Carlos Maslatón sugirió que la emisión monetaria a través de las leliqs fue una de las principales causas del problema inflacionario en el país. “Milei va a tener un problema: e esperaba hiperinflación para licuarlo todo, rivalizar, y se está encontrando con el panorama adverso”, afirmó el abogado en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Maslatón es analista financiero, abogado, experto en criptomonedas, fue concejal de la Ciudad de Buenos Aires por la UCeDé, condujo su propio programa radial hasta el año 2015, y se reconoce a sí mismo como liberal de derecha y capitalista.

Siempre creativo, apelando a aquellos pactos preexistentes cuando la provincia de Buenos Aires estaba separada, supongo antes de la Constitución, entre 1853 y 1860, que podría emitir su propia moneda, planteaste la posible creación de una "moneda bonaerense". ¿Es así?

Sí, efectivamente la provincia de Buenos Aires hasta casi 1890 tuvo moneda propia porque siempre se reservó, cuando se incorporó a la Confederación Argentina por el Pacto de San José de Flores en 1851, derechos adquiridos, facultades administrativas y constitucionales propias. Hoy es la única provincia que legalmente y constitucionalmente podría tener su propia moneda independiente del Estado Federal argentino.

¿Qué reflexión mandé en los últimos días? Ya lo hice varias veces en el último año, pero ayer la reafirmé después del triunfo electoral. Lo que yo digo es que si Milei da de baja la moneda nacional, o sea, desmonetiza el peso y adopta una moneda extranjera, sin perjuicio de la dificultad técnica para hacer esto y de la imposibilidad económica, perfectamente puede la provincia de Buenos Aires, como lo puede hacer ahora en verdad, reflotar las cláusulas implícitas y explícitas del Pacto de San José de Flores de 1859 y crear su moneda propia.

Ahora, la primera impresión que cualquier periodista tiene es decir que “Maslatón quiere patacones en la Provincia”. La respuesta es negativa y te quiero explicar por qué.

El patacón era un bono, un título de deuda circulatorio y nominado que creó Ruckauf cuando era gobernador, por el cual la Provincia emitía billetes de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 patacones intercambiables (después de cierto tiempo) por pesos argentinos, que además devengaban intereses. Era un bono innominado, no era un bono escritural, era un bono cartular, al viejo estilo. Lo que yo digo es que la provincia de Buenos Aires no debería emitir un bono, todo lo contrario, no debería crear un bono intercambiable por otra moneda. Podría tener su propia moneda.

Le digo a Kicillof, el posteo que hice en Twitter, cuáles son las bases para hacer esto. Número uno, tiene que declarar de entrada toda la cantidad que se va a emitir. O sea, esto no es una cosa que se emite cada tanto y a gusto del poder. La cuestión, la forma en que eso pueda tener valor y apreciar al mercado, sí se sabe de antemano cuánto va a emitir.

Yo dije, por ejemplo, el equivalente a 10 billones actuales de pesos argentinos. Este tema de fijar un límite es lo mismo que pasa con el bitcoin. El bitcoin empezó a minarse y se emitió en el año 2009, se va a terminar de emitir entero en el año 2140, pero tiene un límite de 21 millones de bitcoins. Nunca puede haber más de 21 millones de bitcoins. En este momento ya hay 19,3 millones de bitcoins. O sea que la clave acá, y eso es por lo que vale 37.200 dólares un bitcoin cuando hablo con vos, es porque la cantidad es limitada. La escasez hace que la moneda pueda ser apreciada en el mercado.

Maslatón planteó la posibilidad de tener una "moneada bonaerense"

Segunda cosa que le digo a Kicillof en este posteo de Twitter: no hay multiplicación secundaria de dinero. Si vos creás, por ejemplo, "el bonaerense", cuando depositan sus "bonaerenses", que tiene que ser físico y no digital, es fundamental que sea físico y no digital, no puede el banco tomar ese dinero y prestarlo nuevamente, para que no haya creación secundaria de dinero y eso lo haga a su vez más valioso.

El tercer elemento, hay unos cuantos más, pero para simplificarlo, es lo que te acabo de decir recién, que sea innominado. Que sea innominado, o sea que no se identifiquen las transacciones, es clave en este momento para darle valor. Porque vos vas a tener en Argentina, si Milei hace lo que dice, un dólar circulatorio, que además en los próximos años va a ser digital, porque ese es el proyecto de los Estados Unidos. No vas a tener más billetes de dólar físico, con lo cual vas a estar controlado, no ya por el Estado argentino, sino por el Estado norteamericano.

