Federico Aurelio: “El feriado favorece a Massa en el balotaje”

Federico Aurelio participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación que organiza el Grupo Perfil junto a la Universidad del Salvador (USAL) en la que analizó el escenario político de cara a la elección del 19 de noviembre. “Los que tienen más capacidad de viajar son los de niveles socioeconómicos medios y altos, y ahí es donde más fuerte es el voto opositor y menos el voto del peronismo, con lo cual el feriado favorece a Massa en el balotaje”, aseguró.

El director de la Consultora Aresco también analizó el rol de la oposición y hacia dónde podrán migrar los votantes de Juntos por el Cambio. “Hay un alto nivel de composición de votantes de Patricia Bullrich, de electores cercanos a Macri-Bullrich y, por lo tanto, este acercamiento de Macri-Milei, les da más ganas de votar al libertario”, indicó en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—De acuerdo a los números que manejan en la consultora, ¿qué escenario anticipan para la próxima elección?

—El escenario está abierto, habrá que ver cómo evoluciona el escenario político estas tres semanas. No está definido un claro ganador del balotaje, por más que Massa haya ganado por 7 puntos la primera vuelta. Si bien es cierto que Massa hizo una gran elección, que está en su mejor momento como candidato, lo que se observa es que existe una mayor vocación de cambio que de continuidad.

—¿Cómo impactó el apoyo de Macri a Milei?

—Es parte de este escenario de paridad, que se intensificó este fin de semana. Lo estamos viendo ahora con la presencia en medios de Bullrich y de Macri, sobre todo de él haciendo campaña a Milei. Podemos dividir el electorado, en vista al balotaje, en tres: el 37% que votó a Massa, el 30% que votó a Milei y el 33% que votó otras opciones (Bullrich, después Schiaretti y el resto). De ese 33% del electorado, 25% prácticamente votó a Bullrich, con lo cual, es lógico imaginarse que ese electorado que votó a Bullrich y que tiene ahora el visto bueno de Macri, acompañen la candidatura de Milei. Este acercamiento de Macri a Milei, probablemente le dará al electorado de Bullrich más ganas de votar a Milei.

—¿Juan Schiaretti puede decidir la elección?

—Hizo una gran elección. Creció mucho como candidato entre la primaria y la primera vuelta, en parte por su buena participación en los debates. Supo encontrar los ejes de interés, primero haciendo referencia a Córdoba y luego a todo el interior del país. Lo que hay que observar y tener en cuenta, es qué es lo que va a suceder con el votante de Bullrich. Schiaretti ya se definió en favor de Milei, al igual que Bullrich. Algo que tenemos que saber, es que los acuerdos de la dirigencia no necesariamente impactarán en el resultado de una elección. Eso ya lo vimos.

—Qué opina sobre el debate en torno al feriado del 20 de noviembre, ¿favorece a alguno de los dos candidatos?

—Los que tienen más capacidad de viajar son los de niveles socioeconómicos medios y altos y ahí es donde más fuerte es el voto opositor y menos el voto del peronismo, con lo cual el feriado favorece a Massa en el balotaje.

—¿Y qué opina sobre la discusión en torno al voto en blanco?

—El voto en blanco favorece al que va primero hoy, no al que ganó la primera vuelta del 22 de octubre. Los que consideran que el voto en blanco favorece a Massa, porque se quedaron con el resultado de la primera vuelta, eso no existe más porque hoy hay más votantes de Bullrich cercanos a Milei que a Massa. La diferencia que haya entre los votantes de Bullrich va a ser el principal factor de definición de la elección. Si es más de 7 puntos a favor de Milei, puede ganar la elección; si es menos de 7 puntos, Massa va a ganar.

—¿Cómo puede influir en el voto el debate del 12 de noviembre?

—Lo interesante de los debates es permitirle al electorado conocer mejor a los candidatos, sobre todo, a Milei que es la figura nueva, Massa ya tiene mucha más trayectoria en nivel de conocimiento. Los ejes de discusión pueden ser uno de los factores que determinan lo que nosotros consideramos un hecho relevante de la campaña del balotaje. En algunos casos se puede ver beneficiado Milei, en otros Massa. Me parece que lo más importante de este debate, presumiendo que ninguno de los dos haga un grave papelón, son los ejes que se instalen durante la campaña. Lo que pase en el debate, sobre todo en un escenario de paridad, puede ser importante.

