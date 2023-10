"Jugaron con fuego y se equivocaron": Zaffaroni disparó contra el fenómeno Milei

El ex juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, escribió una columna de opinión en Página 12 en donde mostró su "alivio" por los resultados de las elecciones generales que lo dieron ganador a Sergio Massa por sobre Javier Milei, aunque mostró cautela ante la segunda vuelta y analizó cómo fue el surgimiento de "un outsider" en la política argentina.

En primer lugar, el jurista habló de una "oleada de elemental sentido común" para definir los resultados del domingo pasado, donde aseguró que hay una gran mirada y expectativa internacional puesta en la Argentina.

"Desde todo el mundo, pero desde nuestra propia América, se preguntan qué nos pasa a los argentinos", advirtió, en referencia por la victoria de Milei es las PASO y el significativo apoyo al libertario de polémicas propuestas que acaba de sumar el apoyo de la (ex) candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, además del propio Mauricio Macri.

Y volvió a plantear que si bien "después del domingo respiramos otros aires", todavía "queda la segunda vuelta". "Sabemos que no va a tener mayoría en el Congreso ni que va a tener la Provincia de Buenos Aires. No es poco", celebró.

En ese marco, se preguntó cómo surgió el fenómeno de Javier Milei, planteando que un outsider llega porque algún sector de poder le abre el juego: "Le abrieron el juego los medios. Sin trabajo territorial, sin partido, sin candidatos. Rodeado de una serie de personajes raros. Creyeron que era un juego, que lo subían y lo bajaban. Que era demasiado desentonado para crear un problema. Jugaron con fuego y se equivocaron", escribió.

Sin embargo, no dejó de lado la responsabilidad de la clase política para que Milei tuviera éxito: "Si un outsider entra a jugar en serio y da un gran susto, es porque los otros no estaban jugando bien".

"Muchos se preguntan cómo es posible que estudiantes, jubilados, trabajadores, pobres, voten a alguien que les promete dejarlos desamparados con un discurso insólito", insistió.

Y continuó: "Que voten a alguien promete acabar con nuestra moneda, dejarnos sin política monetaria, destruir el Banco Central, volver al negociado de las jubilaciones privadas, vender órganos humanos, acabar con la enseñanza y la salud pública, la investigación científica, suprimir los subsidios, regalar las Malvinas, matar a un movimiento político y otras cosas inauditas e irrealizables. ¿Cómo es posible que lo voten sus futuras víctimas?"

Para responderse esa pregunta, Zaffaroni aclaró que se trata de una cuestión emocional y no discursiva, es decir que pegó más fuerte el sentimiento que generaba Milei que lo que decía.

"Los que se preguntan cómo es posible, es porque se quedaron en el discurso. No se dieron cuenta de que gran parte del pueblo se mueve por el sentimiento y no por el discurso. Esto no significa que gran parte del pueblo sea irracional. Todos somos en parte irracionales. No somos meras máquinas de pensar y nada más. Si bien tenemos una esfera intelectual, tenemos una esfera afectiva", consideró.

También agregó los problemas económicos del país como uno de los grandes factores que permitieron llegar al candidato de La Libertad Avanza a ser diputado nacional y cosechar 30 puntos en las elecciones: "Y esa esfera afectiva es donde pega el discurso del outsider. Y esto es porque falló la política. Esto es porque económicamente estamos en serios problemas. Hay amplios sectores de nuestra población en situación precaria. Se cometieron errores graves en ese ámbito. Pero el outsider no tiene los votos porque promete algo mejor, sino porque promete acabar con todo".

Por último, diferenció el voto "gorila" del resto de sus votantes. "Sabemos por qué lo votan los energúmenos del gorilismo y los zombies, pero los otros lo votan porque los que estaban en la cancha no supieron hablarle al sentimiento del pueblo. Se creó el escenario ideal para el outsider que se apoderó del rupturismo al que había renunciado la política", concluyó.

JD / CP