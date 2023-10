Detuvieron a "El Padrino", el fiscal que cobraba dinero a narcos para darles arresto domiciliario

El auxiliar fiscal federal de la ciudad de La Rioja, Martín Román Apóstolo, fue detenido acusado de haber pedido dinero a narcos para sacarlos de la cárcel y beneficiarlos con arresto domiciliario. Como prueba, se valoraron escuchas telefónicas en donde él era apodado "El Padrino".

A Apóstolo lo venía investigando la PROCUNAR, la Procuraduría de lucha contra el narcotráfico que dirige Diego Iglesias, no sólo mediante escuchas telefónicas sino también juntando prueba testimonial con la declaración de las personas a las que les pedía dinero.

Uno de los narcos estaba preso y, entre enero de 2022 y marzo de este año tras haber pagado 600 mil pesos, obtuvo el arresto domiciliario junto a su pareja, ambos detenidos por hechos de narcotráfico.

Durante ese año, están como prueba algunas de las escuchas así como de mensajes que se cruzaban entre el narco y el auxiliar fiscal, vinculado a la posibilidad de conseguir el arresto domiciliario.

Otros hechos que complicaron a Apóstolo

También otro hecho que comprobó la investigación es un pago por 1,5 millones de pesos que reclamó a otro narco para conseguirle la domiciliaria. Con ese fin, el fiscal hizo lobby ante el juez federal de La Rioja, Rubén Herrera Piedrabuena, para que el procesamiento que le había impuesto sea sin esa medida restrictiva.

"Hola doc ¿Cómo está? ¿Lo pudiste presentar al escrito ese? Yo voy a ver si igual puede salir el pro sin preventiva como está dictaminado", fue el mensaje que le envió el fiscal al abogado de ese narco.

"Vos sabés que la libertad no tiene precio, mirá el culiado me ha cobrado un millón y medio y me la ha puesto…", fue un mensaje que envió el detenido a un contacto.

Luego de la prisión preventiva solicitada por el fiscal Diego Iglesias, el juzgado federal de La Rioja lo procesó por tráfico de influencias, prevaricado en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juzgado impuso la domiciliaria al mismo tiempo que trabó un embargo de 5 millones de pesos sobre el funcionario judicial.

