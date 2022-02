​—¿Qué creés que terminará pasando con el acuerdo con el FMI?

—En el FMI fueron cambiando las cosas, si hablabas con los funcionarios hace un par de meses, no querían saber nada. La Argentina tenía una historia tortuosa con el FMI de incumplimientos y les ha costado mucho a los propios funcionarios que se han involucrado en ellos. En las últimas semanas hay una bajada de línea más política de que algún tipo de acuerdo se va a tener que lograr. Creo que un entendimiento va a haber.

—Si hoy fueras diputado como lo fuiste en su momento, ¿votarías a favor?

—No, pero no porque no piense que Argentina no va a estar mejor con un acuerdo. Lo que haría es obligar al kirchnerismo a asumir su responsabilidad de gobierno, asumir de cara a la sociedad la conveniencia de esto. Este es un programa que implica endeudamiento con el FMI. Y lo que no se puede permitir una fuerza como JxC es que parte del bloque no lo vote. Entonces, como no hay ninguna garantía de que no aprieten el botón de no en el momento de la votación, lo que haría es, más allá de que uno entienda que es bueno el acuerdo para la Argentina, diría que se votaría en contra y eso los obligaría a juntar las voluntades para que todos ellos asuman la responsabilidad de votarlo a favor. Entonces no le dejaría ningún resquicio para que ningún pícaro no asuma la responsabilidad de transmitirle a la sociedad que hay circunstancias en las cuales el default no es bueno. Que este tipo de acuerdos es conveniente hacerlo. En última instancia, son las mismas motivaciones que tuvo Mauricio Macri en 2018. Ese sería mi planteo, que es más político, obviamente. La Argentina está mejor con un acuerdo.

—En una nota publicada en PERFIL dijiste: “Acaba de nacer el plan macrista de Alberto” a partir de la propuesta de acuerdo con el FMI.

—Cuando Martín Guzmán presentó algunos lineamientos básicos de ese programa pensé: esto es lo mismo que habíamos hecho nosotros en 2015, que es una convergencia gradual del déficit y la idea de que el déficit no lo querés reducir de golpe. Reducir las transferencias que el Banco Central le va a hacer al Tesoro, lo cual eventualmente es lo que te va a permitir reducir la tasa de inflación. Y los números están casi iguales, en lo fiscal. Los números eran idénticos prácticamente en lo monetario. Los números de Guzmán eran más agresivos, lo cual quiere decir que en el interín va a haber un endeudamiento que va a tener que tomar el Gobierno según este programa. Me pareció que en líneas generales era exactamente lo mismo que había planteado el macrismo y de ahí, esa denominación de que empezó el plan macrista Alberto. Hay que ver si se cumple.

Sturzenegger: "El mayor costo es la destrucción de la confianza en el gobierno argentino por reestructurar una deuda que se podía pagar" (FOTO SERGIO PIEMONTE)

—¿Cómo evaluás la gestión de Guzmán?

—No la evalúo bien por dos motivos centrales. Primero, porque él ha tomado un rol muy acotado, se ve más como un secretario de Finanzas, y se ha abocado con total energía al tema de la deuda. Mientras tanto, ha habido errores en el funcionamiento de la economía. La regulación macroeconómica, la estructura tributaria, el manejo de la pandemia etc., de las cuales él ha tenido una parte, donde yo creo que el Ministerio de Economía tenía cosas para decir. Entonces veo un ministro de Economía sumamente ausente del debate económico en todo, excepto la deuda. Él tomó la deuda con los privados por aproximadamente 100 mil millones de dólares y logró una quita del 50%. Entonces, creo que él se va a dormir y dice le ahorré a Argentina 50 mil millones de dólares. Es cierto, pero ese tipo de cosas no son gratuitas. Si pensamos en Grecia, cuando fue a reestructurar su deuda, era un pasivo de 180 puntos del PBI, cuando Guzmán va a reestructurar 100 mil millones para un pasivo del 25% del PBI. Entonces, los costos que vas a asumir de esa reestructuración son para una ganancia que está acotada, a diferencia de los griegos, que como ves es muy superior. Ahora la pregunta es: ¿la deuda argentina se podía pagar? Y para contestar esa pregunta los economistas miran dos variables, la tasa de crecimiento de la economía y la tasa de interés que paga la deuda. Si la economía crece el 10% y la tasa de interés es 1%, no pasa nada porque la economía va creciendo mucho más rápido y esa deuda se va casi diluyendo en relación al tamaño de la economía. La tasa que paga la deuda promedio de la Argentina es 5%, según números oficiales del Ministerio de Economía. Macri emitió deuda también a tasas relativamente bajas, del 5%. El valor de la economía en dólares crece en 4%. Lo que ves es que estás muy cerquita. El superávit primario que necesitás para que la deuda se estabilice es muy chiquitito. Cuando dicen “la deuda no era pagable”, no tiene ningún asidero. Es relativo a los números de costo de la deuda, tamaño de la deuda y crecimiento de la economía. Tenías una deuda que era sustentable, con un pequeño superávit primario y Macri prácticamente dejó el superávit. Cuando el mercado dice “este señor me reestructura esta deuda que puede pagar”, es muy diferente a que “me reestructura una deuda que sé que no puede pagar”. ¿Por qué no querés pagar una deuda que podés pagar? Porque querés a este grupo que son los bonistas, los acreedores de la Argentina, en el lugar de enemigos. El populismo siempre necesita tener un enemigo contra quien pelear. Es un fracaso de esa reestructuración. Es un fracaso importante, porque ese costo del capital para la Argentina permea todo el resto de la economía. En un estimado de cuál ha sido el costo para la Argentina, el mayor es producto de la destrucción de la confianza en el gobierno argentino por haber reestructurado una deuda que se podía pagar. Punto número uno: ¿cuánto de ese ahorro lo pagaron los argentinos? Pongámosle la mitad por tirar un número más o menos. Si lo que te preocupa es el bienestar de los argentinos, en realidad se ahorran 25 mil millones. ¿Cuál es el impacto del mayor costo de financiamiento sobre el valor del capital privado, o sea, sobre el resto de la economía y el costo de 120 mil millones de dólares?: lo hemos visto, todos los activos argentinos se han desplomado en valor. Resulta que los costos superaron holgadamente los beneficios. Porque la Argentina no tenía un problema de poder pagar. En todo caso tenía un problema de liquidez.

