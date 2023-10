José Ignacio López, ex vocero presidencial de Raúl Alfonsín y periodista, recordó la figura del ex mandatario radical. “Le pido a los argentinos que nos juntemos y hagamos un esfuerzo por terminar con esta rémora de la democracia que son la pelea permanente y la confrontación”, enfatizó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Quiero pedirte que nos hagas una semblanza de Alfonsín, para aquellos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de ver quién era, y una diferencia entre aquel estadista y los políticos que nos tocaron después.

Hoy trato de rescatar a Raúl Alfonsín en su legado que, para mí, fue su conducta, su vida. Ese es el principal legado de Alfonsín, porque fue demócrata cabal, vos lo conociste bien también, que testimoniaba su condición de demócrata, vivía como un demócrata y actuaba como un demócrata.

No hacía excepción de personas, que es una cosa imprescindible para alguien que predica la igualdad ante la ley. Practicaba la igualdad de los hombres, independientemente de su condición, de su sabiduría, o de cualquiera de las otras cosas que a nosotros nos distinguen.

Además, era un hombre de palabra, que cumplió fundamentalmente con lo que se empeñó en comprometerse, y esto tiene mucho valor hoy, porque lo que estamos celebrando es precisamente aquel trabajo, aquella tarea, aquel esfuerzo que hicimos entre todos a partir de aquella tarea épica del presidente

Yo me sumé unos días después de su triunfo electoral, a mí me faltan unos días para cumplir 40 años en esa condición de vocero del presidente, porque fue recién a partir del 10 de noviembre que yo me sumé, que dejé el periodismo de aquel entonces y me despedí del programa de Magdalena.

Ahí fue cuando empecé trabajar con él y cuando empezamos esa relación, esa amistad que tiene mucho de milagrosa, se produjo una sintonía humana entre nosotros que no tenía explicación con los antecedentes, que prácticamente no existían, pero creo que tuvimos una sintonía muy profunda.

Me resulta un enorme halago ese enorme trabajo que hizo Pablo Gerchunoff, ese ensayo biográfico sobre Raúl Alfonsín, El planisferio invertido, su libro.

Para mí, el testimonio de Alfonsín fue y es el de un cristiano progresista, y el libro trasunta exactamente eso, y es una de las razones por las cuales yo me enorgullezco de haber podido despedirme de mi condición de vocero del presidente antes del 31 de marzo, cuando la familia me confió que, junto con el entonces presidente del radicalismo, Gerardo Morales, pudiéramos anunciar su muerte.

Y que me permitió decir lo que yo decía con convicción y verdad: el presidente murió como había vivido y murió en la fe en la que lo educó su madre. Yo quería decir eso porque ese es el hombre con el que yo trabajé y al que yo conocí, y ese es el hombre que surge del enorme trabajo de Pablo Gerchunoff.

Fijate que ahora, cuando estábamos haciendo y terminando el documental, “Memoria para construir”, una de las imágenes que recogieron los muchachos es cuando llegó a Chascomús. Yo lo acompañé en ese vuelo, y salimos del aeroparque volviendo a Chascomús el 8 de julio de 1989, después de colocarle la banda a Menem.

Le dijeron "hoy es un gran día, porque se ha concretado aquello por lo que luchamos", y dijo que "esta es una tarea de todos", y tenemos que sentar las bases para un periodo como el que hoy estamos celebrando, por ahora 40 años de sucesión ininterrumpida, de gobiernos elegidos por el pueblo. Esta celebración es así, yo invito a hacerla en estos días.

Yo creo que está muy bien que celebremos los 40 años, pero está muy bien que los celebremos sabiendo que esto no fue lo que quisimos hacer, con estas deudas fenomenales que tiene la democracia, con estas rémoras que tiene, como las llamaba Alfonsín.

Fjate que se están cumpliendo15 años del día que él pronunció su último discurso en la Casa Rosada, aquel octubre del 2008 cuando se descubrió su busto en la Casa de Gobierno, y él allí habló de nuevo de la democracia, y volvió a decir: "Ya es hora de que las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, consigamos un acuerdo y un acuerdo de gobernabilidad, porque nuestra democracia tiene muchas rémoras", y hace 15 años que lo dijo.

Hoy esas deudas se han ahondado dramáticamente. Entonces, está bien que lo celebremos, pero celebrémoslo asumiendo cada uno nuestra cuota parte.

Acá no hay ninguna dirigencia, de ningún color y de ningún tipo, que pueda decir que no tiene nada que ver con esto que no salió. Y si no asumimos esa condición, no importarán los balotajes, no podremos superar nuestros problemas, si no es en la democracia y en democracia auténtica, no hay otro sistema en el cual podamos afrontar en serio la calidad de los problemas que tiene Argentina.

Usaste la palabra "milagrosa" y "cristiano progresista". ¿Qué es ser cristiano progresista? ¿Y cuanto hay de ese cristiano progresista en el Papa, si es que la manera de entender el cristianismo y la justicia social cristiana de Alfonsín es la que llevó adelante Francisco al Vaticano?

Sí, sin duda. Lo de progresista uno lo dice en el medio de estas terminologías políticas que se manejan ahora, que se llegaron a manejar dentro de la iglesia también, en esta época fenomenal de enorme cambio en la iglesia, que se desata a partir del Juan XXIII, con el Concilio Vaticano Segundo y que sigue con Pablo VI y continúa.

Lo de cristiano es fundamentalmente porque la verdad, el mensaje es de cristiano, el mensaje es evangélico, la convicción profunda es evangélica y alcanza a todos los cristianos, porque la pérdida de la unidad de la iglesia es uno de los signos fundamentales.

