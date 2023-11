De cara al balotaje del domingo 19 de noviembre (21.00 hs), una de las paradas más esperadas es la del debate presidencial del domingo 12 de noviembre que pondrá cara a cara a Sergio Massa y Javier Milei en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Tras las reuniones en la sede de la Cámara Nacional Electoral (CNE) con representantes de ambos partidos, este miércoles se volverán a juntar para sortear la secuencia de los seis ejes temáticos, el lugar en el escenario y el orden en que hablarán.

El sorteo se hará a las 11, en la sede la CNE, en la calle Leandro N. Alem al 200, den la Ciudad de Buenos Aires.

Debate presidencial: la Cámara Electoral no permitirá que Massa y Milei lleven apuntes

Además, según pudo saber PERFIL, la CNE aceptará el pedido de Unión por la Patria de que Milei no pueda tener apuntes durante el debate. Este tema fue el que más desacuerdos generó entre los representantes de Massa (Juan Manuel Olmos, Sofia Viannelli y Santiago García Vázquez) y Milei (Santiago Viola, Karina Milei y Santiago Caputo).

El tema de los "bullets points", término en inglés para definir no un texto de corrido sino conceptos, temas o palabras clave que oficializarían de recordatorios, generó controversia ya que la intención de Milei, según dijeron desde el entorno del oficialismo a PERFIL, era "llevar apuntes, leer y hasta mostrar gráficos". Esto estaba prohibido en el reglamento de los debates anteriores.

Sin embargo, en La Libertad Avanza informan otra versión. Aseguran que ellos pidieron "mantener el mismo reglamento" que permite llevar apuntes, pero no leer. Y agregaron que fue Unión por la Patria quien "pidió cambiar la normativa para que no se pueda llevar esos apuntes".

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) será sede del debate presidencial del balotaje.

Con la experiencia de los dos debates anteriores, desde el equipo de Massa señalan que aceptaron el uso de anotadores, pero "terminaron Milei y Bullrich leyendo" con los apuntes.

"Es cierto que nosotros pedimos que no se utilicen 'guiones' para que cada candidato exprese sin que otro le escriba el libreto, lo planteamos en el debate anterior, que no pudieran tener papeles más que un anotador, pidieron apuntes y terminaron Milei y Bullrich leyendo. Ahora planteamos lo mismo que en el debate anterior", explicaron a este medio.

Al no haber acuerdo entre ambos partidos, la Cámara Nacional Electoral definió que no se van a poder llevar apuntes, según pudo saber Perfil. La CNE ya había respaldado la idea de no leer en los debates.

Encuesta: Sergio Massa ganaría el ballottage contra Javier Milei por 10 puntos

"En nuestro caso, sería llevar sólo una hoja y media y que sea chequeado ese contenido antes de llevarlo al escenario", habían planteado desde el espacio que lidera Milei.

Sin derecho a réplica, pero con interrupciones libres

Uno de los puntos más criticados de los dos primeros debates era que los candidatos no se podían interrumpir. Al haber ahora solo dos postulantes en lugar de cinco, esto cambiará para el balotaje ya que se acordó que cada candidato tendrá seis minutos por tema (en total serán 12 minutos por tema) pero no serán de corrido, sino que habrá interrupciones entre sí. Los moderadores tendrán que controlar el tiempo que hable cada uno.

"La idea es que no se hablen uno arriba del otro, sí que haya interrupciones, que las va a haber, y ahí cada candidato tendrá que aprovechar su reloj, pero que no sean seis minutos continuos de un candidato", explicaron a PERFIL.

Javier Milei y Sergio Massa.

Cuáles serán los 6 temas del debate presidencial del balotaje

Si bien aún no se sabe el orden de los temas a tratar, los candidatos volverán a hablar de: Economía, Relaciones Exteriores (Argentina y el mundo), Salud y Educación, Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos Humanos y Convivencia Democrática.

Quiénes serán los moderadores del debate presidencial entre Massa y Milei

En cuanto a los moderadores periodistas a cargo de conducir el debate volverán a ser dos parejas, una para cada tramo, compuestos por un hombre y una mujer. Serán los moderadores que habían sido seleccionados y quedaron afuera de las ediciones anteriores: Antonio Laje (América), Pablo Vigna (TV Pública), Luciana Geuna (Canal 13) y Érica Fontana (Telefé).

ED