—Y respecto del FMI, el hecho de que vencieran 20 mil millones de dólares por año.

—La lógica que hubo en 2018 de eso era que básicamente tenías un problema de liquidez. Iba a ser una convergencia fiscal, reordenar la trayectoria fiscal, ibas a recuperar la confianza y a los dos años emitir deuda privada para pagarle al FMI. Tomabas del Fondo para pagarles a los bonistas para evitar un default, que el Gobierno también dice que no está bueno tener un default. La Argentina ordenaba su situación fiscal y después hacías la operación reversa.

—En medio de la pandemia, ¿creés que la Argentina hubiese podido seguir el mercado privado y tomar 20 mil millones de dólares para pagarle al FMI?

—No ha habido muchos problemas. Cuando el mercado ve un evento muy fuera de lo común, actúa de una manera muy diferente a cuando ve un evento al que no le encuentra justificativo. Pero incluso el propio FMI hubiera extendido eso. Georgieva ha tenido esta posición.

—¿Pensás que esos vencimientos se hubieran renegociado?

—Se hubieran renegociado, sí. Por ejemplo, si hubieras tenido una situación como el covid, que quizás hacía que no fuera tan factible volverlos al sector privado. No creo que hubiera habido ningún problema con el FMI y quizás incluso con el sector privado. El covid no ha generado un problema de financiamiento importante. Incluso la situación de deuda está mejorando mucho en todos los países del mundo. Venís de hace veinte años con una tasa de inflación muy baja en Estados Unidos. Entonces la manera de que los países empezaron a financiarlo fue con deuda de muy largo plazo en tasa fija en dólares. Así la inflación te licúa el valor de toda esa deuda.

—¿Creés que la inflación a nivel mundial y fundamentalmente en Estados Unidos se va a mantener alta?

—Va a tardar en bajar, más no sea porque has tenido una situación donde la inflación subió relativo a la meta que tiene la Fed del 2% al 7 y medio, probablemente el mes que viene llegue al 8,4 veces la meta. Y la Fed todavía sigue inyectando liquidez en el sistema, entonces todavía no ha reaccionado. Nosotros sabemos que la política monetaria tiene muchos rezagos en funcionar, con lo cual no digo que siga acelerando, creo que va a llegar a 8 y después se quedará ahí, bajará un poco.

—Es una década de una inflación de por lo menos el doble de la década anterior.

—Imaginate lo que le hace a nuestra deuda, que hasta el 5% se está licuando todos los años. Me parece que no hubiera sido un problema.

—Hablamos antes de la deuda que no era con el FMI que renegoció Guzmán. ¿Cuál es tu juicio sobre la renegociación con el FMI?

—Por lo pronto la renegociación con el FMI no es algo muy importante. El problema de la Argentina es que tiene un cepo, que tiene un gobierno que destruye la actividad económica, que está cobrando un impuesto inflacionario del 50%. Entonces vamos a acordar con el FMI, ponele, y al día siguiente nos vamos a levantar de la camita y todo eso va a seguir estando ahí. Las expectativas de la Argentina no van a cambiar por el acuerdo con el FMI si no se encaran cambios respecto a lo que se está haciendo ahora. Si no se encaran, lo del FMI no durará nada. Al día siguiente los problemas siguen estando ahí.

