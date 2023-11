Los castos de Javier Milei

"El electo presidente usó la expresión “casta” para referirse a la dirigencia política que tenía diversos beneficios y se enriquecía a espaldas de la sociedad. El concepto remite a la India y a su particular organización social. Sin embargo, hay otra definición de casta que, quizás, se aplique a esta primera imagen que da el gabinete de Milei. Casta, casto, usado como adjetivo, alude a virginidad, a abstención e inexperiencia", comentó Jorge Fontevecchia en el comienzo de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del martes 21 de noviembre.

Lo que empieza a revelarse del gobierno que se viene es la suma de dirigentes “castos” en este sentido, sin un trayecto en la vida pública y burocrática del Estado, junto a otros que sí han pasado por diversos gobiernos, especialmente el de Mauricio Macri. Los trascendidos llegan a una configuración precisa del nuevo gabinete, pese a que el presidente electo dijo ayer que hasta el 10 de diciembre no habrían anuncios de nuevos cargos.

Las versiones y confirmados hablan del siguiente equipo: Jefe de Gabinete: Nicolás Posse. Secretaria de Gobierno: Karina Milei. Canciller: Diana Mondino. Ministerio de Economía: Federico Sturzenegger. Banco Central, Emilio Ocampo que tendrá la particular tarea de cerrarlo. Ministerio del Interior. Guillermo Francos. Ministerio de Infraestructura: Guillermo Ferraro. AFIP: Ramiro Marra. Anses: Carolina Píparo. AFI: Miguel Angel Toma. YPF: Horacio Marín.

Según Carlos Pagni “quien estará a cargo de YPF se llama Horacio Marín, es un hombre con mucha trayectoria en el mercado de los hidrocarburos, de la energía. Milei ya le ofreció el cargo, también se lo ofreció Eduardo Rodríguez Chirillo, que sería el encargado de Energía. Y, probablemente, Marín llevaría para el área de finanzas de YPF, que es crucial, a Matías Tamburini, un experto que en su momento tuvo responsabilidades en Estados Unidos en el Deutsche Bank”.

Ministerio de Defensa: Germán Montenegro. Ministerio de Justicia: Cúneo Libarona. Ministerio de Energía: Eduardo Rodríguez Chirillo. Capital Humano: Sandra Pettovello. Este ministerio absorbería las siguientes secretarías que antes eran ministerios. Secretaría de Educación, en la que va a estar Martín Krause. Secretaría de Trabajo que estará dirigida por Gustavo Morón. Secretaría de Cultura, con Leonardo Cifelli, y Secretaría de Agricultura con Fernando Vilella. Además estará Daniel Salamone en el CONICET y Cristian Ritondo sería el presidente de la Cámara de Diputados aunque también suena el nombre de Florencio Randazzo.

El electo presidente se refirió a algunos de estos nombres en los últimos días, lo cual sirve como reflejo de algunos de los aspectos centrales de sus biografías. “Nicolás Posse es el que está coordinando los equipos técnicos, tiene una inteligencia extraordinaria, una gran honestidad y es muy ordenado, como tiene que ser el jefe de Gabinete”, describió Milei hace un mes.

Nicolás Posse es ingeniero, recibido en la Escuela Universitaria de Buenos Aires y con estudios de posgrados en la Universidad de Cambridge. Milei y Posse se conocen porque ambos trabajaron en la Corporación América de Eduardo Eurnekian, más precisamente en el Corredor Bioceánico Aconcagua. Durante este tiempo, desarrollaron una amistad sólida que trascendió lo meramente laboral. La única experiencia política de Posse hasta ahora fue coordinar los equipos técnicos de la campaña de Milei.

Por su parte, Guillermo Francos, futuro ministro del Interior. se refirió a la convertibilidad en una entrevista con Periodismo Puro: “Se podría mantener (la convertibilidad) si el Gobierno no hubiera incrementado el gasto público. Si se seguían las reglas de la convertibilidad, con déficit cero y todo lo que no permitiera que se emitiera moneda, el resultado era otro”, explicó.

Francos hasta agosto de este año era funcionario del Gobierno de Alberto Fernández. Era representante de Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo. En los ochenta estuvo al frente del Partido Federal, apoyó al radical Angeloz contra Menem y luego se sumó al Gobierno del propio Menem.

Fue funcionario provincial de Daniel Scioli como presidente del Banco Provincia y en 2015 participó de la campaña presidencial del ex candidato, desde la Fundación Acordar, un think-tank que colaboró activamente en la campaña y en el que también prestó asesoría Javier Milei. La carrera oscilante de Francos le haría propietario del mote de “casta”, pero evidentemente algo de casta es necesario para ganar unas elecciones y aún más organizar un Gobierno.

Francos también trabajó para Eurnekian, fue presidente del Aeropuerto Argentina 2000 y de la línea aérea LAPA. Vale mencionar que mientras Milei insulta a Alfonsín, Francos lo considera un presidente extraordinario. “Se encontró con un país que salía de un proceso militar terrible y sangriento. Siempre lo admiré como líder”, contó el funcionario, caracterizado por su mesura y tranquilidad.

Sandra Pettovello es una suerte de súper ministra de Capital Humano: “La ayuda social va a ir directamente a las personas, aunque nosotros no hayamos roto este tejido social, tenemos una metodología diferente”, explicó.