La iglesia necesariamente tiene que ser una, porque así la fundó Jesucristo, y que estemos divididos los cristianos, que necesitamos ponerle algún mote adicional, es un escándalo, realmente es algo que debería dolernos permanentemente, porque es una manera de estar testimoniando lo contrario de lo que decimos, lo contrario de lo que creemos.

Si de verdad estamos proclamando la fraternidad, universal y la fraternidad humana, realmente que nosotros estemos divididos, que nos dividamos por esto o por lo otro, entonces, por eso lo de cristiano.

Progresista porque el evangelio es progresista, es decir, el evangelio no necesitaría ningún aditamento, porque es la defensa de la dignidad de la persona, y esa era una de las características de Alfonsín.

Hay que ir al discurso, a esas pocas palabras que pronunció en el Cabildo, ese día que después de haber hablado en el Congreso, hizo ir al Cabildo, y desde el balcón del Cabildo, y no era una casualidad que se hubiera elegido ese balcón, porque el otro balcón era de Perón.

Creo que no, no lo diría, supongo que no. Él tenía un enorme respeto por el presidente, lo había visitado en algún momento, me preguntaba a mí qué novedades tenía, cómo seguía su salud.

La expresión mayor de ese sentido fue, que por supuesto que fue al velatorio, ir como era, el arzobispo de Buenos Aires en ese momento. Fue y yo me enteré porque me dijo "yo voy a ir, espérenme por acá, entró por la puerta", se quedó un larguísimo rato, a metros y sin aparecer en las fotos como era, y como es, en ese tipo de cosas.

Pero además, el día anterior, cuando a mí se me confió la tarea (cuando Alfonsín estaba en sus últimas horas) de avisarle al Arzobispo de Buenos Aires y de pedirle que la familia quería que se hiciera una misa de cuerpo presente en las escalinatas en el Congreso de la Nación, cosa que se hizo, yo se lo dije al cardenal Bergoglio.

El cardenal me dijo "yo voy a ir al velatorio, pero la misa que la celebre su primo, el Arzobispo de Santa Fe, que es quien ha estado acompañándolo todos estos meses y que ha sido, no solamente el primo sino, amigo de él".

Por eso Monseñor Arancedo, Arzobispo de Santa Fe, primo hermano del presidente Alfonsín, celebró la misa que se realizó en las escalinatas del Congreso, en la que Ricardo Alfonsín hizo una de las lecturas y yo tuve el privilegio de leer el guion de la misa.

Un genio Bergoglio, que no quiso siquiera ocupar esa vidriera...

La verdad que lo que pasa con el Papa yo no lo puedo comprender con mis hermanos, que se dicen, o que se sienten católicos. Realmente, que no lo estemos acompañando en la medida en que deberíamos estar acompañándolo, cuando es un Papa que, como a vos bien te consta, está dejando una huella que no tendrá retorno, pese a los grupos que realmente lo están resistiendo.

Pero este sínodo que se ha puesto en marcha, que ahora terminó una primera etapa, es el que está consagrando un paso más en la misma dirección de Juan XXIII, profundizando la misma dirección del Papa al que más admiraba, que era Pablo VI.

Hoy está surgiendo y naciendo una iglesia de la sinodalidad, y que nosotros estemos peleándonos por lo que nos estamos peleando... realmente, aquella figura que yo he usado hace tiempo, y que cada vez se hace más notable, va a ser muy difícil que los historiadores comprendan a los argentinos de este tiempo. No se los van a poder explicar.

Hay dos discursos de Alfonsín en octubre de 2008, uno en el Luna Park y otro cuando le rinden homenaje en Casa de Gobierno, ¿a cuál te referís?

Me refiero al discurso que él escribió de su puño y letra, el del busto. El otro también es de él. No hay ninguna duda.

El del busto, él se resistió, tardaron en convencerlo que aceptara ir a la inauguración de su busto, prácticamente lo dice en ese discurso. La contra que tiene ese discurso es que él estaba lúcido y estaba en paz con su conciencia, pero no era la voz del preámbulo ni era la figura del presidente de Semana Santa. Era un hombre que estaba físicamente vencido y su voz es recortada.

Pero lo que allí dice es para mí su legado, y esa invitación está hecha, yo le pido a los argentinos que, con el corazón y la cabeza, nos juntemos y hagamos un esfuerzo por terminar con esta rémora de la democracia que son la pelea permanente y la confrontación. En definitiva, reconocer que la política es todo eso pero también es construcción compartida.

Alfonsín era un "gallego cabrón", y siempre se dice que para ser presidente hace falta tener carácter. Me gustaría una reflexión tuya entre el carácter, el ser cabrón, el plantarse y, por otro lado, el insultar y querer aplastar al otro.

Recuerdo el episodio, que también cuenta Dani Yako, del chico que se acercó a lustrarle los zapatos en el café, creo que era en Salta o Jujuy. Entonces, Dani, por supuesto, se prestó a sacar una foto, Alfonsín lo paró y le pidió que no lo hiciera.

Y, según lo que cuenta Dani, Alfonsín se quedó mal con eso, lo llamó a la mañana siguiente y le dijo: "yo ayer no te dejé hacer tu trabajo, pero vos tenés que reconocer que esa era una escena muy triste. Entonces, yo ahora estoy haciendo la valija, me estoy yendo del hotel, vení y hace todas las fotos que quieras". Eso era Alfonsín.

