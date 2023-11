El primer lunes de Javier Milei como presidente electo comenzó de la manera más esperada: dio reportajes con algunos medios que le consultaron si efectivamente iba a hacer lo que dijo que haría a lo largo de su campaña. Entre todas esas promesas de campaña hay una ola privatizadora de empresas del Estado. Sin embargo, con Aerolíneas Argentinas, por lo menos por ahora, hay una idea intermedia que sigue la línea de "achicar el gasto" pero que no contempla exactamente venderla, sino "dársela a los empleados".

Los que rodearon y asesoraron a Milei durante su campaña, como Darío Epstein, ya habían reconocido en una entrevista que la intención con la empresa aeronáutica del Estado era que tenga una autogestión, aunque sumándole una política de "cielos abiertos" que aumente la competencia.

Hoy Milei dijo a radio Rivadavia que planea "entregársela a los empleados y que ellos mismos hagan la depuración" y que la compañía compita libremente. Esto lo justificó al considerar que "el personal de Aerolíneas es muy calificado" y que "el problema es la contaminación política".

"Aerolíneas Argentinas tiene un personal muy calificado y unidades de negocio rentables. Hay que dejársela a los empleados. En un contexto de aumento de la competencia, los propios empleados van a expulsar a los que se dedican a hacer política en lugar de trabajar", dijo Milei en diálogo con Luis Majul en El Observador.

Respecto de posibles aumentos de tarifas de los viajes, aseguró que "aparecerán otras empresas" y que "volverán las low cost". "En todo el mundo funciona así. Vas a Europa y viajar por Europa es un chiste. Vas a Estados Unidos y viajar adentro de Estados Unidos es un chiste", manifestó, y deseó que "venga la línea aérea que quiera venir, esto es algo natural para un liberal".

En esta línea, elogió la gestión de "Cielos Abiertos" del ex ministro de Transporte de Macri, Guillermo Dietrich, quien podría terminar a cargo de esta área nuevamente. "No he tenido la posibilidad de hablar con él, pero he tenido una opinión positiva de su desempeño", contó hoy en radio Mitre.

"Cielos abiertos" refiere al mantenimiento de acuerdos bilaterales o multilaterales de transporte aéreo civil según los cuales se liberalizan los mercados del transporte aéreo de los países firmantes y se minimiza la intervención gubernamental en los servicios de pasajeros, carga y combinados, ya sean regulares o chárter.

Según el ministro de Transporte, Diego Giuliano, la Argentina tiene "cielos abiertos", pero en el sector postulan que los subsidios a Aerolíneas Argentinas van en contra de una competencia en igualdad de condiciones.

Asimismo, desde Aerolíneas Argentinas vienen destacando su política de reducción de gastos, destacando que de los $40.000 millones de pesos presupuestados del Estado, solo terminaron recibiendo $6000 millones, correspondientes al año 2022.

En tanto, consultado sobre la reapertura del aeropuerto de El Palomar -inaugurado en épocas de Dietrich y asociado a la operación de las low cost- Milei dijo que eso será eventualmente decisión de las empresas y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).

Privatización de empresas del Estado

El presidente electo ratificó que privatizará la empresa YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) y los medios de comunicación públicos. También aseguró que "todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”.

Sobre la compañía estatal ligada a la exploración y explotación de energía, comentó que "lo primero que hay que hacer es recomponerla". "Desde que (Axel) Kicillof decidió estatizarla, el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga menos que cuando se la expropió".

Milei también aclaró lo que había adelantado en la campaña: la privatización de la TV Pública, Télam y Radio Nacional. De hecho, días antes del balotaje, donde el flamante presidente electo venció al postulante del oficialismo, Sergio Massa, fue confirmada por Lilia Lemoine, una de las diputadas nacionales electas de su espacio.