—Ahora, independientemente del marco general, ¿el acuerdo con el Fondo te parece positivo para la Argentina? Estirar la deuda, no pagar durante cuatro años y medio.

—Entre no tenerlo y tenerlo, es positivo, da un marco. Quiere decir que el Gobierno no está totalmente desbocado y que mantiene algún viso de racionalidad en lo que quiere hacer. Pero si eso no se ve acompañado de cosas concretas, no pasa nada.

—Concretamente, el plan implica algunas premisas, ¿te parecen correctas esas premisas?

—Las premisas me parecen correctas, que son una reducción del déficit fiscal y una reducción de las transferencias del Banco Central al Tesoro. Sí, me parece que esas dos cosas están perfectas.

—¿Lo mismo con las tarifas y la reducción de subsidios?

—La sociedad elige autoridades para que decidan el gasto público. La gente dice voy a gastar en jubilaciones, en sueldos del sector público, en aerolíneas, en el previaje, en subsidios a la energía. Ok. El economista no tiene mucho que decir, es una decisión de la sociedad. Lo que queramos gastar hay que financiarlo, no es gratis. Me parece que es muy malo financiar con inflación porque es un impuesto muy distorsionado y muy regresivo. Se va a un equilibrio fiscal donde aumentamos ciertos impuestos para al final subsidiar las tarifas. Entonces proponer bajar el déficit fiscal a cero te compromete a decir lo que gaste lo voy a financiar. El Gobierno va a tener que tomar la decisión en su interpretación del mandato que la gente le dio. Irá definiendo esto que es una decisión política, sobre la cual no siento que como economista tenga que dar una opinión taxativa. Sí creo taxativo decir que eso lo vamos a financiar con impuestos genuinos, vamos a poner la cara ante la sociedad, no vamos a hacerla cobrando el impuesto inflacionario para que nadie se dé cuenta de lo que le estamos sacando a la gente. Eso no me parece correcto. Lo importante es lo otro, es poner la cara y que todo el gasto público la sociedad entienda que se financie con recursos genuinos. Tiene sentido que las tarifas tengan cierta segmentación, que la gente de menos recursos tenga acceso a una tarifa más acomodada dentro de lo razonable.

—Si vamos hacia atrás, ¿había que endeudarse con el Fondo en 2018? Hoy, en retrospectiva, cuando mirás aquella situación, ¿había otra alternativa?

—La verdad es que no muchas en ese momento. El Gobierno había tomado un enfoque gradualista de reducción del déficit. Por distintos motivos tuvo una crisis de confianza. El Tesoro tuvo un problema de financiamiento. Y cuando vos tenés un problema de financiamiento, que no era un problema de solvencia, era un problema de liquidez, de rollover, tomás una decisión: o defaulteo o busco otra persona que me financie. Pero no solo en retrospectiva, un default es la peor de las decisiones, sobre todo con un contexto de deuda totalmente sustentable.

“El peronismo es la defensa de todos los intereses creados, es el conservadurismo más recalcitrante que tiene la sociedad”. (FOTO SERGIO PIEMONTE)

—Tiene un componente político. Recuerdo al presidente Bolsonaro decir que la Argentina había perdido su soberanía porque tenía que recurrir al FMI.

—Coincido con eso, yo también un poco lo he dicho. Eso lo sufrí un poquito en carne propia. Obviamente, cuando le pedís al FMI un financiamiento tan grande, sienten que tienen derecho a opinar sobre el funcionamiento, más allá de que ellos siempre dicen que el programa es propio de los países. No necesariamente pueden llegar a tener las mejores ideas. Así que coincido en que eso no es lo mejor.

—En perspectiva y dado que finalmente se defaulteó, hay que renegociar. ¿Finalmente hubiera sido mejor hacerlo en 2018? Se renegoció la deuda privada y la pérdida del crédito la tuviste.

—La deuda privada que renegoció Guzman creo que es un error que se haya hecho. Pero sé que fue un error que él haya hecho eso. Si Alberto Fernández, en el primer día de su gobierno, hacía la uruguaya, que tenía totalmente disponible el tema de la deuda, no ocupaba un minuto de su agenda. Lo resolvía el primer día de gobierno, lo cual hubiera sido un éxito absoluto, una confianza en el país, un cambio de expectativas. Hubiera sido un derrotero absolutamente diferente.

—¿Debiendo 50 mil millones de dólares más?

