Sergio Massa: "Vamos a incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas"

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, participó de un encuentro organizado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) "contra la barbarie terrorista y en apoyo al Estado de Israel" y aseguró que, de ser electo, el grupo Hamas será colocado en la lista de "organizaciones terroristas".

"Si el 10 de diciembre tengo la responsabilidad de gobernar la Argentina, vamos a incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas, porque estamos frente a un hecho terrorista", sostuvo este lunes el ministro de Economía en el encuentro que tuvo lugar en el Hotel Four Seasons.

En referencia al conflicto, profundizo: "Estamos frente a un contexto internacional muy complejo porque estamos marcados por un hecho que, a partir de un acto de terrorismo de una organización, cambió la geopolítica global y pone de vuelta en alerta a la comunidad a nivel internacional frente al riesgo de la aparición del antisemitismo".

"Es muy importante que tengamos tolerancia y respeto por el otro como valor central, en un país en el que pareciera que todo es agresión, en un contexto democrático en el que el descalificar al otro y agredir pareciera que es la regla, y tratar de construir diálogo y construir el respeto a los derechos me parece que es muy importante", añadió.

El candidato oficialista, sobre su eventual gestión como presidente, reiteró su llamado a la oposición y resaltó: "Voy a convocar un gobierno de unidad nacional y eso supone convocar a los mejores sin importar de dónde vienen".

El evento anual de la DAIA: el faltazo sin explicaciones de Milei, el fugaz paso de Bullrich y Larreta y la presencia de Massa

"Defendemos la educación pública, la gratuidad universitaria, el trabajo con derecho a la indemnización y a las vacaciones pagas, la industria nacional, una economía que fortalezca nuestra moneda a partir de aumentar nuestras exportaciones, el rol del Estado en la lucha contra la inseguridad, contra aquellos que plantean la libre portación de armas. Esos son los valores centrales que nos tienen que llamar a construir", manifestó.

En el encuentro también participaron la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Por su parte, Javier Milei fue invitado al acto pero no asistió a la cita, aunque sí se presentaron referentes de La Libertad Avanza, como la diputada Diana Mondino.

"Es una tragedia para todos, no solamente para las personas que están en esta situación tan fría de secuestro, sino para toda la humanidad. Si no respetamos las normas básicas de convivencia, si hay terrorismo, no hay forma de que nadie pueda estar tranquilo", expresó Mondino sin hacer referencia a la ausencia del candidato libertario.

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, se pronunció en diálogo con Télam sobre la presencia de figuras políticas en el acto y destacó: "Hay un mensaje, un hilo conductor y que en algo podemos estar de acuerdo. Sobre todo en un lugar como la República Argentina que tuvo dos episodios terroristas".

Entre los presentes también se encontró el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, el Secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff y el excandidato a Jefe de gobierno por LLA, Ramiro Marra.

LT

AS.