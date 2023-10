Negri sobre la gestión de Macri: “En sus cuatro años bancamos todas las leyes”

El diputado nacional Mario Negri sostuvo que Mauricio Macri “tuvo la suerte que en sus cuatro años que nunca tuvo un voto en contra” al referirse a la postura del bloque de Diputados del radicalismo durante la gestión del expresidente.

Luis Juez: “Entre halcones y palomas nos creció el pájaro loco”

“Bancamos todas. Todas las leyes que mandó, las que no gustaban, las que había que taparse la nariz y eran muy pocas las que venían con dulce de leche. Todas”, enfatizó.

“No hay que ser ingrato. La Argentina carece de expresidentes que sean reflexivos, que puedan aconsejar en un momento de gravedad”, aseguró Negri en declaraciones a El Doce.

“Hay otros que les gusta meterse en el barro. Pero esa es una visión que tengo yo, personalmente de cómo mira uno la política. Pero no me prendo en el análisis de la conducta personal de cada uno, cada uno se hace responsable. Yo no he tenido ni contacto con él”, agregó.

Luis Juez: “Entre halcones y palomas nos creció el pájaro loco”

Juntos por el Cambio

“Yo lo que creo fundamentalmente que está dañado Juntos por el Cambio. Ojalá se puede restañar, restañar significa discutir de política, también de ideas, adónde vamos, qué compartimos. Mi mayor tranquilidad es que el radicalismo no va a ser responsable de que se rompa Juntos por el Cambio. Yo voy a hacer lo imposible para que eso no ocurra. Pero obviamente sería una necedad decir que no se ha dañado”, argumentó el diputado radical.

Patricia Bullrich

Además consideró que Patricia Bullrich ha tomado “decisiones individuales” que “no le hacen bien a la política”.

“Hemos trabajado por Patricia enormemente y me parece que merecíamos un debate, una conversación madura y adulta”, añadió.

Balotaje

Al ser consultado sobre la postura de prescidencia de la Unión Cívica Radical (UCR), se preguntó: “¿Qué es ser prescindente? ¿No votar a Milei? Si yo no coincido con él, por qué voy a votar a él. ¿En qué país del mundo existe esa democracia?

Y luego respondió: “Si yo tengo una concepción distinta. Si me dice que ´yo soy comunista´. Si todos los días agarra la figura del expresidente (Raúl) Alfonsín, que usted puede no haberlo votado y le cuenta a los argentinos que lo tiene en un muñeco y le pega sopapos en la cara a la mañana. “¿Qué es ser prescindente? Prescindente significa hacerse el boludo con las cosas que pasan en el país. Ser prescindente es no tener niveles de tolerancia, ¿eso quieren que sea? Es casi una libertad de acción, cada ciudadano elige”, prosiguió Negri en su argumentación.

“Pregunto yo, ¿si el balottage hubiese sido a la inversa entre Patricia Bullrich y Milei? ¿Cómo sería la campaña, se imaginan? ¿Cuál sería el tono? ¿El mismo discurso con el que se cerró la campaña? ¿Sería otro?”, volvió a preguntarse el diputado nacional.

“Hay que reflexionar, no hay que establecer juicios ni condenar a la gente. Yo no he insultado nunca a ninguno de los que están con Milei. Yo discuto ideas. Se enojan con nosotros porque quieren que lo votemos y él dice que no quiere sabe nada con nosotros, ni comparte nada”, concluyó Negri.