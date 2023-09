El periodista Rodrigo Miró destacó que la zona donde se producen las balaceras y la disputa territorial corresponde a sólo el 15% del territorio de Rosario. “Estamos hablando de los barrios más vulnerables, con problemas de empleo, pobreza”, detalló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hace dos semanas asesinaron de 13 disparos a un policía de la división de inteligencia que investigaba el narcotráfico, frente a la base del departamento de inteligencia de Rosario. ¿Qué nivel de enfrentamiento hay allí entre las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes?

Dejame decirte primero lo que siempre decimos los colegas acá de la ciudad cuando nos consultan desde otra parte del país. La ciudad sigue siendo como cualquier ciudad con un millón de habitantes, una ciudad que tiene contrastes, pero en la que tranquilamente se puede vivir, y sobrevivir a veces.

Hay un 85% de la ciudad en la cual no hay homicidios. Es decir, el nivel de homicidios que tenemos en el departamento Rosario es cuatro veces superior al del resto del país, lo que es extremadamente preocupante, pero en el 85% de la ciudad lo que hay es un fuerte problema con la inseguridad, con los arrebatos de mochilas, celulares, motochorros, pero no balaceras y homicidios, qué es lo que sí pasa en un 15% de la ciudad donde, desde hace tiempo, se viene dando una disputa territorial muy fuerte por la venta de drogas.

Hay grupos barriales organizados de forma muy rústica. El ministro de Seguridad se ha referido en el último tiempo a ésto y decía “no estamos hablando de Pablo Escobar”, son cárteles rústicos, armados para el delito y para la venta de drogas.

Tienen dos nombres grandes que seguramente habrán leído o referenciado a nivel nacional, una de las bandas es la de Los Monos, y la otra, la de Esteban Alvarado. Estos son los dos grandes rótulos que se ponen, pero muchas veces pasa que la violencia llega cuando, por ejemplo, se ataca un negocio de barrio, se deja un cartel diciendo “somos Los Monos” y se le pide una extorsión.

No se sabe si son realmente Los Monos, lo cierto es que el temor existe, y eso genera una infinidad de problemas, como el caso de este policía que fue ejecutado. Él trabajaba investigando a los narcos.

Ahora, convengamos en algo, a día de hoy, la fiscalía ha dicho que ese caso fue un homicidio en ocasión de robo. A mí y a muchos otros colegas que trabajamos en temas judiciales no nos cierra esa hipótesis, porque hay muchas preguntas que quedan sin responder.

¿Por qué en sólo el 15% de la superficie de la Ciudad se producen las balaceras? Podría argumentarse que, si eso ocurre, se podrían concentrar todas las fuerzas de seguridad en ese 15%. ¿O es que los narcos no atacan el resto del territorio porque está más protegido? Dejame entender la geografía de ese mapa del delito.

Bueno, para empezar, en todo el territorio hay enormes problemas económicos y sociales. Estamos hablando de los barrios más vulnerables, con problemas de empleo, pobreza. En esos lugares, donde se disputan a los tiros la venta de drogas, hay chicos de 14 o 15 años actuando de sicarios, o de punteros para la venta de drogas. Quizás, en su familia, hace tiempo nadie tiene un trabajo estable. Ese es el contexto previo en el cual surgen estos inconvenientes.

¿Ese 15% donde ocurren las balaceras coincide con los barrios más pobres de la Ciudad?

Sí. Empalme Graneros, Ludueña, Tablada, Las Flores. Son barrios que, si uno bucea lo que ocurre en Rosario, siempre aparecen 4 o 5 barrios que se repiten. El Ministerio de Seguridad de Santa Fe hace un mapita, como si fuera una batalla naval, y por lo general es en los mismos lugares, es previsible.

Nosotros somos periodistas, no somos funcionarios del ministerio de Seguridad. Hace poco tiempo, en marzo de este año, vino Aníbal Fernández a Rosario, anunció la llegada de más efectivos policiales, de gendarmes, de prefectura, de la misma policía policial.