La forma de responder a esto es crear una moneda fiduciaria, pero con inteligencia. No el mamarracho de emisión indefinida, sino emisión por única vez y nada más. Y ahí tendría Kicillof un lindísimo señoreaje inicial como emisor, que le daría una fuerza política enorme para resistir esta andanada de Milei con la dolarización, si es que finalmente la hace. Ese básicamente es el plan, pero no es un patacón justamente, es lo contrario.

Al cambio de $1000, ¿cuánta cantidad de dólares significa eso?

10 billones son 10.000 millones de dólares. El equivalente a 10.000 millones de dólares.

Lo puede hacer en dos etapas, puede hacer tipo bitcoin también, ir emitiendo de a poco, pero siempre que se sepa la cantidad final. Esto es muy importante, porque sino, no va a valer nada esa moneda.

¿Y para qué sirve? Bueno, es medio de pago en la Provincia y además puede circular por todo el país. Obviamente que tiene que ser, esta moneda bonaerense, tipo de cambio libre y flotante. O sea, no solamente el valor se va a dar por la cantidad, sino por los usos. Entonces, si yo puedo con eso irme a dólares, irme a bitcoin, comprar cualquier bien y servicio, le vas a dar cada vez más valor. Y esa moneda bonaerense, bien hecha de esta manera, como estoy diciendo, podría ser apreciada inclusive en los mercados mundiales. Siempre física, ¿no?

La relación entre Milei y el gobernador bonaerense

Planteás que se le va a hacer difícil a Kicillof un gobierno con un presidente de signo adverso, dado como está la distribución de la coparticipación en que la provincia de Buenos Aires tiene el 40% del gasto del país y recibe solamente 20 y poco más. ¿Cómo imaginas esa relación entre Javier Milei y Axel Kicillof, siendo los dos economistas, que representan casi los extremos de las escuelas económicas?

Sí, representan los extremos teóricos, pero vos sabés que después en la dinámica de la política hay cosas que se hacen incompatibles respecto a lo que cada uno pensaría. Por ejemplo, Kicillof es una persona anti-deuda y debería ser pro-deuda, o sea, pro-emitir deuda. Y Milei, que debería ser una persona anti-deuda, es pro-deuda.

De hecho, parecería ser que a las famosas leliqs del Banco Central, que son las que causaron la inflación en los últimos años, las quiere reemplazar por dólares tomados afuera. Con lo cual, el tema de los extremos yo lo dejo a un costado, me importa la práctica y no la teoría.

Pero sí,creo que el tema fiscal va a ser un gran problema en todo el país, con las nuevas normas que puede imponer Javier Milei. Pero yo te diría que para juzgarlo debemos esperar unos días. Es muy interesante, porqué él, te lo voy a decir en términos periodísticos e históricos, está discutiendo con el Gobierno quién paga el costo del Rodrigazo. Muy poca gente sabe qué es un Rodrigazo o lo tergiversan. Rodrigazo es una actualización general de precios que han estado reprimidos y atrasados. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer Massa, Fernández en sus últimos días? ¿Quién firma el Rodrigazo? ¿O lo va a tener que hacer Milei, por ejemplo, con su ministro Sturzenegger? Esto es lo que está en discusión políticamente.

Como yo pondría la tapa del diario de hoy: “Fernández y Milei discuten acerca de quién firma el Rodrigazo”, que es inevitable hacerlo. Para mí, obviamente, con una recomposición salarial gigante también, no la van a licuar. Pero ahí tiene un problema Milei.

Por eso hoy sigo atentamente los acontecimientos para ver qué hace, en materia fiscal, en materia de tarifas y en materia del Banco Central, que es clave en esto. ¿Le va a liberar los cambios o no va a liberar el tipo de cambio? ¿Va a cesar con el disparate de las leliqs, que devengan intereses todos los días, que es como si fuese exactamente, y lo es, emisión monetaria? ¿O va a frenar eso? Y si lo va a frenar, ¿por qué no pide que lo frenen ahora? Son todas preguntas que ya tenía en mi mente y en mis tuits antes del triunfo electoral del domingo, pero son los temas técnicos, económicos y financieros para los próximos días. Lo fiscal, la dolarización, el tipo de cambio, las leliqs.

