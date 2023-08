La victoria de Javier Milei en las PASO lo pusieron tanto a él como a su espacio La Libertad Avanza en la lupa de todos, especialmente para conocer los detalles de su plan económico, en medio de una crisis inflacionaria. Es por eso que comenzó a sonar el nombre de Darío Epstein, uno de los nuevos miembros del Consejo de Asesores Económicos del candidato liberal/ libertario que ocuparía un rol clave. Se trata de un ex funcionario menemista, experto en cuestiones financieras y bursátiles que estuvo detrás de algunas privatizaciones de empresas estatales que se llevaron adelante en la Argentina durante los años 90.

Fue en junio cuando, en diálogo con PERFIL, el analista financiero contó que selló su adhesión a la causa en una reunión de cuatro horas con el ahora candidato a presidente en la que se discutieron los principales lineamientos del programa por etapas que implementaría de consagrarse ganador de los comicios presidenciales.

Epstein ahora integra el equipo de consejeros del diputado nacional conformado por el ex ministro de Economía Roque Fernández y el ex Secretario de Política Económica Carlos Rodríguez. Ambos también ejercieron los respectivos cargos durante la presidencia de Carlos Menem.

Javier Milei incorporó a un ex funcionario del menemismo a su equipo de asesores

Qué hacer con el dólar

Días después del resultado de las PASO, el contador recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA) abordó la volatilidad del dólar y en su impacto en los diferentes sectores de la sociedad: “El dólar se fue de 500 pesos a 730 pesos. ¿Quién perdió? Todos los que no tienen dólares. Cuanto menos capacidad de ahorro en dólares tenés, más perdés.”

Javier Miley y Darío Epstein

“No va más esto, porque lo que hacés es, aún cuando te hacés el progre, estás matando al que menos tiene. Nosotros lo que queremos es invertir esa situación, que el que quiera trabajar, el que se quiera romper el lomo, no esté preocupado por lo que va a hacer la microeconomía o el presidente de turno, que sea normal. Es más, si puede no saber quien es el ministro de Economía, mejor”, explicó el director de la consultora Research for Traders.

Este miércoles 16 volvió a usar su Twitter como analista financiero y habló de una estafa por el valor real del dólar: “Vuelvo a mi rol de analista: Con el MEP en 650 (presos) y la tarjeta UALA que te permite retirar en 670, el blue en 780 es un negocio de vivos! Es una estafa! Otra vez se aprovechan de la gente común”.

Consultado por PERFIL meses atrás sobre el plan de dolarización que propone Milei, aseguró que "para dolarizar, se precisan 35 mil millones de dólares. Ese es el primer escollo. Sin ese monto, una dolarización limpia es muy complicada".

Darío Epstein, el nuevo asesor de Milei: "Una chispa puede disparar la hiperinflación"

Y contó que lo que dialogó con el líder de LLA fue que "si bien creo que es un objetivo de él inmediato, lo que surgió de la charla es que su prioridad en el día uno es bajar el gasto público en un 5% del Producto Bruto Interno (PBI). Esos cinco puntos no son caprichosos. Juntos, son el déficit operativo más los intereses que se pagan por la deuda. Si se logra ese equilibrio bajando cinco puntos, tenés margen de maniobra".

“Escuché a (Horacio Rodríguez) Larreta decir que si dolarizamos el dólar vale 3.000 pesos, lo escuché a (Hernán) Lacunza decir lo mismo. Vamos a ser claros, nosotros tenemos que empezar bajando el gasto público. Ya tomamos algún contacto con algunos bancos y algunos organismos multilaterales, que, en caso de que hagamos los deberes que nosotros proponemos, podríamos llegar en 6, 8, 10, 12 meses a juntar los dólares necesarios para hacer una convertibilidad”, expresó Epstein.

Ajuste del Estado: ¿Qué haría Milei con Aerolíneas Argentinas?

