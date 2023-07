China fue el centro de un sondeo político realizado este año por un reconocido centro de investigaciones de Estados Unidos, en el que se determinó que la imagen del país asiático cae ante el mundo. Argentina se destaca por opiniones negativas que, incluso, han alcanzado máximos históricos.

El Centro de Investigaciones Pew es un think-tank con sede en Washington DC. Su informe se basa en encuestas representativas a nivel nacional de 30.861 adultos realizadas entre el 20 de febrero y el 22 de mayo de 2023. Este jueves, Pew compartió los resultados: una mediana del 67% de los adultos expresa una opinión desfavorable de China, mientras que el 28% tiene una opinión favorable.

Las opiniones negativas se extienden en diferentes perspectivas económicas y políticas, analizándose las acciones internacionales de China: si contribuye a la paz y la estabilidad mundiales, si interfiere demasiado, si lo ven como la principal potencia económica mundial, si ha beneficiado la economía de cada país encuestado con inversiones, si tiene en cuenta los intereses de otros países en su política exterior, si confían en el presidente chino, si su tecnología es buena y protege la información personal y por el poder blando (incidencia cultural o ideológica).

Siete de cada 10 adultos creen que a la próxima generación le irá peor que a la de ellos

El estudio plantea un mapa con países categorizados por sus ingresos, divididos por altos y medios. Entre los medios, se encuentra Argentina, donde más de la mitad cree que la inversión china no ha sido buena para la economía del país, a pesar de que en la mayoría de los ocho países de ingresos medios encuestados, al menos la mitad afirmó lo contrario. Los habitantes de Nigeria, Kenia y Sudáfrica están particularmente entusiasmados con las inversiones de China.

Respecto a la calificación general sobre China, el estudio indica que las negativas han aumentado. En Sudáfrica y México, por ejemplo, las opiniones se han vuelto algo más negativas desde 2019, y en Argentina, Brasil e India, las opiniones negativas incluso han alcanzado máximos históricos.

Asimismo, en casi todos los países de ingresos altos encuestados, las opiniones negativas se encuentran actualmente en máximos históricos o están cerca de ellos. Sin embargo, en la mayoría de los países, esto no refleja un aumento significativo durante el último año. Más bien, las opiniones negativas simplemente se han mantenido altas en los últimos años.

En general, las actitudes hacia China son más optimistas en los países de ingresos medios que en los de ingresos altos. En Kenia, México y Nigeria, la mayoría otorga a China una calificación positiva. India se destaca como el único país de ingresos medios en el que la mayoría tiene una opinión desfavorable de China, con un aumento de 21 puntos porcentuales en la opinión desfavorable (46% en 2019 a 67% en 2023).

El ministro de Relaciones Exteriores de China fue destituido tras estar más de un mes desaparecido

Las perspectivas políticas sobre China

Las opiniones negativas se extienden a las evaluaciones de las acciones internacionales de China: una mediana del 71% cree que China no contribuye a la paz y la estabilidad mundiales. La mayoría de la gente también piensa que China no tiene en cuenta los intereses de otros países en su política exterior (76%). Este sentimiento es más fuerte en Suecia, donde el 93% dice que China no tiene en cuenta los intereses de su país, mientras que los adultos encuestados en tres países del África subsahariana dicen que China sí considera sus intereses en sus decisiones de política exterior.

Durante la última década, las personas de algunos países encuestados se han vuelto cada vez más propensas a pensar que China no tiene en cuenta los intereses de su país. India ha visto el cambio más grande, con solo el 28% de los indios diciendo que China ignoró los intereses de su país en 2013, en comparación con el 58% en 2023 (+30 puntos porcentuales). Sin embargo, es menos probable que la gente piense que Beijing ignora los intereses de su país en Indonesia, Argentina, Italia y Japón desde 2013.

El ministro de Economía, Sergio Massa, junto al embajador de China en Argentina, Zou Xiaoli

Una mediana del 57% dice que China interfiere mucho o bastante en los asuntos de otras naciones. Dos tercios o más en Australia, Canadá, Italia, Japón, Corea del Sur, España, Suecia y Estados Unidos creen que China se entromete en los asuntos de otros países, mientras que los argentinos y los húngaros tienen la misma probabilidad de decir que China interfiere en los asuntos de otros países, como decir que no lo hace.

Asimismo, sólo un tercio de los 24 países encuestados ven a China como la principal potencia económica del mundo, ya que la mayoría destaca a Estados Unidos. Italia es el único país donde la mayoría dice que China es la principal economía del mundo. En alrededor de la mitad de los países encuestados, es menos probable que las personas nombren a China como la principal potencia económica del mundo que hace unos años.

Estos cambios se han producido principalmente en países de ingresos altos. Por otra parte, como fue el caso en 2019, Brasil, India, Kenia y México continúan viendo a Estados Unidos como la principal economía, mientras que los encuestados de Sudáfrica y Argentina tienen la misma probabilidad de nombrar a Estados Unidos como a China.

Las medidas que implementó China para impulsar su economía

Respecto a la imagen del presidente chino, Xi Jinping, y la confianza que los encuestados tienen en su capacidad para hacer lo correcto con respecto a asuntos mundiales, es baja en la mayoría de las naciones encuestadas, con la notable excepción de los países del África subsahariana. En la mayor parte de Europa occidental, Estados Unidos, Canadá y gran parte de la región de Asia y el Pacífico, alrededor de la mitad de cada país dice que no tiene ninguna confianza en él.

Xi recibe calificaciones relativamente altas en Kenia y Nigeria, donde la mayoría dice que tiene al menos cierta confianza en sus acciones en el escenario mundial. Las calificaciones también son más positivas que negativas en Indonesia y Sudáfrica, pero en ambos países una gran minoría (33% y 22% respectivamente) no ofrece una opinión sobre esta pregunta, al igual que una cuarta parte de los adultos en Argentina y Hungría.

Antes de que Xi entrara en un tercer mandato sin precedentes, las acciones con poca o ninguna confianza en él estaban en máximos históricos en muchos países encuestados en 2022. Este año, en la mayoría de los países encuestados, las opiniones son igual de negativas. En la mayoría de los países encuestados por última vez en 2019, las calificaciones del líder de China también han empeorado. En India, la proporción de personas que tienen poca o ninguna confianza en Xi aumentó 21 puntos porcentuales en los últimos cuatro años. También se produjeron aumentos de dos dígitos en México (+17 puntos), Brasil (15 puntos), Argentina (12 puntos) y Nigeria (10 puntos).

En cuanto a las medidas de poder blando de China, una mediana del 69% describe los logros tecnológicos de China como los mejores o por encima del promedio en relación con otras naciones ricas, con proporciones similares en países de ingresos altos y medios. Una mediana del 54% también reconoce a China por su ejército. El entretenimiento (como películas, televisión y música) y el nivel de vida de China no son muy apreciados.

Entre los ocho países de ingresos medios encuestados, una mediana del 62% dice que la tecnología china está bien hecha, frente al 28% que afirma que no es buena. La mitad dice que los productos son baratos, mientras que el 42% dice que son caros. Además, el 45% dice que los productos tecnológicos chinos protegen sus datos personales, mientras que el 40% dice que hacen que sus datos personales no estén seguros.