Este es el punto central. Si hace bien su gobierno va a tener éxito y si lo hace mal, no. Sin perjuicio, como sabes, yo soy muy bullish con Argentina. Argentina no está en una etapa recesiva y tiene la posibilidad, el nuevo gobierno, de apalancarse sobre una tendencia económica que para mí va a ser, es ya importante, pero va a ser muy fuerte, a la alza, en los próximos años.

El mercado cambiario y las deudas

¿Cuánto crees que va a terminar haciendo? ¿Cree que las leliqs las va a cambiar por dólares y tomará deuda de dólares en el exterior con una tasa infinitamente menor que la que pagan aquí las leliqs pero en dólares? ¿Qué cree que va a hacer con el dólar en el mercado?

Te puedo decir lo que yo haría.

Bueno, contanos lo que harías vos o que le recomendarías hacer.

Dos primeras medidas del gobierno: liberación total del mercado de cambios y acreditación de las leliqs a medida que vayan venciendo en las cuentas de los bancos. Se pasa de un casillero a otro. Las leliqs en realidad son una base monetaria ampliada. No demos más vueltas, ya están creadas, ya han generado sus efectos inflacionarios.

¿Sería como encaje? ¿Lo paso y lo pongo a encaje? ¿Aumento el encaje?

No es encaje eso. Es, directamente, que vos pagás la deuda, si la semana que viene te vencen tres millones de leliqs.

¿La emitís concretamente?

Las acreditás, no es una emisión física, las acreditás en la cuenta de los bancos. Y no pago más interés, no tiene sentido hacer eso.

La palabra "acreditar", ¿es una deuda que toma el Estado con los bancos?

Las leliqs son una deuda tomada por el Banco Central.

Entonces, si vos tenés una deuda, ¿cómo dejás de pagar intereses sobre la deuda? Pagando la deuda.

Para pagar la deuda, ¿cómo la pagás? ¿Emitiendo? Es lo que yo te estoy preguntando.

Emitiendo bancariamente. Lo que pasa es que acá viene una gran discusión, casi filosófica. Las leliqs ahora, que son una deuda del Banco Central, que fue previa absorción de dinero del mercado, de los bancos, que fue además dinero remunerado y que creció desde 40.000 millones de pesos hace nueve años, hace 10 años, hasta 24 billones actual, que fue común del final del gobierno de Cristina Kirchner, todo Macri, todo Alberto Fernández, ¿vamos a dejar todavía que sigan generando? ¿Sabés cuánto se pagan de intereses? 80.000 millones de pesos por día. La leliqs devengan 80.000 millones de pesos por día.

Viste que Milei quiere cerrar Télam, la TV Pública y todo eso. ¿Sabés qué déficit genera eso? Son 15.000 millones de pesos por año, que querés "ahorrar" y todos los días te patinás 80.000 millones de pesos con este disparate del Banco Central.

Para explicárselo a la audiencia, que es lega en términos financieros: los bancos pasarían a perder los intereses que hoy cobran todos los días, porque vos se lo acreditás, como decís, es moneda bancaria, todo lo que quieras, pero los intereses los dejarían de cobrar, o sea, habría en el fondo un ajuste a la utilidad que tienen los bancos.

Dejarían de percibir los intereses reales del 200% o 250% anual, deberían, en consecuencia, reducir la remuneración que pagan por los intereses de los plazos fijos y otra clase de depósitos, la tasa de interés de todo el mercado iría para abajo y la inflación. Y este tema de relacionar tasa de interés con inflación lo van a tener que admitir próximamente todos los analistas.

La tasa de inflación en Argentina hoy es la tasa de interés de las leliqs, o sea, es la emisión monetaria vía leliqs. No estamos frente a una emisión monetaria extraordinaria para pagar gasto público tradicional. Estamos frente a un mecanismo que se creó para combatir la inflación: las lebacs hace 10 años y las leliqs, que lo único que hacen es producir inflación.

El problema de la inflación está ahí, y en la falta de un mercado de cambio libre y flotante. Y es por lo cual el gobierno que se va ahora perdió las elecciones. Si hubiera limpiado esto, aunque sea hace un año y medio, este problema no lo hubiera tenido y obviamente creo que le hubiera ido mejor electoralmente.

