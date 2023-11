Milei dijo que "no hay ninguna reunión prevista" con el presidente y que la responsabilidad hasta el 10 de diciembre es de Fernández y Massa

Tras la victoria de Javier Milei en el balotaje sobre Sergio Massa, se esperaba que este lunes se reuniera con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada para iniciar la transición. Sin embargo, desde la Oficina del Presidente Electo, informaron que "hasta el momento no hay ninguna reunión prevista" entre el mandatario saliente y el dirigente de La Libertad Avanza (LLA). Sumado a esto, recordaron que la responsabilidad del gobierno hasta el 10 de diciembre es de Fernández y de Massa.

"Queremos informar que hasta este momento no hay ninguna reunión prevista entre el Presidente Alberto Fernández y el Presidente Electo Javier Milei", notificaron a través de un comunicado difundido en redes sociales. La expectativa recae en qué pedirá el libertario al presidente para comenzar la "transición". El equipo de Milei quiere tener los números finos de la gestión. En ese sentido, Massa no estará en la reunión, pero sí se presentarán Raúl Rigo, secretario de Hacienda, y Miguel Pesce, presidente del Banco Central.

Asimismo, en el comunicado manifestaron que hasta la asunción de Milei, que será el próximo 19 de diciembre, "el Presidente Alberto Fernández y el Ministro de Economía, Sergio Massa, son los responsables constitucionales de la situación de los argentinos". La aclaración tuvo lugar luego de que el excandidato de Unión por la Patria (UxP) manifestara tras reconocer su derrota que a partir de este lunes "la responsabilidad de dar certezas sobre el funcionamiento económico" será del presidente electo.

Otro de los puntos clave del comunicado es que no realizarán ningún anuncio sobre cómo estará conformado el Gabinete hasta el próximo 10 de diciembre. "Desde la Oficina del Presidente Electo queremos informar que no habrá ningún anuncio de nombramientos respecto a cargos del futuro gobierno hasta el día de la asunción", indicaron al respecto. No obstante, esta mañana el economista adelantó algunos nombres:​ Mariano Cúneo Libarona será el ministro de Justicia y Sandra Petovello estará al frente de Capital Humano.

Sumado a esto, detallaron que el libertario mantuvo "desde horas tempranas de la mañana" conversaciones telefónicas con dignatarios extranjeros "que se comunicaron con el fin de expresarle su apoyo al nuevo Presidente". "El Presidente Electo ratificó el deseo de trabajar en defensa de la democracia y el comercio libre con todos los países del mundo", subrayaron.