—No conviene ser un país que no cumple con sus contratos y que no tiene confianza, porque después se produce el derrumbe del financiamiento, el valor de los activos, menos riquezas, menos empleo, etc.

—El propio gobierno de Macri hizo default de la deuda en pesos.

—Eso fue una situación muy particular en un momento de mucha incertidumbre. Después de las PASO fue una cosa muy coyuntural por las expectativas de lo que venía. Hernán Lacunza lo manejó con bastante responsabilidad, porque perfectamente podría haber emitido los pesos para pagar esa deuda. Como sabemos que la política monetaria tiene sus rezagos, le hubiera dejado un flor de lío al Gobierno en el año 2020. Entonces me parece que actuó con acierto. No es que sea bueno que haya ocurrido.

—A tu juicio, ¿está bien lo que se hizo?

—Lo hizo simplemente para no dejarle una herencia monetaria tan pesada al gobierno que venía. Y después el Gobierno, no bien llegar, podía revertir las expectativas, hubiera normalizado esa situación rápidamente. Podría haberlo hecho y decidió no hacerlo.

—¿No hay ingenuidad en todo el planteo? Las sociedades tienen expectativas y la de la Argentina es que al gobierno de Macri podría sucederlo otro gobierno que fuera de signo contrario, por lo tanto se iba a producir un desacople porque las expectativas iban a ser otras y que finalmente todo cerraba si Macri ganaba desde la perspectiva de Cambiemos.

—No, porque el gobierno que entraba también podría haber dado señales. Es naíf analizar las cosas con el diario del lunes. Las decisiones se toman en cada momento con la información que uno tiene. No solo estaba la posibilidad de que Macri ganara, sino que también daba la posibilidad de que el gobierno que entrara diera señales rápidamente tranquilizadoras. Me sorprendí mucho de que el Gobierno tomara este camino tan belicoso y costoso para la economía, más allá de que le pueda haber reportado un triunfo personal a Martín Guzmán. Él podrá después, cuando deje el Gobierno, decir que él hizo esa reestructuración y que reperfiló los vencimientos del FMI, quizás sea un éxito personal. Pero no me parece que es un éxito social, no es un éxito para el país.

—Tenías expectativas distintas del gobierno de Alberto Fernández.

—No sabíamos mucho, pero nunca imaginamos esto.

—Entonces finalmente hubo un error en la estrategia del gobierno de Macri.

—Los mercados también pensaban que había una gran posibilidad de que Macri ganara. De hecho, justamente por eso la disrupción después de las PASO es tan significativa.

—¿Tenés alguna autocrítica para hacer? No propia, sino del gobierno que integraste?

—Me parece que fue un éxito y que fue un fracaso. Tendríamos que preguntarnos eso. Veo muchas cosas que fueron un éxito. Más allá de terminar el mandato, que fue una cosa que no había ocurrido en la Argentina en casi un siglo. La Argentina se integró con la Unión Europea, fue un éxito. La Argentina se integró en el concierto de las naciones, un éxito. Se dejó sin déficit fiscal, ordenó sus tarifas y su tipo de cambio. No los dejó atrasados. Con gran esfuerzo Guillermo Dietrich licitaba las rutas a la mitad del precio del kirchnerismo, se hicieron las low cost. En la evaluación de un gobierno me parece que tiene muchas dimensiones.

—Hay una frase que dicen los médicos, a veces se parecen a los economistas. La operación fue un éxito, el paciente murió, pero la operación funcionó. Si vos tenés dos años seguidos de caída del PBI, ¿se puede hablar de éxito?

—Tampoco ganaste las elecciones. También podés decir que ese objetivo tampoco se logró.

—Tendrías que poder explicar a la gente que finalmente los más de 40 mil millones que vinieron del Fondo Monetario y el planteo de la fuga de capitales, decís “son de los argentinos”. ¿Argentinos que habían comprado bonos?

—No, lo que ocurrió con el FMI fue que ciertos deudores del Tesoro, que no querían tener más esa deuda, en cierto sentido los reemplazaste por el FMI. Si mirás los datos de la Argentina en toda la presidencia de Macri, verás que hubo entradas netas de capitales en su conjunto. Los datos de la balanza de pagos los podés ver en la página auditada por Marco Lavagna.

—Decías que los capitales que se fueron eran de los argentinos.

—Por supuesto, siempre hay gente que sale y gente que entra.

—Pero se fue más de la que entró.

—En 2018 y 2019, no. Es cierto que estuvo la entrada de los fondos del FMI.

—Es decir que el FMI financió la salida de esas personas.

—Sí, pero fue la sustitución de los tenedores de deuda argentina por deuda con el FMI. Por ejemplo, si miráramos el número de la deuda total de la Argentina en 2018, no cambia.

—¿Se cambió deuda privada por deuda del FMI?

