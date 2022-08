A 50 años del estreno de "El Padrino": qué fue de la vida de sus actores

El 10 de agosto de 1972 se estrenó en Argentina El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola. La película se convirtió rápidamente en uno de los grandes clásicos de la historia del cine, por muchos años fue la más taquillera de todos los tiempos, con actores de la talla de Marlon Brando y Al Pacino, y contó con secuelas igual de exitosas.

Con motivo del 50° aniversario y luego de que se conociera el fallecimiento de James Caan -el pasado 6 de julio-, que interpretó en el film a "Sonny", uno de los hijos de Vito Corleone, sus ex compañeros se expresaron a través de las redes sociales y entrevistas para recordarlo con emotivos tributos y mensajes.

Resulta interesante conocer todo lo que él y el resto del elenco ha logrado en las últimas cinco décadas, con historias sumamente disímiles. Mientras que varios de ellos lograron carreras envidiables y obtuvieron el reconocimiento mediante los premios más importantes de la industria, otros no tuvieron una vida fácil, teniendo que enfrentar problemas con las drogas o enfrentamientos con la ley.

Se alquila la mansión de El Padrino, ¿te animás a ir?

Marlon Brando: Vito Corleone

Marlon Brando nació el 3 de abril de 1924 en Nebraska. En su adolescencia, fue expulsado de la escuela por andar en moto por los pasillos. Luego fue enviado a la Academia Militar Shattuck, donde también lo echaron cuando se escapó. Emigró a Nueva York para iniciarse en la actuación. Se consagró en el teatro y se inició en el cine a comienzos de los años '50, donde destacó en Un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata! (1952), Julio César y Nido de ratas, entre otras.

Para el film, Coppola lo eligió como el jefe del crimen organizado y patriarca de la familia, Vito Corleone, papel en el cual tuvo mucho que ver en la construcción de su personaje. Recibió excelentes críticas y esto lo impulsó aún más al centro de la fama tras ganar el Óscar a Mejor Actor -que también había recibido años atrás por Nido de Ratas-. En los '70 además participó de películas míticas -y controvertidas- como Apocalypse Now y Último tango en París.

Marlon Brando caracterizado como Vito Corleone.

El actor se casó varias veces a lo largo de los años y tuvo 11 hijos, tres de los cuales fueron adoptados. Sus parejas más conocidas fueron la actriz británica Anna Kashfi, la estrella de cine Movita Castaneda en 1960 y Tarita Teri'ipaia. También mantuvo una aventura con Marilyn Monroe, con quien luego dijo compartió una relación secreta durante muchos años. Finalmente falleció en 2004 a los 80 años, a consecuencia de una fibrosis pulmonar.

Al Pacino: Michael Corleone

Al Pacino, de 82 años, nació en Harlem, Nueva York. A muy temprana edad se fue de su casa después de que su madre no estuviera de acuerdo con su deseo de ser actor. Pasó muchos años sin hogar, durmiendo en las calles, dentro de los teatros y las casas de sus amigos.

Tuvo su debut cinematográfico en Me, Natalie, en 1969, y descolló con su protagónico en The Panic in Needle Park, que llamó la atención de Coppola. Entonces, el director le consiguió el papel de Michael Corleone, el hijo menor de Vito, aunque tuvo que ganárselo en una reñida actuación en la que participaron Jack Nicholson y Robert Redford, entre otros.

Termina la serie The Offer, que revela los secretos del filme El Padrino

Su popularidad ascendió meteóricamente. Pronto apareció en cintas como Serpico, Tarde de Perros, Justicia para Todos y otro clásico del cine de mafiosos: Scarface. Luego de los '90 siguió con éxitos como Perfume de Mujer, Carlito's Way, Heat y El Abogado del Diablo, mientras que actualmente continúa igual de vigente en series y películas, La Casa Gucci, El Irlandés, Érase una vez en Hollywood y Hunters.

