Para Facundo Nejamkis, director de la consultora Opina Argentina, la razón de ser de Juntos por el Cambio era desplazar a un kirchnerismo fuerte y enquistado en el poder, pero su razón de ser ha dejado de existir. “Quienes están disputando hoy el balotaje, Milei y Massa, no fueron parte de la disputa kirchnerismo-antikirchnerismo”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Am: ¿Qué opina de la fragmentación en Juntos por el Cambio?

En mi opinión, el sistema político funciona como un todo integrado y equilibrado. Entonces, a un kirchnerismo fuerte y muy consolidado en el poder, que parecía imposible de desplazar, se le construyó un Cambiemos (en ese momento) muy contundente, que amalgamaba espacios con tradiciones muy distintas, en el que todos resignaban algo en pos de un bien superior para el campo opositor, que era ganarle al kirchnerismo.

Luis Brandoni: "Milei es un ignorante"

Con el kirchnerismo debilitado, con el peronismo en otra posición, con una orientación diferente del candidato oficialista, y con un Milei en crecimiento que se convierte en la principal fuerza opositora, daría la sensación que ese espacio político, tal cual nosotros lo conocimos, ha dejado de existir, pero aparte ya no tenía razones para su existencia, por lo menos en el corto plazo.

No vamos a ver esto resuelto en las próximas semanas. Ahora el centro de la política argentina va a estar dominado por la pelea Milei-Massa.

Sergio Massa tras la reunión con gobernadores: "Es un momento decisivo para Argentina" | Perfil

Una vez que eso termine y que tengamos definido un nuevo presidente y un nuevo ciclo político en la Argentina, recién ahí se va a empezar a visualizar quiénes van a dominar el campo opositor. Pero eso va a depender mucho quiénes queden en el campo opositor.

No es lo mismo Massa presidente que Milei presidente. No es lo mismo un Massa orientado con una mirada más parecida al kirchnerismo que un Massa deskirchnerizado, con una mirada más tradicional.

Es decir, dependerá de todo eso qué características tenga la oposición y qué rostros nos ofrezca de aquí en adelante.

Una semana de furia

NA: El domingo nos sorprendió el resultado de Sergio Massa, y parecía que quedaba atrás la pelea entre Cristina y Macri. Sin embargo, con la centralidad que cobró Mauricio Macri luego, esto se pone en cuestión, ¿no?

En mi opinión, el ciclo que está agonizante y llegando a su final no está solamente dominado por la antinomia kirchnerismo-antikirchnerismo. Es el ciclo de salida que eligió la argentina para su crisis del año 2001-2003. Una forma de organizar la vida política económica social que tuvo características muy distintivas una de las cuales es una muy fuerte centralidad del rol del Estado.

Ese ciclo está agonizante porque la Argentina tiene 150% de inflación, caída de salario, pobreza, y no lo pueden resolver. Creo que el presidente nuevo que venga va a tener la obligación de conducir la transición entre ese ciclo que está terminando y uno nuevo que está naciendo, que todavía no sabemos qué características concretas va a tener.

“Estas peleas que salieron al exterior pueden darle ventaja a Massa y desdibuja mucho a Milei” | Canal E

En mi opinión, con eso también se termina la antinomia kirchnerismo-antikirchnerismo. Ahora, eso no quiere decir que no vaya a haber otra antinomia o que no vaya a haber conflictos. Simplemente van a nacer nuevas antinomias y conflictos.

Ahora, una cosa es que Patricia Bullrich, Mauricio Macri y una parte del Pro tengan un rol dominante esta semana porque están detrás del sostenimiento de la candidatura de Javier Milei para el balotaje, y otra cosa es que siga vigente la antinomia kirchnerismo-macrismo. Son dos elementos diferentes.

No es lo mismo si gana Milei que si gana Massa. Lo importante acá es ver qué sucede en las próximas tres semanas en los términos de esta pelea.

Carlos Maslatón: "Javier Milei le está entregando el gobierno a Mauricio Macri"

Alejandro Gomel: 20 años después de la explosión del gobierno de Fernando de la Rúa, ¿el radicalismo vuelve a tener una oportunidad de recomponerse?

El radicalismo tiene recursos institucionales muy importantes, tiene un grupo de dirigentes que han construido legitimidad electoral en sus territorios, tiene su tradición de fuerza defensora de la democracia, de los derechos republicanos. Sin embargo, todavía no ha logrado, después de esa crisis que llevó a de la Rúa al final de su gobierno, construir un liderazgo lo suficientemente fuerte y autónomo para convertirse en una referencia electoral con capacidad de competir para la presidencia.

Eso no quiere decir que no sea un partido muy relevante para integrar cualquier espacio político que, desde la oposición, quiera competir con el peronismo.

Negri sobre la gestión de Macri: “En sus cuatro años bancamos todas las leyes”

Yo recuerdo que, en 2014 y 2015, el rol del radicalismo fue decisivo para que Mauricio Macri fuera presidente, y para que Sergio Massa, sin integrar esa coalición, terminara tercero en 2015.

No hay que subestimar el rol del radicalismo, con sus intendentes, su despliegue territorial, sus fiscales, sus dirigentes, por no tener esa figura nacional.

Claudio Mardones: ¿Cómo ha evolucionado la imagen negativa de Macri y cómo ves que lo puede beneficiar o perjudicar este acercamiento con Milei?

Elecciones 2023 | Mauricio Macri: "Antonia me dijo: papá, tenés que apoyar a Milei"

Macri tiene los mismos problemas que Cristina. Son referentes que son muy sostenidos por su núcleo duro y muy repudiados por el resto de la sociedad.

El tema es que, en el caso de Juntos por el Cambio, ese núcleo duro se ha reducido a un 25%. Hay que ver cuánto de ese 25% sostienen las figuras de Mauricio Macri y su apoyo a Javier Milei.

Una cosa es que vos seas un gran armador político y que tengas mucha capacidad de influencia sobre tu propio espacio político y estés detrás de esa jugada, que puede resultar o no exitosa, y otra cosa es que eso te de legitimidad ante la sociedad. Son dos cuestiones de índole diferente.

Ordenan reforzar la seguridad de Cristina Kirchner tras nuevas amenazas de Revolución Federal | Perfil

Nosotros no vemos una recuperación de la imagen de la vieja guardia de dirigentes políticos. Yo entiendo que ustedes como periodistas necesitan mucho cubrir el hecho, el acontecimiento, pero si uno sale un poco de ese lugar y mira con una proyección de más largo plazo, se va a dar cuenta qué, quienes están disputando hoy el balotaje, Milei y Massa, no fueron parte de la disputa kirchnerismo-antikirchnerismo.

Creo que en la Argentina vamos a una renovación de los liderazgos y de las tensiones políticas. Ojo, esto no quiere decir que vamos para mejor, que tengamos garantizado el éxito y el desarrollo, pero me parece que vamos a ese cambio.

Martín Lousteau: “Macri dejó Juntos por el Cambio y fundó el Mileimacrismo”

No veo por qué un fracaso de Milei o Massa en el gobierno debería derivar en que la gente vaya a buscar a Macri o a Cristina. No es así. Cristina va a estar involucrada en el éxito o el fracaso de Massa, por más que Massa haga lo que quiera. De la misma manera, Macri va a estar involucrado al éxito o fracaso de Milei, tenga o no protagonismo.

Esto no quiere decir que dejen de ser influyentes, pero no me imagino una vuelta de Macri y Cristina a la centralidad política.

FM JL