—No hay un incremento del endeudamiento de la Argentina a partir del préstamo con el FMI.

—Y vos podrías decir que inclusive la tasa de interés es menor. Pero el hecho concreto es que ir al Fondo tiene un valor simbólico distinto de endeudarse en el mercado. Es decir, por qué todos esos argentinos y algunos extranjeros se fueron y fue necesario la plata del FMI para poder financiar la salida de esa persona?

—Habría que pensar por qué la gente perdió la confianza en 2018. Esa es una pregunta muy interesante que nos lleva a una respuesta bastante más estructural. En retrospectiva, en 2017, si tengo una economía que tiene la inflación en 17 hace 4 meses, creciendo al 4%, la tasa de inversión es más del 10% ¿Por qué un cambio en la política? Acabás de ganar las elecciones. Ahí el Gobierno decidió un cambio, en su esquema macroeconómico, que apuntaba a una aceleración del crecimiento: de una política monetaria y fiscal más laxa, se había pasado a un programa de reformas.

—¿Te referís al 28 de diciembre?

—Eso sería la parte monetaria. Pero algunos días antes había pasado una ley que había cambiado la estructura tributaria, bajando impuestos. El objetivo era ir a una cosa mucho más agresiva en términos de crecimiento. Se consideraba, en algún sentido, que el crecimiento estaba consolidado.

—Podríamos decir que eso es la cultura, y la economía tendría que tener en cuenta la cultura.

—Hablo de las dificultades que tiene.

—Recuerdo ejemplos que daban colegas tuyos, que uno prendía la refrigeración y el otro la calefacción y se criticaba que vos eras la persona que trataba de enfriar y que desde el gobierno se trataba de calentar. ¿Qué autocrítica, qué análisis posterior de eso, podés hacer?

—Pueden ser muchas. Las metáforas son muy fáciles de comprender, son buenos aprendizajes que sacamos de la experiencia. Porque si vos me decís: cuál es la única política macroeconómica probada en el mundo entero en los últimos cincuenta años que ha funcionado, que los bancos centrales sean independientes. El Banco Central tiene que estar exento de las presiones de corto plazo que necesariamente tiene el Tesoro y que tiene el Ejecutivo. Lo primero que dijo Boric cuando fue electo es: voy a respetar la independencia del Banco Central.

—Pero dentro de ese planteo vos eras visto como la persona que tenía tendencias más ortodoxas y había una lucha interna entre el Central y la Casa Rosada.

—No entiendo por qué no podemos acordar que es una política razonable que ha funcionado en todo el mundo. No estoy hablando de Dinamarca, estoy hablando de Perú y Chile, o los países de la región. Eso implica que el Banco Central es independiente del Tesoro. Se me acusaba de enfriador. Pero en el año 2017 el crédito creció en términos reales 20%. El crédito se va a hundir si no tenés una política monetaria que baje la inflación y que haga que la gente sienta confianza en ahorrar en el sector financiero y en prestar.

—Pero ahora hay un hecho en el cual parte del gobierno creía que vos enfriabas la economía. ¿Creés que fue un error el gradualismo?

—No es el gradualismo. Ha sido sumamente vapuleado, y al sostener el déficit fiscal por un tiempo, generó una vulnerabilidad que, si lo extrapolás a 2018, fue relevante. Cuando Macri llega, dice que necesita tiempo para consolidarse políticamente, explicarle a la sociedad hacia dónde queríamos ir y que bajaría el déficit de manera gradual. Y lo hizo, lo cual generó más deuda. Pero el gradualismo dio lo que tenía que dar porque Macri a los dos años ganó la elección. A fines de 2017 el riesgo país era mínimo. El mercado no tenía dudas de que iba a haber una convergencia fiscal y que había un problema, que creo ocurrió después de las elecciones de medio término, cuando se produce ese giro que lo produce el propio gobierno, que de alguna manera sorprendió. Personalmente pensé que era el momento de consolidar y asegurar.

—No puede omitir que los países que van al FMI están en problemas muy serios. Alguna responsabilidad de lo que sucede en 2018, del solo hecho de tener que recurrir al FMI, hay.

—No te voy a negar que mayor déficit genera más deuda, entonces, se generó más riesgo hacia delante. Si hubiera tenido gradualismo, hubiera ganado las elecciones y hubiera, después de las elecciones, aprovechado ese poder político para consolidar la trayectoria. No creo que lo de 2018 hubiera pasado.

“El cepo, a nivel microeconómico, es lo más dañino que hace el kirchnerismo y lo más dañino para la economía”. (FOTO SERGIO PIEMONTE)

—Y quiénes fueron los responsables?