Asimismo, Epstein manifestó que la idea de bajar el déficit cinco puntos surgiría con una reforma del Estado que implicaría reducir el gasto público e impuestos, atado a una reforma laboral.

"Caída 5% del déficit. Es necesario eliminar regulaciones para facilitar que la gente pueda trabajar, comerciar y abrir mercados. Rápidamente reforma laboral para adelante y precisas una apertura comercial unilateral. Eso implica eliminar muchas de las distorsiones actuales de precios. Y ahí pongo dolarización también. Argentina hoy tiene totalmente cerrado el acceso a los mercados internacionales de deuda. A ningún precio. Ni al 50% de tasa anual. No tiene acceso. Entonces tenés que reinsertarte si querés fondos".

Sin embargo, destacó que a pesar de que el diagnóstico es de que "hay muchos planes sociales", la situación crítica del país obligaría a mantenerlos en una primera instancia de gobierno: "Milei apunta a bajar la obra pública, a algunos subsidios, a reducir los ministerios y pasar a ocho, a jubilaciones de privilegio y a las empresas públicas que tienen un déficit muy grande. Me dijo que sobra mucha gente en el Estado y hay muchos planes sociales. Pero cuando sea presidente, si tenemos un 50% entre pobres e indigentes dijo que no puede entrar con un hacha a sacar gente. No es su prioridad entrar y hachar gente del sector público ni cortar los planes sociales desde el día uno porque entiende que ante una crisis económica, es necesario".

Darío Epstein: "Para dolarizar harían falta 35 mil millones de dólares"

Por otro lado, Epstein dijo meses atrás que dentro del gasto público están las empresas del Estado como Aerolíneas Argentinas: "Ahí tenés un 1% del PBI de déficit anual. No sé si la palabra es privatizar o cerrar. Claramente es un tema a resolver. No se puede seguir subsidiando empresas deficitarias. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Son temas que hay que resolver".

“Él se la quiere dar a los empleados, porque cree que la van a hacer eficiente. Él realmente cree que hay buenos empleados en Aerolíneas Argentinas y que está lleno de ñoquis y de gastos políticos”, dijo el especialista en mercado de capitales, quien estuvo involucrado en varias de las privatizaciones de empresas estatales que se llevaron adelante en la Argentina durante los años 90.

Por último, con relación al Banco Central, Epstein explicó que la intención no es cerrarlo en su totalidad, sino reducir su rol en la emisión de dinero para financiar al Estado: “El Banco Central tiene otras funciones, tiene la función de superintendencia de entidades financieras, el que tiene las cuentas con Basilea, o sea, lo que queremos hacer es reducir su rol.”

La carrera de Epstein

Epstein es contador público de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y detenta un Master de Administración de la Universidad de Michigan. En 1992 fue designado como titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), cargo que ejerció hasta finales de 1994.

"Darío se suma al consejo desde su expertise financiera. A partir de los desafíos financieros que dejará planteado el actual gobierno, y sumada a mi férrea convicción de terminar con la inflación y extirpar el riesgo de hiperinflación, profundizaremos los trabajos en términos de avanzar hacia la dolarización", fue lo que dijo Milei cuando sumó a Epstein a sus asesores.

El currículum vitae de Darío Epstein en el mundo de las finanzas y la economía es extenso. A lo largo de las últimas tres décadas y media, el elegido por Milei desempeñó funciones tanto en el sector privado como en el ámbito público.

Durante ese período y hasta 1999 inclusive, el referente financiero intervino en los distintos procesos de desnacionalización que pasaron a manos privadas decenas de empresas estatales y marcaron a fuego la era menemista.

Más allá de ese paso por el Estado, el consultor desarrolló la mayor parte de su carrera en la esfera privada. Citibank, Booz Allen Hamilton, Banco Mayo Cooperativo Limitado, Banco de Credito y Securitizacion son solo algunas de las empresas en las que trabajó.

En 2007 fundó Research for Traders, una consultora dedicada a brindar asesoramiento y análisis independiente de los mercados de capitales de América Latina.

