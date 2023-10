Una banda narco lo engañó con un trabajo y lo usó para transportar drogas: está detenido en Etiopía

Liam Portillo, un joven de 25 años oriundo de Ciudad Evita, provincia de Buenos Aires, está preso desde el pasado 17 de abril en Etiopía. El joven viajó con un contrato de trabajo para supuestas gestiones administrativas en el exterior, pero se trataba en realidad de una banda de narcotraficantes que lo utilizaron para transportar drogas.

El joven pensaba que estaba viviendo la oportunidad de su vida. Así lo contó en su cuenta de Facebook, donde publicó recientemente una foto y escribió: "Hola, sé que lo de mis historias no es muy lindo que digamos, acá les dejo unas fotos de cuando pensé que estaba viviendo el viaje de mi vida”.

Liam fue detenido en Malasia al despachar una valija: la misma tenía un doble fondo donde sus empleadores habían escondido 5 kilos y medio de cocaína. Fue deportado y encarcelado en la comisaría de la Federal Police Crime Investigation Bureau y actualmente está detenido en la cárcel de máxima seguridad "Gulag" de Kaliti, a 11 kilómetros de Addis Abeba, en Etiopía,

El joven se contactó con una pareja, conocida como "Verónica y Javier", mediante una publicación laboral de una empresa llamada "Global Finanzas”. En una entrevista presencial que tuvo lugar en una oficina en Avenida del Libertador en la ciudad de Buenos Aires, le explicaron que su trabajo sería hacer viajes al exterior para llevar documentos y bonos a distintos bancos extranjeros. Le ofrecieron 300 mil pesos y todos los gastos incluidos.

El 4 de abril partió desde el aeropuerto de Ezeiza con un bolso y una mochila hacia la India, y le dijeron que la valija que le dieron tenía un GPS para "seguirlo y cuidarlo". De ahí fue a Etiopía, donde le dieron otra valija que tenía que llevar a Malasia: allí fue detenido con más de 5 kilos de cocaína.

La detención de los sospechosos y la preocupación de la familia de Liam Portillo

Los sospechosos fueron detenidos en mayo por Gendarmería, luego de que se allanaran las propiedades de "Verónica y Javier", donde encontraron además el contrato de trabajo que firmó Portillo, según indicó Infobae.

Su familia está preocupada por su salud y por las condiciones de su detención, mientras intenta mediante abogados y Cancillería lograr su libertad. Su mamá, quien mantiene contacto con él por Whatsapp, contó al mencionado medio que el joven contrajo un virus, que no tiene agua potable, no le dan alimentos ni agua corriente para los cuidados básicos como higienizarse.

Además, en una carta que envió a sus seres queridos, relató que sufren constantes amenazas, golpes y les quitan todas sus pertenencias. “Siempre entendimos que están en un proceso judicial y que tiene que pasar por esto, pero ya no puede más. Está muy débil, física y mentalmente. Me da temor mi hijo, lo que le pueda llegar a pasar o lo que pueda llegar a hacer él. No sé cómo va a terminar. Necesitamos ayuda”, manifestó.

AG / Gi