Guillermo Francos ​

Esta ministra tiene un costado mediático que se remonta a la época de los ‘90. Su matrimonio y posterior separación con el actor Pablo Rago tuvo momentos que quedaron registrados en revistas y hay apariciones televisivas en los programas de chimentos que aún se pueden rastrear en Youtube.

Por otro lado, podemos decir que Sandra Pettovello forma parte del círculo de confianza de Javier Milei. La candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires acompañó al libertario en las actividades más importantes de los últimos meses y hasta integró un selecto grupo de colaboradores que participaron en la preparación de los debates presidenciales.

Pettovello es la vicepresidenta de la Ucedé en la Ciudad de Buenos Aires. Estudió Periodismo en la Universidad de Belgrano y Ciencias de la Familia en la Universidad Austral (una carrera de dos años que, de acuerdo a la información de la universidad, aborda las cuestiones familiares con un punto de vista interdisciplinario y "desde una perspectiva holística y socioecológica").

Además, cursó estudios de posgrado en Políticas Familiares en la Universidad Internacional de Catalunya y en su sitio personal enumera una larguísima cantidad de cursos de una amplia variedad de temas, que van desde la "neurosicoeducación" hasta el foundraising para organizaciones y el reiki.

Es interesante que si bien tendrá un rol central, hasta ahora dio muy pocas declaraciones. Su ministerio es el que encierra muchas de las polémicas alrededor del programa de Gobierno de Milei como los vouchers para la escuela pública y la eliminación de las indemnizaciones por despidos sin causa.

El Banco Central y Emilio Ocampo, un aspecto fundamental para Milei

Una de las medidas más polémicas del libertario tiene que ver con el cierre del Banco Central. Y Emilio Ocampo habló al respecto: “Soy la persona que tiene que durar menos en su cargo, no queremos eliminar el peso sino darle a los argentinos la opción de que elijan qué moneda van a querer usar”, expuso.

Ocampo también es una persona peculiar. Como primera curiosidad podemos mencionar que viene de una familia patricia muy importante en nuestro país. Desciende de Manuel Aguirre, quien negoció en Estados Unidos el reconocimiento de la independencia argentina y consiguió los barcos para la campaña de San Martín de Chile a Perú.

Más tarde, acompañó a Bernardino Rivadavia, que lo designó al frente del Banco Nacional. En ese gobierno nació la deuda externa con el empréstito de Baring Brothers. Ocampo además es pariente de dos figuras centrales de la cultura argentina: Victoria y Silvina Ocampo.

Emilio Ocampo

Emilio Ocampo se graduó en Economía en la UBA y tiene un máster en Chicago. Escribió junto a Nicolás Cachanosky el libro “Dolarización: una solución para Argentina”, que fue elogiado por varios próceres del liberalismo como Benegas Lynch hijo y a través de estos elogios su nombre llegó a Javier Milei.

Trabajó en los Estados Unidos como ejecutivo del Chase Manhattan, Salomon Brothers y Morgan Stanley. De vuelta en la Argentina, fue director del Centro de Estudios de Historia Económica de la Universidad del CEMA y miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso, otro think-tank neoliberal, en el que figura Manuel Solanet, otro exfuncionario de la Dictadura. Otra de las curiosidades de este personaje es que plantea que “el considerar a San Martín el padre de la Patria es un mito”.

Defendió a Cóppola, estuvo preso y conoce las entrañas de la Justicia: quién es Mariano Cúneo Libarona

Es interesante que el criterio que prioriza Milei en el armado del Gabinete es el de la confianza, ya que tiene cerca a familiares y amigos con los que ha trabajado durante muchos años. Pero, salvo Francos, hay poca experiencia política y en gestión pública. Esto contrasta con otros criterios como el gabinete de CEOS de Macri o el mix político y académico del primer Gabinete de Alberto Fernández. De todas maneras, en ninguno de los casos había demasiada experiencia en la administración de lo público.

La economista Diana Mondino, quien será canciller, es una visitante frecuente de este programa y tuvo su primer traspié con la declaración sobre Malvinas. “Bajo ningún punto de vista dejaremos de respetar los derechos de los nacidos en las Malvinas porque son ciudadanos argentinos”.

En relación al Ministerio de Justicia, podríamos decir que Milei también recurrió a la casta con el mediático abogado penalista Mariano Cúneo Libarona, quien empezó su incursión por los medios de comunicación con su defensa de Guillermo Cóppola en el conocido caso del jarrón con droga, en la década del 90. Estuvo preso un mes en el marco de la "causa AMIA" y fue abogado en los casos de la Time Warp y los Cuadernos de Centeno. Hace algunas semanas opinó acerca del Caso Vialidad. “No está probada la intervención de CFK en el hecho y tampoco que haya habido asociación ilícita”.

La ex candidata a gobernadora, Carolina Píparo, fue elegida como la futura titular del Anses y en los últimos días tuvo una declaración un tanto polémica. “El sistema de salud está privatizado: el que no paga los medicamentos no lo puede tener hoy”, sostuvo.

“Aún no se sabe si las negociaciones con Macri y Patricia Bullrich pueden modificar alguno de estos nombres, pero lo que se ve es que, por ahora, Milei está priorizando un armado de gente cercana, más que una integración de Gobierno de coalición. Castidad, en cuanto a experiencia en la cuestión pública y casta, son dos características que pueden observarse en lo que se anuncia como un gobierno que llega para aplicar una política de shock”, cerró Fontevecchia la columna editorial.

