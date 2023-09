Pymes alimenticias denuncian que su situación es "crítica" por falta de insumos

La Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Industria de la Alimentación y Bebidas (CAPYMA) denunció que, por la crisis económica, "está en riesgo la seguridad alimentaria nacional".

Para la entidad, que agrupa a miles de pequeñas y medianas empresas del rubro alimenticio en el país, la industria se enfrenta a una triple problemática, principalmente relacionada con la producción, y que está estrechamente vinculada a la volatibilidad del dólar y a las restricciones a las importaciones; situaciones que también están afectando a otros sectores, como es el de la medicina.

"En primer lugar, hay un 25% de los trabajadores activos que no son demandados por el mercado, y si lo son, no están formados para enfrentar los nuevos desafíos técnicos que requieren los empleos modernos. Por otro lado, tenemos una fuerza de trabajo que califica pero que es muy escasa frente a la demanda real. Y, por último, la crisis económica ha producido una baja muy importante en el consumo, que lleva a los industriales a trabajar muy por debajo de la cadena productiva", expresó un comunicado.

Septiembre con inflación de dos dígitos por segundo mes: qué proyectan los analistas

Esto, entre otras consecuencias, está provocando una escasez de recursos destinados a la elaboración de packaging, como puede ser envases de hojalata o plástico, además de cajas de madera, lo que lleva a una disminución "muy pronunciada", resalta el escrito, en la entrega de mercadería de alto consumo para los argentinos, como es el azúcar, harinas y gaseosas, por mencionar.

"Estamos en un contexto crítico, de hambre y pobreza. Y en este panorama, el sector PyME está bastante complicado. Hoy en día las empresas no tienen acceso a importar insumos y esto pone en riesgo el abastecimiento interno y el empleo de miles de personas. Una empresa que no accede a insumos deja de trabajar y no necesita trabajadores, entonces, en esa lógica, la situación es cada vez más compleja", manifestó Ornella Nacht, presidenta de CAPYMA, en diálogo con PERFIL.

A su vez, la ingeniera en alimentos apuntó contra las últimas medidas económicas anunciadas por Sergio Massa, que "solo agravan la situación". "Suenan electoralistas y, lamentablemente, no resuelven nada; más bien todo lo contrario, refuerzan la asimetría del mercado y empeoran la crisis alimentaria", enfatizó.

El FMI analizó las últimas medidas de Massa y aseguró que "exacerban las dificultades del país"

Aunque, aseguró, el panorama no afecta únicamente a este sector, sino que "es transversal a toda la economía argentina". "La columna vertebral de nuestro país son las PyMEs, que representan el 70% del empleo de nuestro país. Y estas maniobras están aplastando a una industria tan importante para la economía argentina, como es la de los alimentos", sostuvo.

Los alimentos y las bebidas son los que, en lo que va del 2023, más han sufrido el impacto de la inflación. Según el INDEC, desde enero y hasta agosto los precios de los productos que integran este subgrupo se han incrementado un 67,3%, más que cualquier otro rubro. Y el panorama de cara al último trimestre del año no es alentador en absoluto.​

Es que, en línea con esto, remarcó que esta problemática puede provocar un incremento aún mayor en los precios en los productos que forman parte de la canasta básica alimenticia, esenciales para la dieta de cada argentino.

"En este contexto de elevada incertidumbre, esto termina afectando los precios. Esto, mas allá de afectarnos a todos, ejerce una importante presión principalmente en los sectores más vulnerables. Estas medidas cortoplacistas terminan perjudicando el presente e hipotecando el futuro", dijo al respecto.

Es en este contexto adverso que Nacht, al igual que CAPYMA, exigió que este tópico sea motivo de discusión en los debates presidenciales, a celebrarse los próximos domingos en Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ellos participarán todos los aspirantes a llegar a la Casa Rosada el 10 de diciembre, entre ellos el actual ministro de Economía.

"Desde el sector PyME estamos ansiosos por saber si algún candidato se anima a hablar de desarrollo industrial, de objetivos de una balanza comercial positiva, con generación de divisas genuina, y de un sistema realmente más justo, inclusivo y eficiente, que aborde de manera precisa la micro y la macroeconomía en su conjunto", concluyó Ornella.

Gi