Cosechó nueve nominaciones a los Oscars, de los cuales ganó uno a Mejor Actor. En los Globos de Oro consiguió 19 nominaciones y se llevó cuatro premios más uno honorífico. Nunca estuvo casado pero tiene tres hijos, uno con la coach de actuación Jan Tarrant y mellizos con Beverly D'Angelo. También salió con la actriz argentina Lucila Polak de 2008 a 2018, y fue vinculado con su coprotagonista de El Padrino, Diane Keaton, mientras hacía la trilogía.

James Caan: Sonny Corleone

James Caan nació el 26 de marzo de 1940 en el Bronx. Después de la secundaria, asistió a las Universidades de Michigan y Hofstra. Sin embargo, más tarde se retiró cuando se interesó en la actuación. Su primer papel fue en un episodio del programa Naked City, y estuvo en varias series antes de llegar a la gran pantalla con Una Mujer Atrapada.

El Padrino (1972).

Fue elegido como Sonny Carleone en El padrino, donde contaba con la bendición y el apoyo de los productores del film, y eso fue solo el comienzo para él. Protagonizó el drama criminal The Gambler, la comedia de acción Freebie and the Bean, Funny Lady (junto a Barbra Steisand) y películas de acción como The Killer Elite. En los '90 destacó en Dick Tracy y Misery, adaptación de la novela de Stephen King.

En la década de los '80, reveló que sufría de depresión por la muerte de su hermana, que falleció de leucemia, y contó sobre su lucha contra la adicción a la cocaína. También tuvo un accidente automovilístico por el que decidió tomarse un tiempo, en el que pensó en abandonar Hollywood.

Se mantuvo activo hasta algunos años antes de su muerte, e incluso fue presidente de la empresa Openfilm, que se creó para ayudar a cineastas emergentes, al mismo tiempo que practicaba artes marciales. Se casó cuatro veces diferentes a lo largo de los años y tuvo cinco hijos, dentro de los cuales se encuentra el también actor Scott Caan.

Diane Keaton: Kay Adams

Diane Keaton, de 76 años, nació en Los Ángeles. Después de la secundaria, estudió actuación en el Neighborhood Playhouse, en Nueva York. Obtuvo un papel en la producción de Woody Allen de Play It Again, Sam, con quien también tuvo una relación sentimental y posteriormente trabajó en varias de sus películas, como El Dormilón, Manhattan, Annie Hall, Misterioso Asesinato en Manhattan, entre otras.

Uno de sus papeles más importantes fue precisamente el de Kay Adams, esposa de Michael Corleone, que lanzó su carrera como actriz. No disminuyó la velocidad en su trabajo y además de las películas de Allen estuvo en Reds, Mrs. Soffel, Crímenes del corazón, La habitación de Marvin y Alguien tiene que ceder, entre otras.

Diane Keaton junto a Al Pacino en una escena de El Padrino.

Keaton obtuvo cuatro nominaciones a los Premios de la Academia (ganando una por Annie Hall), dos al Emmy y nueve a los Globos de Oro (ganó dos). También tuvo una breve carrera como cantante, probó suerte en la dirección y fue fotógrafa de la revista Rolling Stones. A pesar de sus relaciones con Allen, Pacino y Warren Beatty, nunca se casó y tiene dos hijos adoptivos, Dexter y Duke.

Richard Castellano: Peter Clemenza

Richard Castellano nació en Queens en 1933. Comenzó a actuar en los años '60 cuando apareció como extra en las películas Love with the Proper Stranger y Three Rooms in Manhattan. Destacó con su papel en la comedia romántica Lovers and Other Strangers en 1970. Gracias a ello, pasó a interpretar a Peter Clamenza, padrino de Sonny Corleone.

En el mítico largometraje pronunció la famosa línea: "Deja el arma, toma los cannoli". Sus otros papeles incluyeron el programa The Super, la comedia Joe and Sons, y el drama criminal Night of the Juggler. Murió de un infarto en 1988 a los 55 años.

