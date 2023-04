“Argentina es el lugar ideal para que cada uno cumpla sus sueños”, dijo Bizarrap

¿Qué tienen en común Marcos Galperin, Martín Migoya y Bizarrap? Esa es una pregunta en apariencia poco seductora, al menos para el expansivo fandom del joven productor musical, quien acaba de agotar en tiempo récord tres shows en el hipódromo de Palermo. Pero, en el marco de la Experiencia Endeavor Sub-20, esos tres nombres son sinónimo de emprender. Articulada con el Ministerio de Educación, Endeavor, que se autorreconoce por impulsar a la economía local a “seleccionar, asesorar y potenciar emprendimientos para que se transformen en empresas de alto impacto, generando oportunidades que fomentan el desarrollo del país”, convocó a ocho mil adolescentes que cursan quinto año a escuchar casos de emprendimientos llevados a cabo por jóvenes no mucho más grandes que ellos.

A saber, Guadalupe Murga, cofundadora & CTO de Sylvarum; Ariana Onega, product manager de e-commerce de Ualá y fundadora de Empretienda; Tomás Machuca, fundador y CEO de Fenikks; y Francisco Postiglione, más conocido como Frankkaster, CEO de 9z, y el propio Galperin. Y por supuesto, Bizarrap. Protegido con su ya inconfundible outfit: gorra y anteojos negros, el productor charló con Migoya sobre sus inicios, su carrera y su formación.

“Argentina es impresionante, es un lugar ideal para que cada uno cumpla sus sueños. Conocí a un montón de gente con ideas y con ganas”, dijo Bizarrap. “Estoy seguro de que muchos de los que están acá tienen su proyecto en la mente. Y acá hay mucha gente que los va a apoyar. Los primeros que me apoyaron fue mi público de Argentina y siempre voy a estar agradecido con eso”.

Experiencia. Si bien al principio estaba un poco dormido porque venía de pasar una maratónica jornada en su estudio, preparando los shows de este mes, en minutos se puso a tono de la expectiva que su presencia generaba. “En la universidad se aprende muchísimo a trabajar en equipo, algo que también aprendí en el trabajo”, continuó Bizarrap. “Pero la universidad me dio muchísima disciplina; aprendí un montón de cosas que me servían, y que a medida que las iba aprendiendo, me las iba imaginando para aplicarlas a mi proyecto personal. Cada cosa que estudiás, la aprendés aplicándola a tu propio proyecto. Eso te sirve un montón para visualizar lo que estás estudiando. Lo que estudié de marketing o publicidad la pensaba para mejorar el marketing antes de sacar una canción”.

Y mencionó dos cuestiones que contenían una impronta bastante didáctica: la importancia de escuchar a la gente con la que se trabaja y la posibilidad de utilizar lo que se estudia en el proyecto propio. Dos ideas que no se condicen con el arquetipo de ícono de la música, cuyo talento suele idealizarse por encima de su esfuerzo. Bizarrap, en ese sentido, fue contundente, al referir que casi todos los artistas que él conoció y que triunfaron hicieron inmensos esfuerzos para llegar adonde estaban. “La dedicación la veo en todos los artistas con los que trabajo, que llegaron adonde llegaron porque le metieron muchísimo más. Capaz que si tuvieron que sacrificar algo por eso, lo hicieron. En mi caso, a veces, en vez de salir a bailar, me quedaba toda la noche produciendo. Me pierdo cosas por el trabajo”, contó.

Impulso. La tónica de la experiencia Endeavor se inscribe bastante en el discurso meritocrático. Quizá faltó contemplar una mirada distinta, según la cual, en la mayoría de los casos, con solo el esfuerzo no alcanza. La suerte y las condiciones materiales muchas veces son variables centrales para que un proyecto prospere.

Pero aquí el foco estaba puesto en escuchar casos puntuales en donde las cosas tomaron un rumbo exitoso. Y el de Bizarrap, en ese sentido, es perfecto. Desde Ramos Mejía al mundo, el artista que se cansó de romper récords, se fue convirtiendo paulatinamente en un gran empresario, y sus conocimientos universitarios de marketing le jugaron a favor. El productor remarcó que el público suele apreciar los elementos que orbitan las sesiones. Las campañas publicitarias originales, los trailers y los mensajes ocultos en las sesiones son parte diferencial.

Una primicia, un silencio. En el marco de la charla, Bizarrap dio una primicia. “Hace dos años hice el anuncio de una de las sesiones –la de Eladio Carrion– con un álbum de figuritas. No pensaba hacerlo en la vida real y no quería sacarlo físico. Cuando conocimos a la gente de Globant surgió la idea de hacerlo digital. Estamos trabajando hace un año y medio la idea, el desarrollo y la aplicación”. El tratamiento del universo de las sesiones como una plataforma interactiva parece ser un paso que expande este emprendimiento que nació como un experimento y hoy en día se exporta.

Ante la ovación del público, Migoya preguntó lo que casi siempre le consultan a Bizarrap: con quién hará la próxima sesión. El productor sonrió, miró a la gente que ya había sacado sus celulares para llevarse la primicia y dijo: “Ni yo lo sé”. Esas cuatro sílabas dichas como al pasar dejaron entrever cómo la expectativa por el próximo nombre se maneja como un secreto celosamente cuidado, que solamente se revela de pronto, en las redes del productor, cuando el equipo determina que llegó la hora de la próxima sesión.