Ahora llega el turno de Milei de resolverlo. ¿Cómo lo va a resolver? ¿Lo quiere resolver o no lo quiere resolver? Eso es lo que vamos a saber en menos de 20 días.

Lo que estás proponiendo es que el ajuste financiero lo paguen los bancos, concretamente. ¿Y qué hacen los bancos con los ahorristas, después? Porque ellos no cobran los intereses. El dueño del banco Macro, por ejemplo. ¿Qué hace, después, con los intereses que él le paga a los ahorristas que colocan su dinero en plazo fijo?

No, porque eso va a estar calzado.

¿Cómo lo calzás?

Dejá de pagarles. A medida que el Banco Central dice "no te tomo más dinero", la plata queda en poder de los bancos, tendría que prestarle al sector privado. Pero a mí me "preocupa" el espíritu de tu pregunta, y te explico por qué.

Porque no creo en la magia...

No, porque me estarías dando a entender, y te lo digo con la mejor onda, que en realidad el garante del éxito financiero, de la rentabilidad financiera, es un Banco Central que toma dinero como fin en sí mismo, que remunera dinero y emite dinero y eso le garantiza la rentabilidad al sistema financiero.

Bueno, pero por ahí funciona así. No lo estoy defendiendo.

Ya sé que no lo estás defendiendo, lo estamos analizando de esa manera, yo te lo planteo así para que sea más fuerte.

El Banco Central hoy es el tomador final de depósitos del sistema financiero. Eso no puede funcionar así. El Banco Central es un organismo que históricamente se creó, en Argentina y en el mundo, para prestar dinero en el caso de una corrida bancaria y de un crash financiero deflacionista. Fijate para qué se usa el Banco Central Argentino, único en el mundo: para tomar dinero del mercado y remunerarlo. Y esto no tiene nada que ver con el déficit de presupuesto y con la tesorería. Esto es una finalidad financiera en sí misma que se llama política monetaria.

Lo que yo estoy proponiendo es pagar las leliqs, no renovarlas, no pagar más intereses, terminar con esa fuente de expansión monetaria, que es la más importante de todas, terminar con la inflación y para eso tenés que terminar con todo esto que se llama política monetaria. La política monetaria no debe existir directamente.

La importancia de la inflación en la economía

Si se puede pagar sin costos, ¿por qué no lo hizo este gobierno? ¿Quién va a pagar los costos de los beneficios del sistema que hoy existen?

¿Podemos pensar cuáles son los costos? Yo esto lo vengo discutiendo desde que empezaron las lebacs hace 10 años, con múltiples economistas y analistas y funcionarios públicos.

Lo que te dicen es que eso es dinero que esteriliza. Tomaron dinero del mercado y ya no está en el mercado. Ahora, la economía no funciona con variables físicas y técnicas, funciona con psicología general.

La inflación que tenemos en los últimos años, que es creciente, es una consecuencia de que en el consciente o en el inconsciente de los operadores financieros y del público, indirectamente dice "bueno, hay siete billones de base monetaria", pero hay 23 billones más aparte, que son las leliqs, y eso amenaza incrementar la base monetaria, o es, digo yo, una base monetaria en paralelo. Entonces, yo lo que te digo es, no más engaño, los costos ya han sido pagados, y los costos es la inflación que tenemos de 150% anual, que para colmo va a escalar en los próximos días, inevitablemente, por actualización de precios.

Yo digo que terminemos con esto de una vez. Lo podría haber hecho Macri cuando asumió, lo podría haber hecho Alberto Fernández cuando asumió también. De hecho, dijo que lo iba a hacer y no lo hizo, y hay algo en los intereses de la City o en el establishment financiero que dice "no, esto lo tenemos que continuar, porque si no, hay un despelote bárbaro en el mercado, la inflación, el tipo de cambio". Y al final, ¿qué tuvimos? Tuvimos inflación, tuvimos depreciación del peso contra el dólar, tenemos una deuda y tenemos una amenaza permanente de esta bola de leliqs que nadie quiere resolver, porque si lo resuelvo voy a tener problemas, y los problemas están igual, y la deuda está igual.

Yo espero que el presidente Milei lo resuelva, y lo resuelva pagándola, no tomando una deuda afuera en cabeza nuestra para eso acreditarlo como activo de los bancos. Esto hay que terminarlo rápido y simple, y para mí el costo financiero, económico y político de esto, hecho ahora, va a ser ínfimo, por no decir cero. Esta es mi opinión.

