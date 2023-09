La DAIA condenó los dichos del asesor en Educación de Milei sobre la Gestapo

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) condenó este viernes la banalización del Holocausto por parte de Martín Krause, máximo referente en materia de Educación del candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, por usar a la Gestapo como ejemplo para criticar el sistema de educación argentino.

El posible secretario de Educación en un eventual gobierno del líder libertario estuvo junto a referentes educativos en un debate que se realizó este jueves en la Universidad Torcuato Di Tella sobre los desafíos que tendrá la próxima gestión a nivel nacional.

Polémica por los dichos del máximo referente educativo de Milei: "Si la Gestapo hubiera sido argentina, habrían muerto menos judíos"

En un tramo de su discurso, el doctor en Administración de Empresas criticó que los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) no se cumplen en Argentina y expresó: “Claro porque somos unos chantas, porque no cumplimos nada. Dentro de todo, mejor. Es decir, esto me hace pensar un poco: imagínese si la Gestapo hubieran sido argentina. ¿No hubiera sido mucho mejor? porque, en vez de matar a seis millones de judíos, seguramente eran mucho menos"

"Porque hubiera habido coimas, ineficiencias de todo tipo, se hubieran quedado dormidos... pero eran alemanes ¿Viste? Ese es el problema que hubo”, comentó Krause mencionando a la policía secreta utilizada por el régimen liderado por Adolf Hitler, y que participó activamente en el encierro y muerte de judíos en la Alemania Nazi.

Tras la difusión del video de las declaraciones del referente de La Libertad Avanza, la ONG presidida por Jorge Knoblovits emitió un comunicado donde informó que tomó contacto con Milei para manifestarle su preocupación.

"La DAIA condena la banalización del Holocausto por parte de Martín Krause, asesor en Educación de Javier Milei", comienza diciendo el texto.

"La entidad representativa de la comunidad judía argentina se comunicó con el candidato a presidente de la República Argentina para alertar sobre el uso indebido de la Shoá en el debate público y manifestar que no se puede ofender y agraviar la memoria de seis millones de personas asesinadas”, completa.

Banalización del Holocausto

Krause es quien prepara a Milei sobre educación, uno de los tres ejes principales que discutirán los candidatos presidenciales en el debate, y es impulsor de los denominados "vouchers educativos" que el líder libertario había mencionado dentro de sus propuestas electorales.

Por su parte, el propio fundador de La Libertad Avanza demandó a Elisa Carrió -líder de la Coalición Cívica- y los periodistas Pablo Duggan, Débora Plager y Fabián Doman, entre otros, por banalizar el Holocausto, por lo que otros referentes políticos le pidieron que tome medidas con su asesor.

Luego del comunicado de la DAIA y los pronunciamientos condenatorios por parte de algunos dirigentes, Krause realizó un descargo en sus redes sociales. "En una reunión realizada en la Universidad Di Tella para discutir propuestas para el sistema educativo presenté un ejemplo que buscaba mostrar que nos conformamos con la existencia de ciertas normas que buscan controlar el contenido de la educación si es que simplemente no las cumplimos", explicó.

Y cerró: "El ejemplo hizo mención al Holocausto de una forma que banaliza ese dramático acontecimiento, por lo que pido las disculpas correspondientes y agradezco a quienes me lo señalaran".

FP / Gi