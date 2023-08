Asesinato a sangra fría de dos mujeres en Rosario: investigan si los autores son los mismos

A 300 metros de distancia y pocos minutos de diferencia, una adolescente de 15 años y otra mujer de 28 fueron asesinada en el barrio Triángulo Moderno, en Rosario. Con estos casos, el acumulado de homicidios durante el año en esa ciudad subió a 173.

La Justicia investiga si los hechos están relacionados. Un dato clave lo aportó el marido de la mujer asesinada. Aseguró que la adolescente vivía en una casa en un pasillo al lado de la verdulería donde balearon a sus esposa..

Según fuentes policiales, la víctima adolescente fue identificada como Nela Sasha Centurión. Los acontecimientos tuvieron lugar cuando ella se aproximó caminando hacia una moto ocupada por dos personas, en la esquina de Boulevard Seguí y Matienzo. Después de una breve conversación, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó a corta distancia.

La víctima se desplomó en el sitio y, al llegar los médicos forenses, confirmaron su fallecimiento debido a por lo menos cinco disparos. En la escena del crimen, los peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) secuestraron seis vainas servidas calibre 9 milímetros.

Unos minutos después y a tres cuadras, en la calle Felipe Moré al 3800 del mismo barrio, ocurrió otro episodio en el que resultó herida de bala una mujer identificada como Mariana Alejandra Cabral (28). Un familiar llevó a la víctima al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde los médicos confirmaron que tenía una herida de bala en la cabeza, que resultó fatal poco después de su ingreso al centro médico.

Según indicaron desde la fiscalía, al menos un hombre entró al local comercial donde fue el hecho y efectuó disparos de arma de fuego, que impactaron en la cabeza de la víctima. La mujer tenía un bebé en brazos cuando la atacaron. El agresor enseguida se escapó. .

Las autoridades están indagando si existe algún vínculo entre ambos asesinatos y si posiblemente los responsables sean los mismos en ambos casos.

Los cuerpos de ambas víctimas fueron llevados al Instituto Médico Legal de la Unidad Regional II de Rosario, donde se realizarán las autopsias. Estas medidas fueron dispuestas por el fiscal de homicidios dolosos de turno en Rosario, Ademar Bianchini, quien está a cargo de la investigación de ambos incidentes.

Hasta la fecha, se contabilizaron 173 homicidios en el departamento de Rosario durante el transcurso de este año. De este total, 8 de los crímenes ocurrieron en el mes de agosto.

Qué dijo el marido de Mariana Alejandra Cabral

"Ella estaba haciendo pizza. Se bajaron de la moto, pidieron naranjas y el gatillero bajó y le pegó a mi esposa", contó a radio LT8 Miguel Ángel, esposo de Cabral, con quien tenía seis hijos, entre ellos una beba de ocho meses.

"No tenemos problemas con nadie, no sé si se confundieron, no entiendo", sostuvo el hombre y añadió que se estaba duchando cuando llegaron los atacantes. "Ahí sale mi esposa y te atiende", contó que les dijo.

"¡Pará, pará, no!", fueron las palabras de la víctima previo a los disparos. "Le tira el cohetazo y, los tiros pegan en la pared, atrás del mostrador", completó Miguel Ángel, quien aseguró que él sale por el barrio con un carro a vender verduras y fruta.

El hombre aportó un dato que puede resultar clave para la investigación, ya que aseguró que la adolescente de 16 años asesinada a tres cuadras en ese barrio "vivía en un pasillo, al lado de la verdulería".

