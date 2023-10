Mariano Gorodisch: “Post elecciones se va acelerar muchísimo la inflación“

La agenda tanto política como económica se centra en lo que puede llegar a ocurrir el lunes después de las elecciones y el foco está puesto en cómo podría reaccionar el mercado de dólares financieros sea el resultado que sea. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se comunicó con el periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch.

“Hasta las elecciones van a seguir estos operativos, no solo en las cuevas sino también en las sociedades de bolsa para tratar de amedrentar y que no se opere tanto el dólar MEP”, comentó Mariano Gorodisch. “El Banco Central puso 60 millones de dólares para tratar de contenerlo, se había ido el MEP a más de $920 y al final lo bajaron. Con esto son dólares que no le dan a los importadores para meterlos en el mercado de cambio”, agregó.

Si Javier Milei obtiene hasta 8 puntos más que Sergio Massa, su cuota de poder se irá diluyendo

Posteriormente, Gorodisch planteó: “De lo que más se habla es de la diferencia, una cosa es que haya 3 puntos de diferencia frente al ministro de economía, donde ahí Sergio Massa continuaria con su cuota en el poder”. En contrapartida, manifestó que, “la otra muy distinta es que haya 7 u 8 puntos a favor de Milei donde la cuota de poder de Massa se iría diluyendo. De eso depende mucho lo que vaya a suceder el lunes en el mercado de cambios”.

Estiman una aceleración de la inflación para la última semana de octubre

“Hay mucha gente que dice que el dólar de $1.000 es carísimo pero si vemos que es un dólar intervenido, en la bolsa está en esos valores al igual que el cripto y tenés una inflación que se va a acelerar mucho la última semana de octubre”, sostuvo el entrevistado. En relación a este tema, expresó que, “post elecciones se te va acelerar muchísimo la inflación por todos los congelamientos de precios que hoy están haciendo y que se van a descongelar el lunes post elecciones, no importa cuál sea el resultado”.

Las SIRAS y la entrega de dólares se reperfilarán para el lunes post elecciones

Por otro lado, el periodista especializado en economía señaló que, “se están reperfilando todas las SIRAS”. Sobre la misma línea, remarcó: “Las autorizaciones para importar que vencieron ayer, el Banco Central tenía que dar los dólares y esas SIRAS se están reperfilando para el lunes post elecciones al igual que la entrega de dólares a precio oficial”.

“Eso significa que algún tipo de devaluación va a haber el lunes post elecciones, por eso están reperfilando todas las SIRAS para el lunes post elecciones”, concluyó.