Robert Duvall: Tom Hagen

Robert Duvall nació en 1921 en San Diego, California, sin embargo creció Maryland. Se graduó con una licenciatura en arte dramático de Principia College en 1953. Sirvió en el ejército de Estados Unidos y luego asistió al Neighborhood Playhouse, donde se hizo amigo de Gene Hackman, Dustin Hoffman y el ya mencionado James Caan.

Su debut en el mundo de cine fue en el papel de Boo Radley en la famosa Matar a un ruiseñor. En los años siguientes participó en otras películas clásicas, como La jauría humana y Bullitt, pero su verdadero salto a la fama fue cuando interpretó a Tom Hagen, hijo adoptivo de Vito y "consigliere" de la familia, que le valió una nominación a Mejor Actor de Reparto.

Robert Duvall en El Padrino, en el rol de Tom Hagen.

En 1979, protagonizó Apocalypse Now, junto a Brando y otra vez bajo la dirección de Coppola, que le valió otra nominación al Oscar. Finalmente se terminaría llevando ese premio en 1984, con El precio de la felicidad. Luego de varios éxitos y premios, en 2015 se convirtió en el actor de mayor edad nominado por la Academia por su papel en la película El juez.

Se casó en cuatro oportunidades y lo hizo por última vez con Luciana Pedraza. Actualmente están juntos y fundaron el Fondo para Niños Robert Duvall para ayudar a familias en el norte de Argentina a través de renovaciones de hogares, escuelas y establecimientos médicos.

Sterling Hayden y John Cazale

Sterling Hayden nació en 1916 en Nueva Jersey. Abandonó la escuela muy joven para trabajar en un barco. Comenzó a actuar por casualidad, después de que una foto suya apareciera en la portada de una revista que promocionaba un curso para pescadores y llamó la atención de Paramount Pictures, que lo ayudó a conseguir sus primeros papeles.

Se especializó en westerns y cine negro; y es recordado por sus papeles en La jungla de asfalto, Johnny Guitar, The Killing, Dr. Strangelove y por ser el corrupto capitán de la policía, Mark McCluskey, en el clásico de Coppola. Peleó en la Segunda Guerra Mundial y regresó al mar tras tomarse un tiempo en su carrera en el mundo dramático.

Fue arrestado en 1981, luego de que lo atraparan con marihuana en el Aeropuerto Internacional de Toronto. Estuvo casado tres veces y tuvo cuatro hijos. Finalmente falleció de cáncer de páncreas a los 70 años, en 1986.

James Caan, Marlon Brando, el director Francis Ford Coppola, Al Pacino y John Cazale.

El caso de John Cazale es verdaderamente único. Durante su corta carrera cinematográfica de solo seis años (debido a que murió a los 42 años por cáncer de pulmón, en 1978) únicamente rodó cinco películas, siendo todas ellas nominadas al Óscar a Mejor Película, una marca hasta ahora no igualada.

Cazale actuó en el teatro junto a Robert De Niro -que en El Padrino II interpretaría a un joven Vito Corleone- y su pareja al momento de su muerte, Meryl Streep, a quien conoció en la obra Medida por medida. En la primera cinta dio vida a Freddo, el más "débil" de los hermanos.

FP / MCP

El actor que lo cambió todo para siempre

Hace cinco años, por el 45° aniversario del estreno de este clásico de la mafia, el cineasta se reunió con el elenco en el Radio City Music Hall, en la 16° edición del Festival de Cine de Tribeca. Allí se hizo una doble presentación de El Padrino parte I y II.

Después de la proyección, Coppola fue acompañado por Pacino, De Niro, Duvall, Caan, Keaton y Talia Shire -"Connie" Corleone en la película- en un escenario decorado como la oficina de Vito. Allí recordó que el estudio lo había desafiado por contratar a Brando y a Pacino, uno por "tener mala dicción" y al otro por ser un "desconocido" en ese momento, al mismo tiempo que señaló las grandes dificultades que amenazaron a una de las mejores cintas de la historia, que estuvo a punto de no ver la luz.