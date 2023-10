"Duki te presta sólo siete minutos de atención; Bizarrap es lo contrario", dice Fede Lauría

“Los artistas con los que tengo el orgullo de trabajar no tienen en su escala de valor el dinero”, dice Federico Lauría, el manager por excelencia del trap argentino. Si hay que compararlo con alguien él es el Daniel Grinbank de los años 80 y 90. En el portfolio de Lauría hay tres nombres que no necesitan presentación: Duki, Bizarrap y Nicki Nicole.

Bizarrap, Federico Lauría y Duki, este 2023 en España.

”Pasar de cero (dinero) a mucho muy rápido no es fácil. Esto no sólo les afecta a los artistas, sino también a sus familias. Hay que acompañarlos, entender la situación. Nuestras culturas (española y sudamericana) no se suben al escenario pensando en cuánto van a ganar. Hemos rechazado muchas campañas con marcas porque no eran afines a sus valores, donde iban a ganar mucha plata. Esto no quiere decir que el negocio no era importante, pero acá hay muchos tomadores de decisiones”, dijo Federico Lauría en el American Business Forum que se realizó en Punta del Este

–¿Cómo explicás este éxito a nivel global de Bizarap, Duki, Nicki Nicole...?

–Esta nueva generación, Generación Z, ya nació con la cabeza global, las fronteras totalmente borradas. La música en español está pasando por un momento hermoso y eso nos dio la tranquilidad de que podemos llegar a lugares donde ni siquiera se habla en español. Eso está pasando.

–¿Cómo medís el éxito?

–Nosotros a nivel ejecutivo lo medimos distinto a los artistas. Eso es impresionante. A mi me gusta medirlo según cuánta gente los va a ver a los shows, cuántos compran un ticket. Después, también puede ser según sus seguidores, su alcance en Spotify y YouTube. Pero ellos son muy distintos. Te voy a contar del caso Duki en Vélez. Ya habíamos vendido cuatro estadios y veía la oportunidad de hacer un quinto, sexto o séptimo show. Y él (Duki) me dijo: “No, así está bien”. No buscan romper récords, eso nos interesa a nosotros como industria. Ellos lo ven desde el disfrute, para ellos eso es el éxito.

Bizarrap. "Argentina es el lugar ideal para que cada uno cumpla sus sueños".

–¿Sentís que te enseñan? Tu cabeza capaz va más por el negocio y ellos lo ven desde otro lado.

–Cuando conocí a Duki, empecé una construcción como empresario y como persona, con los valores de esta nueva generación. Soy un enamorado de la –Generación Z. Vinieron a enseñarnos una cadena de valores diferente. Empecé a deconstruirme desde ese dia y aprendo constantemente.

–¿Qué hay que tener para trabajar con Fede Lauría?

–Soy un loco apasionado. Me guía la pasión. Así construí mi camino. Busco que la gente que trabaje en Dale Play tenga la pasión que yo tengo. Uno pasa mucho tiempo en su lugar de trabajo. Si uno va a su trabajo y no siente pasión, tiene que repensar lo que está haciendo. Busco gente que venga con ganas, pasión y una gran sonrisa.

Federico Lauría (der.) con Ignacio González Castro en el American Business Forum 2023.

–¿Cómo hacés para tomar decisiones?

–En 2002 empecé a trabajar con mi socio en un país en crisis, con pocas monedas. Mi mano derecha es Tito Leconte, mi socio, y después tenemos distintos gerentes, una mesa chica. Después, también están los representantes de los artistas, con los que dialogamos constantemente para ver qué es lo próximo que tienen ganas de hacer.

–¿Cómo proponés las ideas?

–Duki te da solo siete minutos de atención. Las charlas son muy concretas, jaja. Con Biza al contrario, son charlas muy largas, semanas eternas de planificación. Nicki (Nicole) con suerte me atiende el teléfono. Nos tenemos que adaptar a las formas de cada uno, jaja.

–¿Vos que ves siempre la cara del éxito…cómo es llegar ahí? ¿Qué les pasa a los artistas con eso?

–Pasan de estar en la habitación de sus casas frente a una computadora a estar frente a 50.000 personas en un escenario. Es increíble el nivel de crecimiento vertiginoso que tiene esta generación y cómo se adaptan a eso. Los admiro. Lo importante es hablar de ciertos temas como salud mental, que atraviesa a muchísimos artistas. Ellos son personas como nosotros, como nuestros hijos, amigos, primos…

–¿Le contás a los nuevos artistas qué es lo que les espera?

