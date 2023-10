Investigarán al fiscal provincial de Santa Fe, Matías Edery. Se trata de una decisión de la comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura que busca determinar si encubrió a una mujer que sería testaferro del jefe de la banda narco Los Monos, Ariel “Guille” Cantero.

Según trascendió, el funcionario a cargo de varias investigaciones por narcotráfico habría recibido información de parte de Mariana Ortigala, la mujer detenida y señalada por ser testaferro de Cantero.

“Es mi amigo, no tengo nada que ocultar con eso”, admitió la mujer ante la jueza María Trinidad Chiabrera.

La comisión integrada por diputados y senadores propuso a la diputada socialista Lorena Ulieldín para que ocupe el cargo de acusadora en el proceso contra el fiscal.

En el caso de que acepte la designación, deberá encargarse de la recolección y análisis de las pruebas, de la redacción de la imputación y de recibir la defensa Edery, el fiscal de Rosario.

Según consignó Télam, la comisión tendrá un plazo de un año para llevar adelante la investigación y definir si acusa o no al mencionado fiscal. Es decir, por el momento será sometido a una investigación.

Edery se defiende: "Un acto de irresponsabilidad"

En declaraciones a Telenoche Rosario, el fiscal en cuestión reconoció que “ella nos pasaba cierta información que nosotros corroborábamos cuando tenía cierta entidad, pero eran cuestiones muy difusas, por eso le dábamos poca entidad a sus comunicaciones”.

Una testaferro de "Guille" Cantero, señalada por pasarle información al fiscal Edery.

También manifestó: “No tenemos reglamentada la figura del informante, la ley nacional exige una contraprestación y aquí no la había, eso no le genera impunidad ni cobertura de ilícitos”.

En esa línea, Edery se defendió y fue crítico de sus colegas que impulsaron la denuncia en su contra. “Como Estado debemos proteger a esa persona que está brindando datos, al margen que haya cometido delitos”, dijo.

Y completó: “ventilar esas cuestiones, como lo de una persona que pasa información en el marco de una audiencia pública es un acto de irresponsabilidad”.

El nombre del fiscal Edery es uno de los más conocidos de la Justicia santafesina.

Es que fue uno de los tantos funcionarios judiciales que recibió duras amenazas vinculadas a narcos. "Vamos a matar a tu familia", fue el mensaje que recibió en un papel el pasado 20 de septiembre. Fue el último de una seguidilla en el marco de sus investigaciones contra Los Monos.

