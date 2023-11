Axel Kicillof, al filo de la veda: "Milei nos ofrece la dimensión desconocida para la provincia"

Casi como una cábala, el gobernador bonaerense Axel Kicillof dio una entrevista este viernes por la mañana, una hora antes de que comience la veda electoral, para pedir el voto a Sergio Massa. Dijo que "lo otro (en relación a Javier Milei) nos ofrece la dimensión desconocida para nuestra provincia".

Kicillof visitó el programa Mañana Sylvestre (Radio 10) como había hecho antes del comienzo de la veda de las elecciones generales. Repasó sus recorridas por la provincia para llevar como mensaje que se trata de "una elección importantísima, decisiva, por lo que estamos convenciendo de que la única salida que hay es que Sergio Massa sea presidente".

"Además de lo que uno observa, que son ideas contrarias a la igualdad de oportunidades, a la justicia social, ayer escuchaba a Sergio hacer las cuentas de lo que significa para un jubilado que los proyectos de Milei se empiecen a aplicar", manifestó el gobernador provincial.

En esa línea, insistió con que "existe un riesgo para los y las bonaerenses que se pronunciaron por políticas que van a contramano de lo que plantea Milei".

Kicillof cuestionó promesas como la suspensión de la coparticipación, la obra pública y la privatización de la salud y la educación pública. "Nosotros somos la locomotora industrial del país y (Milei) no entiende cómo es el comercio internacional", apuntó. "Milei quiere tener otra pasantía, ahora de Presidente", lanzó el gobernador, en relación con la fallida pasantía del economista libertario en el Banco Central.

Durante la entrevista, Kicillof defendió la construcción de escuelas. Dijo que actualmente están en obra 160 nuevos edificios, pero advirtió que eso "es parte con fondos nacionales". "Olvídense de más escuelas en la provincia si gana Milei. Y no es una amenaza, es simplemente la sensatez y la responsabilidad de uno de explicar que en la provincia de Buenos Aires tenemos la obligación de creer que lo que Milei dice que va a hacer es lo que va a hacer", dijo.

Axel Kicillof, votando en La Plata el 22 de octubre.

"Cuando a un economista no le entendes es porque te quiere joder"

Además, Kicillof se expresó "muy enojado" con las expresiones técnicas de Milei. Citó a Jauretche, que decía "cuando a un economista no le entendés nada es porque te quiere joder".

En ese aspecto, habló del arancelamiento de la educación. "Hay que ser desalmado para decir que los pibes de barrio van a tener que pagar con su familia el voucher. Es un razonamiento de un economista cuadrado decir que nada es gratis, que alguien lo paga, o que 'me estás obligando a pagarle a alguien la educación y yo no quiero'. Es un razonamiento no solo egoísta, individualista, sino también falso", opinó.

"Todos los países cobran impuestos para llevar adelante y desarrollar tareas que no puede hacer un privado. Defensa, Diplomacia, cuestiones de soberanía, equidad y mejor distribución de la riqueza. El sistema impositivo tiene un rol distributivo", manifestó.

Y ejemplificó: "Cuando un pibe va a la escuela y no la podía pagar su familia, va gratis, lo que se busca es que con esos saberes que gana aporte al país en su conjunto, siendo un ingeniero, un abogado, un médico, muchísimo más que lo que no pudo pagar su familia como arancel. Entonces es mentira que es gratis. Lo paga con la contribución que hace al país, al bienestar general. Hay 400 mil estudiando en universidades del conurbano: 80% son primera generación de universitarios".

"Para los que creen que Milei no va a poder aplicar esas políticas: están votando a un presidente para que no haga lo que quiere hacer. Vamos a una situación de encerrona. No lo dejaríamos hacerlo no, o intentaríamos, porque no estamos de acuerdo, sino en defensa de los pibes y pibas que necesitan salud pública, educación pública, de los mayores que necesitan medicamentos gratis", dijo.

Sergio Massa entrando al colegio Carlos Pellegrini de cierre de campaña.

"No es que esto ocurre en una mesa. Ya hemos visto como actúa la derecha para imponer estas políticas de ajuste. Este es un país presidencialista: si el presidente es Milei va a tener los atributos para hacer como hizo Macri con los decretos. Lo denunciamos, votamos en contra. El FMI no lo mandó al Congreso, lo firmó y lo mandó el. Entonces el daño que se puede hacer es muy riesgoso", amplió.

"No termina la campaña hasta que Massa sea presidente"

"No termina la campaña hasta que Massa sea presidente. Es crucial para cumplir lo que prometimos. Fue una campaña con muchísima participación, micromilitancia", destacó.

Kicillof también señaló las contradicciones del candidato de La Libertad Avanza. "Milei está en una etapa de traicionar a su electorado original. Todas las propuestas desastrosas, pero que pretendían ser originales, eran medio de shock. Ahora no. Después lo de la casta: criticó a Macri, a Bullrich y ahora está con ellos", dijo.

"Estamos viendo una cantidad de declaraciones, presentaciones, después de dos elecciones, donde no hubo hechos de falta de transparencia, denuncia. Trataron de instalar en La Plata que hubo algo irregular por una necesidad nacional, las actas de todos los fiscales coincidían con las de la urna y la de la Justicia. No había nada", dijo respecto del supuesto fraude que intenta instalar La Libertad Avanza.