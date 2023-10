Según informó Alejandro Gomel, periodista de política, la Unión Cívica Radical toma distancia de la posición de Mauricio Macri y su alianza con Javier Milei, y parece acercarse a Sergio Massa, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Cada vez es más clara la separación del ex presidente, sobre todo, a partir del paso que dio el mandatario en la alianza con Javier Milei.

Este lunes hubo un acto importante en la Plaza Vaticano, al lado del Teatro Colón, para recordar los 40 años del retorno de la democracia. Allí hablaron los referentes de la UCR, plantearon su posición en cuanto a no estar con ninguno de los dos, ni con Macri ni Milei, y tampoco con Sergio Massa en las próximas horas.

A 40 años de la elección de Alfonsín, Gerardo Morales le dejó un sugestivo mensaje a Macri

Habló Gerardo Morales, presidente de la UCR, y fue más allá: no ya no habló de neutralidad simplemente, sino que fue claro y dijo que hará todo lo posible para que no gane Milei.

"Todo lo que tenga que hacer para que no gane Milei, lo voy a hacer. Sería un riesgo para la democracia en Argentina. Vamos a ver cómo va la situación, no voy a adelantar mi voto en este momento", fueron las palabras de Morales en radio La Red.

Solamente falta que diga que votará a Massa, y habrá que ver si más cerca del 19 de noviembre lo hace.

Debate presidencial: Massa y Milei no se ponen de acuerdo sobre el reglamento

Otro grupo de radicales más cercanos a Massa hicieron una cena y el slogan del encuentro era "Radicales con Massa", y hasta allí fue el ministro de Economía. En el lugar estaban Leandro Santoro, Leopoldo Moreau y Nito Artaza, entre otros dirigentes, en una cena de radicales con Sergio Massa que se dio este lunes en la zona de San Telmo.

Ahí se dio un canto que llamó la atención: "Siga, siga, siga el baile, al compás del tamboril, Sergio Massa presidente de la mano de Alfonsín". ¿Qué diría Alfonsín de este canto? Es una gran pregunta.

Lo que muestra esto, más allá de la anécdota, es que la UCR está cada vez más lejos, sin lugar a dudas, de Macri, y cómo se va acercando.

BL JL