A quienes se oponen a que eso sea cambiado y quienes promueven que eso continúe, como decís, son los bancos, es gente inteligente. Supongo que si promueven eso es porque consideran que serán perjudicados si eso dejase de existir.

Es difícil ver las razones por las cuales ciertas cosas suceden. Podemos entrar en una suerte de reduccionismo. Muchas veces las cosas están porque están. ¿Y por qué? Bueno, porque estaba de antes. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Y no sé si se puede cambiar, mejor dejémoslo. Es como una inercia de errores.

Finalmente no saldría perjudicado nadie, para ponerlo en términos concretos.

Nadie, porque vos ponés en movimiento el Sistema Productivo Nacional y reaparece el crédito, todo tipo de crédito. Si haces esto que yo te digo.

Hoy el tomador de dinero es el Estado. Ni siquiera la tesorería, no es para gasto público. Esto es dinero que se toma con una finalidad de política monetaria, no tiene después un tomador final. Las leliqs no son una intermediación financiera. Como que yo te digo "los bancos toman plazo fijo y prestan a través de créditos en cuenta corriente o de créditos personales". No, no hacen eso.

Quiero conjeturar y decir, el tema no es que los bancos lo defienden sino que lo defiende quien gobierna, porque a través de la inflación es la forma que tiene de ir licuando el déficit fiscal. Es una hipótesis.

¿Vos crees que alguien piensa eso? Sinceramente yo no creo, no creo que alguien tenga ese razonamiento. ¿Quién lo tiene? ¿Massa lo tiene? ¿Alberto Fernández? ¿Alguien está diciendo en el gobierno yo con esto licúo el gasto público?

A los fines concretos, sí, o sea que a medida que aumentás la inflación y determinadas variables quedan fijas, aunque sea el 30% del total del gasto, lo vas licuando.

Está bien, y vos la medición de licuación, ¿la haces en términos de monedas reales? ¿En términos de dólares? Decís "cada vez los pesos representan menos dólares, cada vez el gasto público real es menos dólares".

No, recaudación en pesos, si vos querés. Si en la medida de la inflación, que es el 10% mensual, recaudo el 10% más, si se mantuviera la economía estable, y mis costos aumentaran el 8%, podría ir reduciendo ese 2% por mes. Después, depende de la cotización del dólar, podrá ser menos dólares, pero a priori es menos déficit fiscal en pesos. Parte del FMI también plantea la forma de la reducción del gasto público a través de un sistema inflacionario, donde la recaudación vaya a una velocidad mayor de lo que va el gasto.

Hay un gran problema que está pasando en los últimos dos años, y esto especialmente se lo digo a los dolarizadores. Los dolarizadores, inclusive Milei, tenían la ilusión de que a esta altura Argentina estuviese en hiperinflación. Obviamente, vos tenés la misma historia que yo, esto no es hiperinflación. Esto es una inflación típica de los 70 y de los 80, no es una hiper. Vos en una híper lo que tenés es que los precios suben mucho más que la cantidad de monedas, con lo cual, si los precios suben mucho más que la cantidad de monedas y tu moneda se desprecia más rápido que la emisión monetaria, vos todos los días tenés menos moneda real que desmonetizás.

La dolarización como posible reforma del nuevo gobierno

Yo tengo el triste deber de decirles que en los últimos dos años la cantidad de monedas se incrementó fuertemente. Y en el último mes y medio, ni te digo, porque el Estado siguió pagando intereses con las leliqs, los depósitos bancarios siguieron creciendo como consecuencia de esos altos intereses, y el dólar cayó de 1800 a 900, te lo pongo así en redondo. Con lo cual, la cantidad de monedas cada vez es mayor.

Milei va a tener un problema: él esperaba hiperinflación para licuarlo todo, rivalizar, y se está encontrando con el panorama adverso. Tal vez esto sea así porque Argentina no está preparada para una hiperinflación, tal vez sea así porque todos están esperando hiperinflación, y cuando en el mercado todos esperan una cosa, se da la contraria, y tal vez sea porque no hay conducta.

Los propios votantes jóvenes de Milei no tienen conductas hiperinflacionarias porque pertenecen a una nueva generación que monetiza más el dinero y lo relaciona con la cuenta corriente o con la caja de ahorro. Entonces, esto es un problema. No hay licuación en Argentina. Está aumentando la cantidad de monedas, y lo que yo digo es que dejemos de que aumente la cantidad de monedas real y paremos con la fuente de emisión de las leliqs. Esto es lo primero. Lo que debería estar acordando Milei, en la transición con este gobierno, es paren ya con el Banco Central. Párenla.

