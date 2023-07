Rosario: ayudó a detener un robo, tuvo un pre infarto y liberaron al delincuente

Fue el pasado lunes alrededor de las 16 hs cuando dos ciudadanos se convirtieron en héroes en el centro de Rosario luego de perseguir, detener y entregar a la Policía a un ladrón que le había robado una camioneta a un vecino de la zona. Sin embargo, este miércoles, dos días después, el delincuente fue liberado.

El indignante suceso comenzó en el microcentro de la ciudad santafesina, en la intersección de las calles Oroño y Urquiza, cuando el conductor de una camioneta Renault Kangoo gris se detuvo para ingresar a un comercio y el delincuente, Maximiliano Quintana (25), aprovechó para llevarse el vehículo.

En aquel momento, la víctima del robo comenzó a pedir ayuda a los gritos y varios automovilistas se solidarizaron y colaboraron encerrando al ladrón, lo que provocó que este debiera abandonar la camioneta robada y continuar con su huida a pie, aunque los vecinos lo persiguieron y lo retuvieron a golpes hasta que llegó la Brigada Motorizada.

"Cuando bajaba en un negocio me empujó y se llevó el auto", relató el propietario del vehículo en diálogo con Canal 3 y explicó que fue en aquel momento cuando el conductor de 63 años de un Chevrolet Corsa frenó y lo invitó a subir para perseguir al delincuente.

Tras la persecución, el hombre que se involucró sufrió un pre infarto y debió ser internado en cuidados intensivos. No obstante, tanto él como todos los ciudadanos que se acercaron a ayudar no tardaron en sentir que su contribución fue en vano, dado que el ladrón fue liberado casi de inmediato y ya se encuentra nuevamente en la calle.

Escapaba de un robo en su moto, cayó al asfalto y murió

Fue este miércoles cuando Quintana, quien se encontraba en la Comisaría 2ª, se presentó en el Centro de Justicia Penal para enfrentar su audiencia imputativa. En este escenario, la fiscal Mariángeles Lagar lo acusó por el robo del utilitario y solicitó prisión preventiva efectiva por 60 días. Sin embargo, el juez Héctor Núñez lo liberó.

Por su parte, el magistrado le ordenó al delincuente seguir determinadas reglas de conducta durante 60 días para enmendar el delito cometido: fijar domicilio, presentarse semanalmente en la Oficina de Gestión Judicial, no acercarse a la zona donde ocurrió el hecho, no salir de Rosario, no portar armas y no cometer nuevos delitos.

"No me sorprendió. El mismo policía que estaba en esta esquina me dijo 'Mañana está libre ese hombre. ¿Sabés por qué? Porque no tiene armas y no se quedó con lo robado. Entonces, ¿qué le van a imputar?'. No fue sorpresa", manifestó al respecto Marcela, la hermana del hombre de 63 años, notablemente frustrada en diálogo con Cadena 3 Rosario.

AS/fl