–Sí, les adelanto. Hay charlas con ellos, con sus familias, que son muy cercanas. Ya hay una nueva generación, más joven, dentro de esta generación, que nace pidiéndole consejos a Duki o Bizarrap. Con Duki hablamos el otro día sobre Milo J. Cómo creció de un día para el otro. Mi consejo es que hablen entre ellos y se aconsejen. Duki y Nicki acompañaron y aconsejaron a Milo desde un lado muy humano. Esto me hace ver cuánto tenemos que aprender nosotros, generaciones pasadas. No todo gira en torno a quién se enoja más, quién grita más. Ellos nos enseñan sobre acompañamiento, la no competencia, el sentido de hermandad, que nuestra generación claramente tiene que aprender de eso.

Duki: "Podría ganar 10 mil dólares por noche en EE.UU., pero elijo Argentina".

–Cada vez que sale una nueva Bizarrap Session…¿Cómo se piensa esa estrategia?

–Todo es crédito de Gonza, de Biza. Tiene una cabeza gigante. Él es una máquina creativa absoluta, apasionado total del arte. Te puede hablar de la música de los años 20 y de lo último que se vio ayer, con mucho conocimiento. No es tanto marketing, sino más creatividad.

–¿Dónde está el negocio? ¿En las reproducciones?¿Shows en vivo?¿En las campañas con marcas?

–Depende de cada artista. Lo que tiene que ver con el contenido, reproducciones en plataformas digitales, hoy es un muy buen negocio, pero podría ser mejor. Es un tema que se está viendo porque se podría generar más dinero respecto a eso. Estamos buscando modelos donde no sean solo los artistas participando en una campaña de alguna marca sino más de crear drops juntos, donde el artista sea parte de la compañía. Hoy tenemos la suerte de que estos creadores de contenido (músicos y/o streamers) son los mejores medios de comunicación que pueden tener las empresas.

Federico Lauría con Nicki NIcole y BIzarrap.

–¿Qué tres o cuatro cosas las empresas no están viendo y que esta generación ve de forma distinta?

–Tenemos que entender a esta generación sin cuestionarlos, nos tenemos que deconstruir muchísimo. Yo siempre digo que lo tuve que hacer desde el primer día. Cuando hablo con políticos, empresarios, marcas, les tengo que hacer entender que lo orgánico es la base de todo. La cercanía, la sencillez, no hay mucho misterio. Son cosas que tienen que aceptar. Hay que construir una relación de cercanía. Preguntenle a sus nietos o hijos qué música escuchan, hagan ese ejercicio.

–¿En qué está tu tiempo destinado hoy?

–Hoy mi tiempo está en buscar que la empresa me trascienda. Nuestro trabajo es todos los días todo el tiempo. Ahora el objetivo es que la empresa trascienda, estamos en el proceso de que la empresa tenga vida propia y que no gire en torno a mi, que llegue el día en el que la empresa ya no me necesite.

–¿Qué es lo que hiciste bien?

–Siento que lo que hice bien fue hacer todo lo posible para que las personas valiosas que me rodean no dejen de estar al lado mío. Desde lo personal, busco que estas personas estén conmigo toda la vida. Hay que ser generoso e inteligente. Suena medio socialista pero es así.

–¿Qué indicadores usás para saber cómo va el negocio?

Hay muchos indicadores, estoy tratando de amigarme. Como por ejemplo, las ventas de los shows. Este 2023 hicimos más de 250 shows, un show por día de alguno de nuestros artistas. La información es fundamental para tomar decisiones. Tenemos acceso a mucha información, que no usarla sería desaprovecharla. Por ejemplo, para que Duki toque en el Bernabéu, hay un análisis para que eso suceda. Cuando se combinan las ganas, el trabajo en equipo, el artista confía que las cosas suceden.

–¿Cómo conviven con la tecnología?

–Como todo, en exceso es malo. Hay que hacer un buen uso de la tecnología. El equilibrio siempre es lo más difícil. Hay que tener mucho cuidado con lo que escribimos a través de una red social. El que lo lee se puede poner muy feliz o realmente sentir mucho daño. Es una asignatura pendiente. Tenemos que trabajarlo. Los artistas sufren muchísimo cuando leen que alguien detrás de un teléfono les deja comentarios de odio. Siempre están esos comentarios que hacen daño, que no hay que naturalizarlos. Algunos sufren más, otros menos, algunos aprendieron a convivir con eso, pero no está bueno. Nicki Nicole está haciendo Arena Movistar en Buenos Aires. Lo más lindo que me está pasando es que mi sobrina haya podido venir a ver el show con las amigas, conocer a Nicki, estar en el camarín. Verla disfrutar a ella, con una sonrisa en la cara es lo que más feliz me pone. Que la gente que quiero disfrute de lo que hago.

–¿Qué consejos darías?

–Ser uno mismo, ser honesto, seguir su pasión, esos son los consejos que daría.