Federico Aurelio en el Ciclo de Entrevistas con estudiantes Posgrado Perfil-USAL.

—¿Por qué cree que no impactó negativamente el yategate en el resultado de las elecciones en Lomas de Zamora?

—No sé si no tuvo ningún impacto negativo. Creo que existe en el electorado una presunción de corrupción dentro del oficialismo y de muchos de sus dirigentes y ese es el motivo por el cual hay un porcentaje importante que votó una opción distinta a la de Massa. Pero sí es cierto que en Lomas de Zamora no incidió el escándalo de Martín Insaurralde en Marbella, o el yategate. Lo que sucedió es que el oficialismo hizo una muy buena elección produciendo un arrastre. Este fenómeno muchas veces es de abajo para arriba, es decir, la figura del intendente mejora la imagen de un candidato a gobernador, o puede suceder lo inverso, que un candidato a gobernador beneficie la imagen de un intendente en una elección. En este caso puntual, existió un efecto “arrastre” desde la figura del presidente y el gobernador para con la boleta completa. Por otra parte, si analizamos las otras opciones, no había una oferta de candidatos que no tuvieran ninguna relación con el oficialismo.

—¿Cómo explica que el peronismo haya obtenido un porcentaje de votos históricamente más bajo en comparación con otras elecciones pasadas, pero aún así terminó siendo la primera fuerza?

—Es la funcionalidad de la fragmentación de la oposición. Si no hubiera habido dos espacios políticos relevantes en la oposición, es muy probable que no hubiera ganado el espacio político que ganó. Era sabido que la fragmentación de la oposición iba a ser funcional al oficialismo. Si la oposición se hubiera concentrado en un único partido hubiera sacado un 45% frente al 37% que sacó el oficialismo. Aún en un escenario donde parecía que Milei ganaba en primera vuelta, para el peronismo era un riesgo necesario que existiese un panorama fragmentado. Con lo cual, el principal motivo por el cual Massa obtuvo un 36% de los votos fue por la fragmentación.

—¿El votante de Milei es producto de una "derechización" del electorado o quien vota a Milei lo hace por motivos distintos a la ideología?

—Hay un contenido ideológico. Existe un porcentaje que se siente identificado con el liberalismo que propone Milei, pero considero que no es el principal factor de voto. Los principales factores de voto son el enojo con la dirigencia política, el famoso hartazgo de la casta y la vocación de cambio, todas emociones que Milei supo representar mejor que el resto de los candidatos opositores. Sobre esto se basa la fortaleza que ahora tiene el partido la Libertad Avanza. Incluso sus propuestas poseen un 50% de acuerdo en la gente y, aunque lo veamos con algunas debilidades discursivas, continúa siendo un candidato competitivo por la profunda vocación de cambio que existe en la mayoría del electorado. Pero el agotamiento no es solo con el peronismo que gobierna, sino también con Cambiemos que no pudo clasificar al balotaje. El electorado dejó en claro que quiere otra alternativa distinta a la dirigencia tradicional para ver si existe la posibilidad de salir de la crisis que se viene intensificando desde los últimos periodos electorales. Pero los jóvenes, sobre todo, quieren demostrarles a los adultos que lo que votaron en los últimos años no funcionó y están dispuestos a correr el riesgo con alguien nuevo con la esperanza de que la Argentina salga adelante.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas con estudiantes de Perfil Educación y le damos la posibilidad de hacer un comentario final.

—Me encanta haber participado de este encuentro y poder conversar sobre las cuestiones político-electorales que acontecen en nuestro país. Creo que, independientemente de la preferencia electoral que tenga cada uno, lo importante es poder participar. Así es la democracia. Estamos festejando los 40 años del regreso a la democracia y la mejor manera de celebrarlo es que todos, incluyendo los jóvenes que son los grandes impulsores de la candidatura de Milei, vayamos a votar.

Por María Salomé Aneo, Jennifer Pérez Olivera y Carolina Fabio Fiorini

Estudiantes de Perfil Educación

Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil–USAL