—La pregunta es por qué un gobierno que está haciendo una trayectoria relativamente exitosa cree que tiene que cambiar. Y ahí es donde juega este escenario que describía de la sociedad con su electorado, con el partido peronista, el conservadurismo, el statu quo. La Argentina es un país muy difícil para implementar reformas. Macri, después de ganar las elecciones de medio término, tuvo una oportunidad única por su consideración política y en los resultados lo reflejaba. Había bajado la pobreza al 24%, un éxito realmente muy importante. Este sistema social operó para que eso no funcionara. Gobernar es entender cuál es el contexto en el cual se opera. Me parece que eso tiene que incluirse en la ecuación, porque hay que entender que esa cultura está ahí para ver cómo enfrentar una nueva gestión que probablemente JxC tenga en 2023.

—Pensando en la posibilidad de que JxC sea gobierno a fin del año próximo. ¿Cuál sería el aprendizaje que hay que hacer de los errores del gobierno anterior?

—Sobre la discusión del ajuste, lo tienen que hacer los grupos de interés, no la gente. Los celulares en la Argentina cuestan el doble que en cualquier lugar del mundo. Todos los argentinos les hacemos una transferencia a los 5 mil trabajadores que producen celulares en Tierra del Fuego equivalente a 0,3 puntos del PBI. El 0,3 del PBI, que hoy lo tiene un grupúsculo, se pasa a la población. Ese ajuste es justamente un beneficio de la población en general. Si estos grupos siguen teniendo los recursos y el predicamento que tienen después, no te van a permitir hacer ninguna otra reforma. Entender esto, si se quiere cultural, político, que tiene la sociedad argentina, donde está entrampada hace cincuenta años, sería el aprendizaje más importante.

—Dentro de los candidatos que aparecieron en la última elección está el economista Martín Tetaz, que está proponiendo un plan para el Banco Central. ¿Cuál es tu propia visión?

—Si me dijeran que a cambio del voto de JxC aprueban el proyecto de Martín Tetaz para hacer un Banco Central independiente, me tiro de cabeza. Porque ese sí sería un cambio trascendental. Incluso sugeriría que el primer presidente independiente del Banco Central por seis años sea Miguel Pesce, lo cual es óptimo porque si viene otro gobierno, no va a ser del mismo signo, es exactamente lo que querés. Una vez que el banquero central es independiente, los planetas se alinean, las instituciones saben lo que tienen que hacer y se acabó la historia. Lo más relevante del proyecto es que el presidente no pueda echar al presidente de Banco Central, se lo propone a Pesce, que es de este gobierno, para hacer los próximos seis años, lo que sería fantástico. Un presidente del Banco Central que pasivamente responde al Tesoro y que tiene una inflación del 50% nunca se puede evaluar como buena gestión.

—¿Por qué lo propondría a él y por qué creés que la independencia cambia?

—Como es del signo político diferente de quien propone el proyecto, quizás al FdT le resulte interesante que una persona de su posición política ocupe ese cargo, es una oportunidad para dar el puntapié inicial. Es mucho más importante la institución que la persona.

—Criticaste los textos de Joseph Stiglitz, fundamentalmente con lo del milagro argentino. Dijiste: mi sensación es que en la Argentina no te has atrevido a hacer las preguntas incómodas. ¿Cuáles son las preguntas incómodas?

—Había una foto que me pareció que era demasiado tentador publicarla, porque el día que abrí el cepo el 17 de diciembre de 2015, me visita Joseph Stiglitz a las once de la mañana. Lo conozco de mi vida académica en Estados Unidos. Después, cuando vi la foto me di cuenta de que vino con Martín Guzmán. Tuvimos un almuerzo absolutamente celebratorio, porque el cepo cambiario no tiene nada que ver con los flujos de capitales porque los capitales entran y salen como quieren. El cepo cambiario le cobra algún impuesto al que exporta para darle un subsidio al que importa. Se le cobra un impuesto al que exporta, al que es productivo, al que tiene todo el mundo como mercado para poder crecer, expandirse, etc. para poder darle un subsidio al que importa.

—Dicho de otra manera, si ponés el dólar al precio que no estaría con el cepo cambiario, la capacidad de consumo de todos los asalariados, como una parte importante de los consumos son insumos importados, bajaría. O sea, no poner el cepo sería bajarles el sueldo a todos los argentinos.

—Yo diría que es exactamente al contrario. Ponés el cepo porque el dólar vale lo que vale, porque obviamente si hay un cepo, no hay nada de dinero que entre.

—Si no tuvieras el cepo, ¿el dólar bajaría?