Cuando se despidan el territorio podrían decir bueno, mirá, si el 85% de la ciudad no tiene hechos violentos, no se escuchan disparos, no hay homicidios, dejemos policía para prevención, patrullas de brigada motorizada, pero focalicemos la atención en ese 15% del territorio, coordinando acción con la Justicia Provincial y la Justicia Federal.

Si estamos hablando de conflictos que vienen por la disputa para la venta de drogas, ese es un tema que tiene que abordar la Justicia Federal, que tiene un déficit enorme con la ciudad de Rosario.

Alejandro Gomel (AG): Te escuchaba atentamente y me hacía esta pregunta. Como lo relatás, parece que está claro dónde está el foco del problema. ¿Falta decisión política? ¿Hay impericia? ¿Por qué no se termina con el problema?

Bueno, el menú es bastante complejo. Pongamos dos o tres cosas en la mesa para que la gente también entienda.

La semana pasada se realizó una más de las tantas audiencias que hay en la justicia provincial. Aquí lo que se ha hecho ya hace un tiempo es: como los conflictos devienen en violentos por disputa para la venta de drogas, pero la venta de drogas es un conflicto que tiene que abordar la Justicia Federal, la Justicia Provincial encontraste tiempo una especie de zona media, que es juzgar e imputar por asociaciones ilícitas, a grupos criminales, que en realidad, el motivo de su organización es la venta de drogas, pero se le encuentra la figura de asociación ilícita.

La semana pasada se imputó por asociación ilícita a un grupo, otra vez, organizado bajo el nombre de Los Monos. El líder de ese grupo está preso en la cárcel de Carlos Paz.

En ese menú yo digo, el ministro de Justicia de la Nación, Soria, la interventora del Servicio Público Federal de la Nación, María Laura Garrigos De Rebori, ¿deberían ser a esta altura en Rosario personas a las que les conozcamos las caras, sus nombres, que den explicaciones? Sin embargo, nunca hablan, no aparecen, no dan respuestas.

Porque otra vez se encontró y se detectó que había extorsiones, balaceras, que se habían incendiado casas y locales de juego, de quiniela. Aparecen incendiados porque la banda de Los Monos los extorsiona para cobrarles dinero, como las viejas películas de la mafia.

Pero todo ese plan surge desde una cárcel federal. Es decir que ni el intendente de Rosario ni el gobernador de Santa Fe tienen que controlar eso, corresponde al Gobierno Federal.

Salguero hablaba desde la cárcel de Marcos Paz a una mujer con arresto domiciliario en el norte de la provincia de Buenos Aires, en San Nicolás, la mujer atendía un celular, se hacía a sí misma una llamada a otro celular, para llamar a un preso en la cárcel santafesina de Piñero, ponía los dos teléfonos en altavoz, y desde ahí se daban instrucciones para atacar un local de quiniela en Rosario.

Ahí hay una inteligencia. Recordemos que, desde 2016 el sistema de inteligencia en las cárceles fue desactivado y nunca más se volvió a poner en marcha.

Lo que se ve generalmente en los barrios, la violencia, el sicariato, es la punta de un iceberg. Los investigadores siempre dicen que si tiras del hilo de ese chico de 15 a 16 años que va a pegar un disparo por disputar un territorio, puede haber algún sector de la policía, sectores de guante blanco, una estructura por detrás que lava ese dinero.

Por ejemplo, en el centro de Rosario, cada tanto la Justicia hace un allanamiento y encuentra una cueva en la que se le venden dólares a la banda para que pueda cambiar y volver a comprar droga.

Uno de los casos resonantes que tuvimos en Rosario fue el crimen de un narco de los Monos. Encontraron en su teléfono que el mismo día había ido a comprar 8.300 dólares a una financiera que estaba a media cuadra de la Bolsa de Comercio de Rosario.

