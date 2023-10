Un médico en Israel asegura que, “la cultura de los terroristas es totalmente diferente”

El conflicto en Medio Oriente continúa. A medida que pasan los días se conocen más casos de la terrible masacre ocasionada por el grupo terrorista Hamas a israelíes de diferentes edades, desde bebés hasta ancianos incluyendo embarasadas y sus fetos. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó el doctor Miguel Glatstein, director del área de emergencia pediátrica del servicio de Toxicología Pediátrica del Suraski Medical Center en Tel Aviv, quien expresó, “Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó, por el alto número de muertos y por las historias terribles de cómo mataban gente”.

Las preocupaciones en el conflicto Israel - Hamas

Según Glatstein, están preocupados porque no saben cómo va terminar este conflicto y la situación de los rehenes. “Estamos unidos porque entendemos que no hay otra opción y porque también hay que entender que la cultura de los terroristas es otra cultura totalmente diferente”.

Para el médico, “hay un apoyo terrible de Irán con el Hezbollah y nos preocupa la falla de la seguridad en estas zonas”. Y continuó: “En el mundo, en muchos países la gente que se da de izquierda o progresista no dan una clara crítica a lo que hizo este grupo, que no solamente destruyó y mató a gente en Israel, sino que están destruyendo a su propio pueblo palestino trayendo cada dos tres años cada vez peores guerras”.

Hamas y Palestina

“La mayoría de los del Hamas y sus familias están bajo tierra”, aseguró Glatstein. Y añadió que, “a ellos no les va a pasar nada porque están escondidos o en Qatar en hoteles cinco estrellas con piletas y jacuzzi cuando ponen a su pueblo como carne de cañón”.

Según el entrevistado, toda la gente que mataron son “pro independencia de Palestina”, es decir personas que estaban trabajando con palestinos y gente a la que “el Hamas no le interesa”. Y añadió: “No estamos hablando si hay que tener independencia o no de Israel, porque esta situación no tiene nada que ver con lo del gobierno”.

Para finalizar, expresó: “En el hospital donde trabajo, familiares de Hamas fueron atendidos, es decir que cuando necesitan atención médica high specialty, ahí no tienen ningún problema con Israel. Esa es la hipocresía mundial que hay acá”.