—Cuando abrí el cepo, estaba a 9 el oficial y estaba 16 el paralelo y el tipo de cambio se fue a 13, 12 y medio. A los seis meses la economía estaba creciendo nuevamente. Entonces el salario de la gente depende de la capacidad que la economía tenga de crecer, de producir, de exportar. Entonces vas a generar dólares, y eventualmente el valor va a caer, y entonces vas a ser más rico.

—Después podrá crecer. Pero inicialmente la gente consumía lo que fuera a 9 y después tenía que consumir a 14, que rápidamente después llegó a 16. Evidentemente después podrá venir el crecimiento pero inicialmente, la capacidad de consumo de la población baja.

—Sí, pero lo que es importante es que la Argentina tenga un proceso de crecimiento.

—¿No está ahí el problema central? Si querés un intercambio entre el presente y el futuro con la cuestión idiosincrática, la sociedad primero no está dispuesta en el presente a pagar los costos y segundo desconfía de que en el futuro sea así.

—Por supuesto que es una sociedad muy golpeada, entonces también el conservadurismo viene de toda esa inestabilidad. Pero si te atenés a la experiencia, volviendo al 2016-2017, se hizo. A los pocos meses la economía estaba creciendo y a los dos años se gana una elección. Es demasiado grande el costo de destruir la capacidad exportadora y el potencial exportador de un país. Destruir la producción no es una manera que permita levantar los salarios. Y la gente lo votó. El problema de este gobierno es su total corrosividad moral.

​​—¿Esa es la pregunta que no se hace Joseph Stiglitz?

—No hay que defender a este gobierno. En el año 2020, lo declaró el presidente de Pfizer en el Congreso, le ofrecieron 12 millones de vacunas con un cronograma de entregas. Las vacunas escaseaban en la Argentina y tuvo ese privilegio porque había permitido uno de los experimentos para comprobar si funcionaban y estuvo bien. Pero entonces no aceptaron la vacuna y no explicaron por qué. Honestamente no hay una explicación que no que tenga que ver con algo de corrupción o con un interés geopolítico. Haber demorado ese proceso de vacunación básicamente implicó la muerte de 20 mil y 30 mil personas. ¿Cómo se evalúa a un gobierno que hace eso? Esas son las preguntas importantes que hay que hacer.

—Dijiste, concretamente, tal vez quiera preguntarse por qué los niños no asistieron a la escuela durante un año y medio.

—Toda la militancia que hubo en contra de la educación, en contra de la evidencia que había en todo el mundo. Un día cayó una encuesta y la provincia de Bs.As. decidió de un día para otro volver a clases. Lo que hizo este gobierno, dejar a los chicos sin educación un año y medio, básicamente implica un 12% de merma en la capacidad de ingreso de producción de capital humano de toda una generación de argentinos. La Argentina va a vivir con esto durante cuarenta años, eso es lo que hizo este gobierno.

—¿En qué te cambió personalmente y epistémicamente la experiencia de haber estado en el gobierno? ¿Te hizo más relativista en algunos aspectos?

—Lo que les digo a mis alumnos, sobre todo a los de las maestrías, es que, a la postre, lo técnico lo tienen de sobra porque es como un hogar. Tenés que tener las cuentas ordenadas y prolijas. Lo que es muy importante cuando se está en la función pública es la comunicación, el poder comunicar y convencer, pero no solo hacia la población, sino también dentro del propio equipo. Me puse la camiseta del banquero central independiente sin serlo, porque en realidad en la Argentina legalmente no lo era, pensaba que cuanto más alejado del resto estuviera, mejor estaba haciendo mi rol ahí. Después me di cuenta de que fue un error, que debería haber invertido mucho más tiempo en esto que estamos discutiendo ahora. A mis alumnos los mando a hacer teatro, porque esas habilidades de comunicación, de liderazgo de equipo, son absolutamente centrales para el éxito y el desempeño de una carrera técnica. Entonces, ahora tengo mucho más conciencia de la relevancia de eso.

—¿Te gustaría volver a ocupar una posición de tal nivel de exigencia?

—Creo que es muy bueno que haya recambio, que haya gente nueva en JxC. Hay caras nuevas que me gustan mucho, Luciano Laspina y Martín Tetaz. El propio Javier Milei. Hay un gran conservadurismo, lo retrógrado del conservadurismo es lo que hay que vencer, ese atavismo conservador del peronismo. JxC tiene que tener esa agenda. Los que hemos pasado por la función pública tenemos mucha experiencia y compartir esa experiencia con ellos me dejaría más que satisfecho.

—No puedo terminar el reportaje sin preguntarte por un personaje controversial como Javier Milei, que ha dicho, por ejemplo, que Horacio Rodríguez Larreta es comunista.

