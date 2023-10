Myriam Bregman: "Las listas de La Libertad Avanza están llenas de personajes antisemitas"

La diputada del Frente de Izquierda y candidata a la presidencia, Myriam Bregman, apuntó contra Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza, por querer “impugnar” su palabra en el Congreso y aseguró que los dirigentes que llevan en sus listas "reivindican el nazismo".

Al tomar la palabra, Bregman pidió una moción de privilegio contra Villaruel y Javier Milei por sus declaraciones contra la Izquierda: “Dicen que no podemos hablar de los derechos humanos, que ella sí, pero nosotros no. Ellos, o las listas de La Libertad Avanza, que están llenas de personajes con relaciones con los carapintadas, antisemitas, con gente que reivindica el nazismo, con algunos que hablan de la gente de la efectividad de la Gestapo”.

“Ella nos quería impugnar la palabra a nosotros, ella, que en el juicio a los genocidas estaba anotadita en el cuaderno de Etchecolatz. Esos mismos que militaban el ‘judía de mierda’ cuando yo hablaba. ¿Y de qué lado estaba yo? Del lado de las víctimas, que siempre tenían una carga extra de tortura, como cuentan todos los sobrevivientes, por tener ese origen”, siguió la legisladora.

Myriam Bregman volvió a mostrase sólida y repartió críticas a todos sus rivales

En ese sentido, remarcó, en una acusación directa contra los candidatos a presidente y vice de La Libertad Avanza: “Villaruel no nos va a impedir la palabra a nosotros. En el primer debate en el que participé, Milei volvió a repetir la teoría de los excesos. Tal vez para él era un exceso cada miércoles un vuelo de la muerte", dijo. Y continuó: "Volvió a hablar de la guerra, ¿qué guerra? Ni los propios genocidas querían reconocer que había una guerra porque eso implicaba que tenían que cumplir con determinadas convenciones internacionales. La teoría de la guerra la empiezan a usar sólo al final de la dictadura, pero él no sabe o no le importa”.

Debate presidencial | Bregman criticó la "mano dura" de Patricia Bullrich: "Se sacaba fotos en secuestros de 25 porros"

Bregman contra Patricia Bullrich: la acusó de crear una fake news sobre algo que no pasó en el debate

“Una cosa más, no lo puedo dejar pasar, aunque de un burro sólo se puede esperar una patada", comenzó al referirse a la candidata de Juntos por el Cambio, y se refirió a la información que circuló en los últimos días respecto de que ella se habría negado a hacer un minuto de silencio al comenzar el segundo debate presidencial por las víctimas de la guerra en Israel.

"Patricia Bullrich ha demostrado una bajeza pocas veces vista, por eso hoy vimos que toda su bancada vino a atacar a la Izquierda, porque están encubriendo a esa señora que largó una verdadera Fake News diciendo que nos negamos a un minuto de silencio por las víctimas de Israel”, aseguró.

“Eso es mentira. Se cree que porque tiene periodistas que no chequean puede decir lo que quiera. No nos van a callar y con mentiras no nos van a parar. Nos vamos a seguir expresando libremente, como siempre, y con nosotros nada de unidad, sólo luchar y reivindicar los 30.000 detenidos desaparecidos, que fue genocidio”, finalizó la candidata.

AG / Gi