Vos dijiste que sería una pésima decisión nombrar a Sturzenegger. ¿Por qué?

Es el ideólogo de las leliqs y las lebacs. Él incrementó este mecanismo que lo recibió, te acordaba de los banqueros centrales Fábrega y Vanoli, bueno, después vino el Sturzenegger.

Sturzenegger lo que hizo en el año 2015 es más o menos lo siguiente: yo no quiero que haya inflación, yo no quiero que se deprecie más el peso contra el dólar, que en ese momento valía $14 por dólar, entonces lo que hago es "me voy al mercado, tomo dinero, pago una tasa de interés muy por arriba de la expectativa de devaluación, plancho el dólar, plancho los precios, acumulo deuda en el Banco Central, después veo cómo la arreglo, emito moneda a través de las lebacs y después veremos". Y el "después veremos" duró dos años para él, porque como siempre sucede con este tipo de planes artificiales de política monetaria y artificiales de política cambiaria, revienta de un día para otro cuando se genera una corrida por desconfianza.

Yo siempre dije que Sturzenegger, Caputo, que era el que se encargaba del financiamiento externo y la conducción económica de Macri en esos años (2016, 2017 y 2018) fue una repetición del plan económico impuesto en Argentina entre el 79 y el 81 en la dictadura militar con el ministro Martínez de Hoz, que después cae ese plan en el año 81 cuando se van Martínez de Hoz y Videla, y da lugar a esa película que vos recordás llamada Plata Dulce, donde te muestra la manía especulativa de esos años con los plazos fijos, con el dólar, con la tasa de interés alta, el pánico y el crash. Y eso mismo le pasó a Macri.

De hecho, yo me reuní con Macri en 2020, él quería conocer por qué yo lo había criticado por su gobierno y le dije "Macri, usted y yo tenemos la misma edad, hemos visto los mismos procesos políticos y económicos, y no entiendo cómo a usted en el siglo XXI se le ocurre repetir el plan económico de Videla y Martínez de Hoz que estaba predestinado para el más absoluto de los fracasos".

Entonces ahora yo escucho que Milei, después de deleitarse con el liberalismo y que no haya cosas artificiales y cambio libre, va a poner a Sturzenegger en su equipo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cambió de opinión Sturzenegger o quiere ir de vuelta con esos manejos artificiales en las finanzas públicas argentinas? Entonces por eso, yo lo impugno a él, como impugno a otro funcionario que está dando vuelta por ahí, que es Caputo, el que era ministro del financiamiento de Macri, que es el que fue al exterior y dijo 2denme plata, total es barata la tasa", y cuando tuvo que renovar esos préstamos, Argentina entró en default, que fue el último año de Mauricio Macri: default y reperfilamiento. Y después dice "no, vamos a evitar una catástrofe, vamos al Fondo Monetario, que nos preste plata, así los vencimientos de deuda los vamos a pagar". Y ahí vino Dujovne con el Fondo Monetario.

Federico Sturzenegger

¿Y qué pasó además? La plata del Fondo Monetario la usaron para vender dólares baratos en el mercado, para que los interesados en concretar y cerrar el negocio de la bicicleta financiera, que fue el gobierno de Macri, como bicicleta financiera fue el gobierno de Videla y Martínez de Hoz, se pudieran libremente y con ganancia de la Argentina. Con lo cual, yo te digo, como persona del sistema financiero, basta de enjuague financiero, basta de corrupción financiera. No hagan más estas cosas, porque después la deuda queda en cabeza nuestra. Los que hacen el negocio se van y salen gananciosos.

Que no repita esto, que no haga esto Milei. Tiene carta blanca para hacer un buen gobierno. Tiene apoyo, ganó bien, balotaje contundente, pero ¿a dónde va a ir eso? Espero que no repita lo mismo de Macri en el año 2015. Lo veo a Macri asociado a él y yo no simpatizo mucho con la figura que veo hasta ahora. De todas maneras faltan 18 días. A todas las personas hay que dar la posibilidad de que se reivindiquen haciendo una cosa distinta de los desastres que hicieron en el pasado mediato. Así lo veo.

