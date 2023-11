Mauricio Macri, Rodríguez Larreta y el pedido de "bajate" que nunca existió

Horacio Rodríguez Larreta cumplió 58 años el domingo último y “el regalo” de Mauricio Macri fueron las dos entrevistas “en continuado” que emitieron La Nación+ y El Trece. Si alguna sorpresa adicional quedaba por ofrecer, puede afirmarse que el ex presidente no defraudó.

Por ahora, Rodríguez Larreta está en modo "recalculando" y de adiós a los focus group.

En la primera reunión del lunes con su mesa chica, Horacio Rodríguez Larreta puso a debate si salir a no contestar a Macri. Él ya había tomado la decisión de esperar un poco porque Gerardo Morales ya había sido contundente y ese mismo lunes por la noche algo más agregaría en el acto homenaje al triunfo presidencial de Raúl Alfonsín en 1983. Y así fue. Igualmente, quienes estuvieron en esa mesa de reunión también respaldaron al jefe de gobierno porteño en la postura de no responder siquiera que sobre el pedido que nunca existió o que si sucedió fue solamente en la cabeza del ex presidente. Esto es, nunca Mauricio Macri le pidió a Rodríguez Larreta que se bajara de la carrera presidencial.

Pero de todos los conceptos que Macri ofreció en La Nación+ y en El Trece, lo del pedido que nunca sucedió es apenas un detalle. La coyuntura post derrota de Patricia Bullrich del 22 de octubre tiene otros puntos más importantes en un futuro que comenzara a delinearse después del 19 de noviembre con Juntos por el Cambio ya no es ni “juntos”, ni “cambio”.

Escenario más que incierto

Mientras Macri espera que los desencantados con el resultado del 22/10 se reconviertan en fans de Javier Milei con la misma velocidad que lo hicieron varios periodistas, en el larretismo hablan –sin tener nada definido- de un escenario donde si gana Macri-Milei, ellos la tendrán un poco difícil siendo oposición en una fuerza que a hoy, no se sabrá cómo quedará compuesta. En caso que Macri-Milei pierda, no hay al momento intención de recomponer lazos con un ex presidente que se encargó de cortarlos. En este último escenario, el larretismo no descartaría a Patricia Bullrich a quien hoy la ven desenfocada por "efecto Macri", como lo estuvo María Eugenia Vidal cuando de un día para otro, le dijo no a la propuesta de Rodríguez Larreta de competir como candidata en la Ciudad.

Patricia Bullrich no asume la derrota de Juntos que en 2021 tuvo 41,9 puntos, y 23,8 en octubre de 2023.

Si bien también es cierto que, aunque entiendan que la soberbia natural de Patricia Bullrich le impidió saludar al candidato ganador en la elección del 22 de octubre, puertas adentro debe reconocer su derrota. Ella declama que fue la elegida –en las PASO–, y que le ganó a Larreta, Gerardo Morales y Martín Lousteau. Pero –explican– que lo que Bullrich no acepta o no reconoce es que Juntos por el Cambio –en su conjunto– con el 23,8 por ciento que sacó perdió 18 puntos respecto de 2021 cuando obtuvieron 41,9 en las elecciones de medio término. Tiempo al tiempo, para “los perdedores” de un Juntos astillado, ella eligió la más fácil: apalancada por Macri, subirse a La Libertad Avanza.

La imagen de un Juntos por el Cambio que ya no existe más.

En este presente, otro que cambió de montura velozmente fue Diego Santilli. Con la muletilla de “la gente en la calle me lo pide”, le comunicó a Rodríguez Larreta que se iba a militar con Macri-Milei. Una a favor, Santilli no adujo que, como Antonia con Macri, fueron sus hijos quienes definieron su salto a La Libertad Avanza. Él tiene una interesante interna familiar: su ex Nancy Pazos tiene charlas con sus hijos donde les explica porque Milei no es una opción para la Argentina, y porque Macri lo es aún menos.

Bajar de nuevo al llano...de verdad

En el mientras tanto, Horacio Rodríguez Larreta intenta recorrer este último tramo como jefe de gobierno sin que focus group alguno que le marque el camino. “Por hacer todo lo que salía de los focus group terminamos como terminamos”, dice.

Así el sábado 28 de octubre, horas antes de ir a la casa que sus suegros tienenen el Pacheco Golf para la fiesta de cumpleaños que Milagros Maylin le organizó para solamente familiares, Rodríguez Larreta estuvo en Palermo en la primera actividad que anualmente organiza el gobierno porteño como pre-festejo del Día del Orgullo LGBTIQ+. En su gestión Larreta nunca participó de la Semana del Orgullo porque –según el focus group– podía irritar a cierta parte de su electorado. Sin focus group y sin electorado que irritar, bajó a la calle a ver qué pasaba, y estuvo casi una hora y media caminando por la calle Gurruchaga. El saldo, positivo y sobre todo, didáctico.

