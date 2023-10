El sociólogo e integrante de Proyección Consultores, Manuel Zunino, se refirió al acuerdo entre Javier Milei y Patricia Bullrich. “El votante de Bullrich no está tan predispuesto a votar a Javier Milei”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Am: Según la última encuesta que publica tu consultora, Sergio Massa se ubica por encima de Javier Milei con más del 44% de los votos. ¿A qué atribuyen esto? ¿El trabajo se realizó previo al anuncio del apoyo de Bullrich a Milei?

Sí, es previo a todo el bullicio del anuncio de Patricia y Petri. Teníamos una distancia de 10 puntos entre los candidatos que se explica, principalmente, por la indefinición de los votantes de Patricia Bullrich, que dicen que no irán a votar o que lo harán en blanco. Desde este punto se ve una de las claves por las cuales termina habiendo un acuerdo entre Milei y Bullrich.

¿Cómo creés que les juega ese acuerdo?

Habría que evaluar los datos, pero por intuición y por lo que uno observa, sumar dirigentes ya no tiene el mismo impacto que tenía hace un tiempo. No estoy de acuerdo con quienes agregan aritméticamente los votos de JxC a Javier Milei, pensando que solamente van a elegir con un ansia opositora, o de que se termine el gobierno actual. Es mucho más complejo el voto de Bullrich, porque una parte de ellos siente rechazo o incertidumbre de que Javier Milei sea el próximo presidente.

Alejandrno Gomel: ¿Cuántos votos de Patricia irían para los candidatos?

Hasta el martes, que fue cuando cerramos el estudio, de los votos de Patricia, un 25% iría a Javier Milei y un 15% a Sergio Massa. El 60% decía que no sabía, o que votaría en blanco. De todas formas es muy pronto, los acontecimientos hacen cambiar la elección, incluso hablamos de votantes que no quieren votar a ninguno de los dos. Todos los movimientos que haga la política van a incidir, luego veremos si positiva o negativamente.

El votante de Bullrich no está tan predispuesto a votar a Javier Milei. El candidato de LLA tomó una decisión que le resulta necesaria pero, al mismo tiempo, está inmerso en un riesgo. Él eligió definir a la política como una “casta” y tuvo un gran resultado en las PASO, ahora hay cosas distintas.

AG: ¿Cómo ven el 7% de Schiaretti?

Hasta el martes, el 40% decía que votaba a Massa, el 15% a Javier Milei, y el resto, prácticamente la mitad, estaba indecisión o decía que votaría en blanco.

Claudio Mardones: ¿Qué pasó, según tu último trabajo, con el voto radical?

Lo venimos analizando bastante las semanas previas a la elección general, a través de herramientas cualitativas. Hicimos foco en ese votante de JxC con identidad más cercana al radicalismo, son personas que valoran la democracia y suelen tener más de 55 años, con un nivel socioeconómico medio-alto.

Este votante que eligió a Patricio Bullrich padece de cierto miedo e incertidumbre hacia el candidato que habla de venir a romper todo con una motosierra, siente algo de rechazo con Javier Milei, aunque eso no signifique que votaría a Sergio Massa.

CM: ¿Cuánto va a gravitar la posición de las conducciones políticas?

Es importante pero no determinante, la gente es la que termina definiendo el voto por un montón de factores. Es cierto que las palabras de los referentes ordenan las preferencias, pero aún no hay orden, no coincido con los que pretenden que los dirigentes de JxC digan a quién van a votar, me sorprendió Patricia Bullrich. Con el simple hecho de que los dirigentes critiquen a uno de los candidatos, están ordenando un poco el panorama de la gente.