—Javier Milei ha hecho un aporte extraordinario, que solo él cambia un poquito el balance del espectro político. Cuando era diputado del PRO solo te corrían por izquierda. Lo considero extraordinariamente positivo. Él defiende las ideas de la libertad, de que el mercado es servicio y que el Estado no es servicio. El Estado es autoritarismo. Comparto esas ideas profundamente y creo que él ha sido muy exitoso con su estilo, transmitiendo esa idea sobre todo en la juventud. Es muy promisoria la idea de defender la libertad y la República. Otra persona también valiosísima que se ha incorporado al espacio es Ricardo López Murphy con su experiencia.

—¿Votaste en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por Javier Milei?

—El voto es secreto.

“Estaba comprando dólares baratos emitiendo deuda en pesos”

—¿Que tenés para decir de las Lebac?

—Es una de las cosas menos entendidas de lo que hicimos. Mirando los cuatro años de Macri, los dos primeros fueron cuando la economía creció, la inflación bajó, pero por qué hubo un cambio después de las elecciones de medio término. La expectativa de la gente era la disminución de la inflación y crecimiento económico. En ese contexto, la política que apliqué fue una fuerte acumulación de reservas internacionales. La apertura del cepo sin reservas fue un acto de audacia sostenido en la confianza. Seis meses después la economía había crecido y siguió creciendo hasta el primer trimestre de 2018. Cuando comprás 40 mil millones de dólares, los pagás con los pesos equivalentes. Obviamente, no podía dejar esos pesos flotando en el sistema porque me hubiera generado una aceleración inflacionaria. Los absorbía emitiendo las Lebac. Tenían un correlato 1 a 1 con las reservas.

—Entonces el dólar se atrasaba en su valor y para que esto cerrara tenía que haber devaluación.

—No, el proceso de desinflación no se produce por un atraso del tipo cambiario, sino por un cambio en las condiciones monetarias. Podrían preguntarse por qué compramos 40 mil millones de dólares con Lebac.

—Porque unas personas vinieron a tener un resultado en pesos y después se querían pasar de vuelta a dólares.

—No, eso no existió en 2016. La plata que entró a la Argentina entró a la deuda pública, pero la deuda pública que emitía el Tesoro era en dólares. La plata que se fue era la de los argentinos. Es importante aclarar por qué compramos 40 mil millones. Dije que la Argentina no tenía reservas. Si se produce una crisis, o cae el precio de las commodities que vendemos, ahí generalmente el tipo de cambio aumenta en valor real, y el valor de las reservas relativo a las Lebac sube. Lo que llamamos un hedge es un seguro, porque estoy comprando un activo que me va a rendir más en un momento malo, pero el costo es que pago poco en el escenario bueno. Para la Argentina era bueno que tuviera ese hedge y por eso compré los 40 mil millones con pasivos en pesos. Estaba comprando dólares baratos y emitiendo deuda en pesos. El Banco Central en 2018 tuvo una ganancia patrimonial fenomenal con ese hedge, porque el tipo de cambio se depreció mucho en un momento y eso le dio muchísimo oxígeno a la presidencia de Mauricio Macri para transitar 2018 y 2019 a partir de lo que habíamos hecho con esa acumulación de reservas.

“El peronismo es el representante por excelencia de ese statu quo”

—Una parte del gobierno decía que Sturzenegger era el problema.

—En las semanas subsiguientes al triunfo en las elecciones, aumenté la tasa de interés, una contracción monetaria. Era el momento de asegurar y subir la tasa de interés. Bajar la inflación es lo más progresista y progresivo. No veía la crítica. El crédito crecía al 20%. ¿Por qué el gobierno con ese conjunto de resultados sintió la necesidad de cambiar? Asumamos que fue genuino y de buena voluntad. Por un lado, la Argentina es una sociedad conservadora, que no tolera que nadie pierda bajo ninguna circunstancia. Por otro lado, tenés una gran cantidad de actores que tienen intereses creados y beneficios, como los intereses sindicales, empresarios, y de gente que de alguna manera recibe transferencias del Estado. Para ellos lo más importante es la preservación del statu quo. Cuando Macri gana las elecciones, por primera vez quizás desde el retorno a la democracia hubo una posibilidad genuina de que la Argentina implementara un cambio. Esos grupos salieron en masa a asegurarse que ese cambio no se produjera.

—Lo que planteás suena como una contradicción.

—Querían tratar de responderles a esos grupos de interés. Se produce ese viraje en un momento en que había que consolidar el rumbo por el que le había ido muy bien en los primeros dos años. El peronismo es el representante por excelencia de ese statu quo. Por eso ha tenido tanto apoyo de los grupos más diversos, y eso hay que ponerlo en la ecuación.Explica la dificultad que tienen los procesos de reforma de la Argentina. Luchan contra un conservadurismo muy establecido, muy poderoso, con muchos recursos y con una capa política.

