que, en este caso, los efectos del día después serían similares a los que, asegura, se darán en caso de un triunfo de Milei en primera vuelta: calma de los mercados y caída del valor del dólar paralelo, además de una baja en el Riesgo País.

Todo lo contrario es lo expresado por Pablo Tigani, quién sostuvo que, en caso de que este escenario sea una realidad el próximo domingo, los días hasta el balotaje y, posteriormente, hasta el 10 de diciembre "pueden ser muy difíciles" ya que las variables económicas se verán afectadas debido a que, asegura, "son dos pacientes psiquiátricos".

"Mientras Patricia Bullrich te puede mandar una represión o meter un estado de sitio, y terminar esto en dos meses, Javier Milei no tiene idea de lo que pasa, es un tipo que va al frente con lo que le dijeron que haga. Como los empresarios, los mercados y los inversores le tienen terror a los dos principales candidatos de la oposición, están empezando a pegar una vuelta", concluyó.

De darse esta situación, el Gobierno Nacional deberá convocar a los dos frentes para comenzar el proceso de transición. Hay que remarcar, en este sentido, que en las últimas semanas se presentó en el Congreso el Presupuesto 2024, aunque se acordó, tras un pedido del candidato libertario, que su debate se postergue hasta después de los comicios.

Habrá que ver, de ser así, si la misma se da de forma ordenada o con la mismas tensiones presentes a lo largo de todo el proceso, considerando que, a lo largo de la campaña, desde la oposición se ha remarcado el "profundo" déficit fiscal presente y como eso puede afectar a las aspiraciones, incluso del propio Sergio Massa, de una futura gestión para llevar adelante cambios profundos o significativos.

Cabe remarcar que, en el último informe sobre el Sector Público Nacional (SPN), el Ministerio de Economía registró, en agosto, un déficit primario de $36.964,4 millones y un déficit financiero de $384.504,5 millones. De esta manera, el rojo en lo que va del 2023 supera los dos billones de pesos: $2.252.024,4 millones entre enero y el octavo mes del año, lo que representa al 1,3% del PBI.

Sin embargo, durante los próximos meses estos números podrían ser mayores, a raíz de la implementación de diferentes políticas tributarias, como la modificación en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para trabajadores y jubilados que cobren menos de 15 salarios mínimos, actualmente en casi dos millones de pesos, y la devolución del IVA en productos de la canasta básica, con un tope de $18.800. Estos, junto a otros compromisos a absorber por el Estado, disminuirán los ingresos y aumentarán los gastos.

Según un informe del Centro de Análisis Económico Equlibra, el rojo primario anual se ubicaría en torno al 2,8% del PBI, superando los 5 billones de pesos, casi un punto superior a la meta fiscal del 1,9% acordada con el FMI.

Está claro que el porvenir a corto plazo no será el mismo con el oficialismo, y Sergio Massa a la cabeza, entrando al balotaje o quedándose afuera de toda posibilidad de llegar a la Casa Rosada. Como tampoco será el mismo en el caso de un triunfo en primera vuelta de Javier Milei.

Son múltiples los futuros que se pueden dar. Y sea cuál sea la línea de tiempo definitiva, dependerá pura y exclusivamente de la gente, que irá a las urnas este domingo para depositar, en un sobre, la esperanza de que el 10 de diciembre asome por el horizonte de la Argentina un sol que brinde luz en medio de tanta oscuridad y adversidad.

