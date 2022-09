El diputado Javier Milei se presentó en una exposición titulada "El fin de la inflación" y dijo que "si la casta no hace el ajuste la crisis será monumental". Además, elogió a Domingo Cavallo y cuestionó la existencia del Banco Central (BCRA).

Con un público presente que agotó las 1.300 plazas que había a la venta para ingresar al Teatro Broadway, el economista reunió a ex funcionarios, congresistas y economistas liberales en un evento donde se habló sobre distintas recetas para bajar la inflación.

"El accionar de la política monetaria es una estafa. El debate es relevante porque tenemos inflación. Antes de la creación del Banco Central la misma era del 0,9 por ciento anual. Hoy los políticos celebrarían si es del 2 por ciento mensual", sostuvo Milei.

Además de su exposición, confluyeron arriba del escenario Domingo Cavallo (que compareció en pantalla gigante desde Estados Unidos), el analista y consultor Manuel Adorni; el ex titular del Banco Central, Federico Sturzenegger; la economista y exdirectora general de Standard & Poors para América Latina, Diana Mondino; el economista Héctor Rubini y Alberto Benegas Lynch hijo.

Javier Milei propuso cómo bajar la inflación

Como en otras oportunidades, Milei halagó a Cavallo y su plan de Convertibilidad nacido en 1991, que igualó los valores de un peso y un dólar. "La Convertibilidad fue el repudio a la moneda emitida por la casta. Frente a esa destrucción de la moneda nació la convertibilidad. Y desde el 93 fuimos el país con menos inflación del mundo", dijo el líder de La Libertad Avanza.

Luego aventuró: "Seguramente la historia hará Justicia y mostrará que ha sido el mejor ministro". Respecto a la inflación, manifestó que "distorsiona los precios relativos, acorta los plazos de inversión y afecta la redistribución del ingreso". .

Las críticas de Milei contra la "casta política"

El diputado volvió a expresar sus críticas contra el actual sistema político, del que paradójicamente forma parte, y ante la mirada del público arremetió contra la existencia del Banco Central.

"¿Qué clase de progresistas defienden la existencia del Banco Central? Aman tanto a los pobres que solo quieren multiplicarlos. Si la casta no hace el ajuste la crisis será monumental, pero la casta se mira el ombligo. Es una falta de respeto", cuestionó.

Domingo Cavallo, uno de los invitados por Milei

Según difundieron desde su equipo de prensa, Milei disertó frente a los legisladores porteños Ramiro Marra, Oscar Zago, Lucía Montenegro, Leonardo Saifert y Rebeca Fleitas; los diputados bonaerenses, Nahuel Sotelo y Constanza Moragues; las diputadas nacionales, Carolina Píparo y Victoria Villarruel; Karina Milei; el armador, Carlos Kikuchi; Juan Carlos Blumberg; y el legislador riojano, Martín Menem.

"Yo me niego a que los políticos y, en especial los economistas de la casta, nos traten de estúpidos. Si existen desde hace tiempo las opciones de que cambien los precios de los bienes, ¿por qué no puedo operar en el riesgo? ¿por qué tengo que aceptar que los políticos me traten como un estúpido?", se quejó Milei.

Qué dijeron los otros disertantes

Para Domingo Cavallo, la receta para bajar la inflación contempla varios puntos. "Se debe reducir el gasto y eliminar el déficit. Hacer una profunda reforma del Estado en los tres niveles. Hay que liberar el mercado. Lograr una convivencia entre la moneda local y el dólar y hacerlas competir", manifestó.

"No le tengo miedo al grito de los violentos, me aterra el silencio de los mansos", fue una de las frases más contundentes del economista Alberto Benegas Lynch. "¿Que pasa si los bancos centrales son independientes? Se van a equivocar independientemente. Por eso Milton Friedman decía que el problema que los economistas llamamos inflación es una estafa que se denomina Banco Central", cuestionó en línea con Milei.

Federico Sturzenegger, que fue presidente del Banco Central entre 2015 y 1018, dijo que Milei defendió su gestión en el BCRA. "¿Cómo hacemos para que el Central sea independiente? Podemos hacerlo por ley, dolarización o unión monetaria con otros países. Entre el 91 y 2001 la inflación fue la más baja. La convertibilidad se logró porque el Central fue independiente. Después el kirchnerismo lo modificó", manifestó.

"La dolarización y la unión de monedas no es fácil de desarmar. Un ejemplo es Ecuador con Correa y el otro es Grecia post 2008. La dolarización implica que uno tiene que comprar los billetes, lo que es un costo que se evita con una unión de monedas", argumentó Sturzenegger.

A su turno, Diana Mondino expresó que "el gran problema es que Argentina tiene un sector público agobiante". También pidió "crear un régimen fiscal" y sostuvo que "cuando se logre la estabilización va a generar ganadores y perdedores".

Diana Mondino, una de las economistas que participó del evento de Milei

"Llevar la inflación a cero no puede ser un proceso mágico. Va a requerir muchos ajustes y cambios. Hoy el sistema financiero está cautivo del Central", dijo.

Para Héctor Rubini "necesitamos un Estado que garantice y respete derechos de propiedad y que no estafe a la gente, que no subsidie cualquier quiebra bancaria que termina siendo pagada por generaciones como pasó en Grecia. Si se puede pensar una reforma institucional para defender a los ciudadanos, una reforma de este tipo será factible".

GI/fl