El analista financiero, Carlos Maslatón, hizo foco en el nuevo escenario político a partir del acercamiento entre Javier Milei y Mauricio Macri: "Ese acuerdo es una traición desde el punto de vista de las ideas económicas". Asimismo, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), manifestó que "Milei y su hermana manejan La Libertad Avanza como propiedad privada, tal cual hizo Macri con el PRO".

Nuria Am: ¿Cómo recibió las últimas decisiones de Javier Milei?

Fue todo muy previsible, Milei viene cometiendo muchos errores. Toda la campaña sostuve que la dolarización era una frase electoral irrealizable y sin consistencia, ya que requería dólares que no íbamos a tener y aunque hubiera podido conseguir lo que prometía (cerca de 30 mil millones de dólares) se necesita 4 veces más.

Mucha gente compró el buzón de la dolarización creyendo que un día viene el Estado y dice “ya no usamos más pesos, sino dólares, así que ahora somos todos ricos”. Fue un fraude financiero, político y electoral.

Y ahora que arregló con Macri, es una cuestión netamente económica: está trayendo a Federico Sturzenegger, quien fue presidente del Banco Central con Macri, y a Luis Caputo, ex ministro de Finanzas. Son dos de los grandes responsables, junto con Nicolás Dujovne, del desastre financiero que vive el país. Milei dice una cosa y hacer cualquier otra.

Ese acuerdo con Macri y Bullrich es una traición desde el punto de vista de las ideas económicas. Directamente está comprando un plan de endeudamiento e inflación para Argentina.

NA: ¿Pero si ganara Milei esta sería una alianza que se sostendrá?

Pasa que Milei también mintió con los equipos, no tiene nada. Por eso en los últimos días le agarró una desesperación al pensar si le toca gobernar. Él ha nombrado 5 personas en su equipo económico y sólo Emilio Ocampo pregonaba la dolarización. Los otros, si sabés leer entre líneas, no estaban a favor. Y justamente a todas esas personas las ha ido silenciando. En cuanto a gobierno, Milei es una mentira, sólo piensa en gritar en los actos y decir cosas incoherentes ante su grupo de fanáticos.

Alejandro Gomel: ¿Realmente le suma electoralmente esta alianza con Macri o puede ser un boomerang a la hora de votar?

No es una alianza, Milei le está entregando el gobierno a Macri. Para mí debiera fracasar, pero soy solo un ciudadano, quizá a otro le parezca lindo que el expresidente tenga ese peso.

AG: ¿Está planteando algo así como “Milei al gobierno, Macri al poder”?

Parece una frase de 1973 entre Cámpora y Perón. Además, esto surge por una rendición de Milei, luego de su desafortunada elección del domingo, cuando él pensaba que iba a sacar 45% y sólo consiguió 30%.

Siempre tuvo temor reverencial ante Macri, de hecho cuando empezaron a hablar, Milei se sintió importante. Tiene un cerebro completamente débil e incapaz para el cargo, por eso busca la ayuda de un presunto salvador, el cual que no entiende nada tampoco.

El liderazgo de Milei puertas adentro

Claudio Mardones: Este acercamiento con Macri ya viene de hace tiempo, pero, para muchos, la forma que tuvo este acuerdo político debilita el liderazgo de Milei hacia adentro de La Libertad Avanza. ¿Cómo impacta esto en la cohesión del espacio? ¿Y cómo afectarán las promesas de campaña que empiezan a diluirse en una fuerza que no es precisamente homogénea?

Milei y su hermana manejan esto como propiedad privada, tal cual hizo Macri con el PRO. Ellos no piensan que es un partido político que, ante una medida tan grande, deben consultar distintas líneas internas, no le importa nada ni nadie. Y en política hay que consensuar. Pero, a su vez, imaginate la cantidad de gente que se ha ido preparando para ocupar ministerios o subsecretarías y ahora se encuentran con este cambio.

Además, tiene listas enteras de candidatos de diputados y senadores que fueron en la lista de Milei pero no son de él, sino de Sergio Massa. Justamente es quien lo ha bancado y le ha dado manija en los últimos 4 años con la idea de destruir a JxC. La mitad de lo que ingresa al Congreso no es del libertario, así que esto se va destruyendo por dentro.

NA: ¿Qué opción va a tomar para el 19 de noviembre en el balotaje?

Mañana al mediodía voy a hacer un proclama política personal y diré a quién voy a votar y porqué.

AG: ¿Viene de votar a Milei? ¿Se siente defraudado?

Sí, lo voté. A pesar de las enormes diferencias, mantuve mi lealtad al movimiento. No me siento defraudado porque sabía lo que estaba haciendo. Además, hay un replanteo de las fuerzas políticas a nivel nacional.

NA: Precisamente, si no existe más Juntos por el Cambio en los hechos ni tampoco Milei solo, la única opción sería Massa, ¿correcto?

Y son dos opciones solas. Lo que puedo decir es que mi voto va a ser positivo.

NA: ¿Hay seguidores de Milei que, con todo esto, se podrían haber ido con Massa?

Puede ocurrir eso, pero como no soy encuestador no lo tengo medido. Ahora bien, lo que está transmitiendo la UCR, la hasta ahora socia del PRO, es la abstención electoral, traducida en voto nulo, voto blanco y gente que no va a ir a votar.

Tal vez eso en las elecciones suma 15% de gente que no elige ningún candidato, especialmente en balotaje. Ya ha pasado antes. Al mismo tiempo, puede haber defraudados que cambien para Massa o al revés, esto nunca es matemático.

AO JL