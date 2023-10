Mariano Man: "Hay bebés y niños entre los 21 argentinos rehenes de Hamás"

El editor de ISRAEL21c explicó el cuadro de situación actual en el conflicto en Medio Oriente y sus implicancias geopolíticas. "El mundo quedó dividido en dos bloques: el oriental y el occidental", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: ¿Cómo está la situación actual en la toma de rehenes del Hamás? ¿Qué se sabe de los argentinos?

La situación de los rehenes es incierta, cada vez que el gobierno manda el informe de la situación se agranda la lista de secuestrados. No hay información clara de que haya negociaciones directas pero sí hay intervenciones fuertes por parte del gobierno de Qatar que, casualmente, financia las actividades terroristas de Hamás.

Precisamente, Qatar busca negociar la liberación de rehenes y luego de militares. Pero ayer circulaba la información de que el Hamás buscaba el intercambio de todos los civiles (que incluyen bebés, niños y ancianos) por los 6 mil prisioneros palestinos sentenciados en Israel por terrorismo.

Hamás confirmó que “cerca de 50” rehenes secuestrados murieron por los bombardeos israelíes en Gaza

AG: Trascendió que ya hubo muertes de los rehenes pero Hamás sostiene que se debió a bombardeos de Israel. ¿Esto es así?

No es una información oficial porque, en el caso de Israel, nadie informó quiénes fueron las víctimas. Pero es probable que esto haya ocurrido, ya que la red subterránea de túneles que tiene Hamás debajo de la superficie de la Franja de Gaza es realmente enorme. Hay que tener en cuenta quienes son los que informan, se tiene que tomar todo con pinzas.

Nuria Am (NA): ¿Sigue habiendo fuego cruzado entre las fuerzas de Hamás e Israel en Gaza o está más calma la situación?

En Gaza, Israel no ha dejado de atacar nunca, especialmente la fuerza aérea. Ahora se está preparando todo para la inminente operación terrestre, que es una coyuntura particular debido a que cerca de la mitad de los israelíes se oponen a esto. El intercambio de Hamás es con tropas en la frontera o lanzando misiles para los lugares llenos de civiles.

NA: ¿Entre estas 20 personas hay un bebé?

Entre el grupo hay dos niños que son hijos de argentinos. Pero sí, hay varias familias argentinas con varios menores de edad.

Un médico en Israel asegura que, “la cultura de los terroristas es totalmente diferente”

NA: El ministro a cargo de la embajada argentina en Tel Aviv, Francisco Tropepi, fue el que dio la información del bebé de 9 meses.

Sí, es uno de los dos hermanitos de la familia Silberman. Justamente los abuelos de estos niños fueron asesinados por Hamás el 7 de octubre.

AG: Decías que la mitad de los israelíes están en contra de una invasión. ¿Qué está pasando hacia adentro de Israel?

En principio, se preguntaron cómo salir del estupor de cómo sucedió esto. Para ellos, la fortaleza que rodeaba la Franja de Gaza de repente se convirtió en un Titanic que produjo uno de los días más negros del pueblo judío.

A su vez, la opinión pública está dividida: están los que prefieren esperar y poner un tiempo para que se terminen las operaciones para luego sí, sentar a todos en el banquillo de los acusados. Y también están los que reclaman “basta de anarquía y de falsas informaciones”, entre ellos los familiares de las víctimas, lógicamente. La sociedad ya venía dividida, pero hoy la fragmentación tiene que ver con los enfoques de lo que piensa cada uno.

NA: Aquí no hay mucha información acerca de cómo son las negociaciones por los rehenes entre el gobierno argentino y el israelí. ¿Hay una salida política posible para esto?

No creo que lo haya, sobre todo en los términos en los que está Argentina con un inminente balotaje y sin saber qué va a pasar. En cuestiones cronológicas nuestro país no tiene un peso específico como lo puede tener Estados Unidos o China, por ejemplo.

Puede haber una delegación de un frente internacional común, guiados por los estados más poderosos, y ahí quizá la Argentina tenga más influencia por el papel que guarda en el Cono Sur. Los que pueden ayudar a destrabar el conflicto son los países que están como intermediarios: Egipto, Qatar o Turquía, ya que son afines, en términos de cultura, con Hamás.

AG: ¿La visita a la región por parte de Joe Biden tuvo algún resultado?

Fue recibida como un respaldo. Incluso el discurso de Biden antes de llegar aquí, era el discurso que se le reclamaba al propio Benjamín Netanyahu. Se sintió un gran apoyo en el terreno, es la primera vez que que un presidente estadounidense en ejercicio visita a Israel en medio de la guerra.

Familias argentinas siguen pidiendo la liberación de los secuestrados por Hamas

También hay que recordar que estuvo el primer ministro británico y Macrón. Alemania sostuvo que podría ayudar con armamento y, de hecho, hay armamento estadounidense para tener la última generación como para enfrentar a una organización terrorista que se esconde debajo de la tierra.

AG: Con todo esto que estás contando habría que ver la reacción del otro lado, por ejemplo Rusia, China, incluso Irán. ¿Correcto?

Está clarísimo que el mundo quedó dividido en dos bloques: el oriental y el occidental. Unos tienen respeto por cierta cantidad de cosas y otros no. Desde hace mucho Israel está funcionando como retén entre occidente y oriente. Es la última frontera occidental porque Turquía, que está pegado a Europa, está absolutamente islamizada. Los bloques han quedado definidos, pero no son monolíticos porque no todo el mundo árabe e islámico apoyan los crímenes de guerra que Hamás ha cometido.

AO FM